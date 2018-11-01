Тигиев, Уткин и Игнатьев выйдут с первых минут матча «Крылья Советов» – «Краснодар»

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Краснодара» на матч 1/8 финала Кубка России. Встреча пройдет сегодня в Самаре и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Тигиев, Самарджич, Рохель, Башкиров, Мияйлович, Антон, Яковлев, Канунников, Соболев.

«Краснодар»: Сафонов, Шишкин, Марков, Рамирес, Спаич, Фьолусон, Стоцкий, Каборе, Уткин, Вандерсон, Игнатьев.

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