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    Тигиев, Уткин и Игнатьев выйдут с первых минут матча «Крылья Советов» – «Краснодар»

    Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Краснодара» на матч 1/8 финала Кубка России. Встреча пройдет сегодня в Самаре и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Тигиев, Самарджич, Рохель, Башкиров, Мияйлович, Антон, Яковлев, Канунников, Соболев.

    «Краснодар»: Сафонов, Шишкин, Марков, Рамирес, Спаич, Фьолусон, Стоцкий, Каборе, Уткин, Вандерсон, Игнатьев.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2018 17:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 12:10

      Тигиев в старте. Будет отрабатывать свою вину на поле.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 1 ноября 2018, 18:57

      Уткин ура наконец то ГЕНИЙ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 1 ноября 2018, 18:48

      А что, Тигиева дело уже замяли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67857

      portero 1 ноября 2018, 18:22

      чуток не зашел

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 1 ноября 2018, 18:16

      вася уткин?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 1 ноября 2018, 17:44

      Какой олень назначал время начала матчей?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +363

      Мамо Кокорян > yarik1_78 1 ноября 2018, 17:56

      На счет оленя согласен. Если уж делать разницу между началами кубковых матчей, то не менее 2.5 часа. Было бы и зрителям удобнее и телевизионщикам

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 1 ноября 2018, 17:30

      Вот и посмотрим на Уткина. Говорят для своих лет очень хорош.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 ноября 2018, 17:25

      "В воздухе носился страшный дух праздника..."(с)

      "ДМБ"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 1 ноября 2018, 17:23

      Шутки про Василия будут?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Леха из Твери 1 ноября 2018, 17:35

      летять утки,если быки сольют

      0
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