УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча «Рома» – ЦСКА

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Болельщикам армейцев вменяется использование во время встречи пиротехники, а фанатам римской команды — бросание предметов на поле, а также блокировка проходов и использование пиротехники.

Дисциплинарный комитет УЕФА будет рассматривать это дело 22 ноября.

Встреча «Ромы» и ЦСКА завершилась со счетом 3:0. Ответная игра пройдет 7 ноября в Москве.