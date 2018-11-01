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    УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча «Рома» – ЦСКА

    УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба организации.

    Болельщикам армейцев вменяется использование во время встречи пиротехники, а фанатам римской команды — бросание предметов на поле, а также блокировка проходов и использование пиротехники.

    Дисциплинарный комитет УЕФА будет рассматривать это дело 22 ноября.

    Встреча «Ромы» и ЦСКА завершилась со счетом 3:0. Ответная игра пройдет 7 ноября в Москве.

    Источник: УЕФА

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    01.11.2018 17:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 2 ноября 2018, 09:10

      Как всегда накажут только русских варваров...

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      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 2 ноября 2018, 08:39

      это же Рим, как и в прошлые года это было, ничего и не меняется)

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      Рейтинг: +25044

      bset 1 ноября 2018, 19:24

      Люблю русскоязычные источники. Хорошие новости, плохие новости, скандальные или по делу - результат будет один. Все будут недовольны. Казалось бы, обычная новость - использование пиротехники на стадионе запрещено, болельщики использовали - клуб получит штраф. Есть закон - есть наказание. Но нет. Это заговор, потому что русских никто не любит. После матча ЦСКА - Реал завели - это месть за победу над Реалом. И прочие нефутбольные события сюда приплетут. А если журналюхи будут каждую новость о дисциплинарном деле РПЛ постить, где нарушения есть в каждом матче, то можно сочинить такую теорию заговора, что можно потом романы писать. Одним словом, русские в интернете - это нечто.

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 1 ноября 2018, 18:34

      Да тут и к гадалке не ходи Армейцев накажут , и ещё заставят эскалатор отремонтировать !!!

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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 1 ноября 2018, 17:55

      не могут нормально вести себя на трибунах

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