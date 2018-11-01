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    На матче «Ростов» – «Зенит» ожидается до 35 тысяч зрителей

    Сегодня, 1 ноября, на стадионе «Ростов Арена» пройдет матч 1/8 финала Кубка России между «Ростовом» и «Зенитом».

    Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, на игре ожидается до 35 тысяч зрителей, сине-бело-голубых поддержат до 500 болельщиков.

    «Зенит» сыграет в белой форме, вратарь – в черном; хозяева сыграют в желто-синей форме, голкипер – в зеленом.

    Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    Источник: Официальный сайт »Зенита»

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    01.11.2018 14:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 1 ноября 2018, 16:54

      Надеюсь Зенит не будет сливать матч и будет основным составом играть.

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      Рейтинг: +174

      RealGirl61 > Jenea83 1 ноября 2018, 17:06

      думаю ,что не основным.

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 1 ноября 2018, 16:01

      успеха Зениту . честного судейства . победу сильнейшему !

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