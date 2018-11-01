На матче «Ростов» – «Зенит» ожидается до 35 тысяч зрителей

Сегодня, 1 ноября, на стадионе «Ростов Арена» пройдет матч 1/8 финала Кубка России между «Ростовом» и «Зенитом».

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, на игре ожидается до 35 тысяч зрителей, сине-бело-голубых поддержат до 500 болельщиков.

«Зенит» сыграет в белой форме, вратарь – в черном; хозяева сыграют в желто-синей форме, голкипер – в зеленом.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.