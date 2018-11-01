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    Руководство «Енисея» недовольно работой Аленичева

    Руководство «Енисея» дало неудовлетворительную оценку результатам команды под руководством главного тренера Дмитрия Аленичева. Об этом сообщил директор клуба из Красноярска Денис Рубцов.

    «Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

    «Безусловно, на сегодняшний день у нас не те результаты, которые нам нужны, и которые мы хотим. Оценка – неудовлетворительно, а какая может быть еще?. Хотя понятно, что мы впервые в Премьер-лиге, здесь все по-другому. Видим, что тут все не просто. В то же время считаю, что в ряде матчей, в которых уступили, мы обязаны были брать очки. Но случались фатальные индивидуальные ошибки, которые приводили команду к отрицательному результату. Что делать дальше? Работать. Другого средства никто не придумал», – заявил Рубцов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2018 13:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 10:32

      Одна из причин - смена состава перед началом чемпионата. Из Амкара пришли неплохие игроки ,но для сыгранности команды нужно время.

      2
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 1 ноября 2018, 14:33

      Нравилась работа Аленя в Спартаке! Сейчас слежу за результатами игр Енисея, разочарован, что идут в глухих аутсайдерах. Жду ,когда выстрелит команда, но пока - ничего. Причина результатов для меняпока непонятна

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Stilgray 1 ноября 2018, 16:45

      Играют очень симпатично,а не мучаются ,смотреть приятно.С Локо в чемпионате играли на равных,потом сказалась разница в индивидуальном мастерстве.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 ноября 2018, 14:26

      Багаж подтягивайте.Без него Романцев всех последующих тренеров не одобрит.

      1
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ > Мары 1 ноября 2018, 14:32

      Видимо, багаж потерялся при перелете...

      2
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 1 ноября 2018, 13:52

      возвращайся в Спартак, у нас тренера нет...

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      Рейтинг: +434

      Cherembas 1 ноября 2018, 13:49

      ну и поменяют тренера,результат то не измениться,не ТЯНЕТ команда ещё тут играть

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      Рейтинг: +966

      Харченко 1 ноября 2018, 13:47

      Пора менять тренера - багаж Тихонова закончился.

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