Руководство «Енисея» недовольно работой Аленичева

Руководство «Енисея» дало неудовлетворительную оценку результатам команды под руководством главного тренера Дмитрия Аленичева. Об этом сообщил директор клуба из Красноярска Денис Рубцов.

«Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

«Безусловно, на сегодняшний день у нас не те результаты, которые нам нужны, и которые мы хотим. Оценка – неудовлетворительно, а какая может быть еще?. Хотя понятно, что мы впервые в Премьер-лиге, здесь все по-другому. Видим, что тут все не просто. В то же время считаю, что в ряде матчей, в которых уступили, мы обязаны были брать очки. Но случались фатальные индивидуальные ошибки, которые приводили команду к отрицательному результату. Что делать дальше? Работать. Другого средства никто не придумал», – заявил Рубцов.