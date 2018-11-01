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    «Ливерпуль»​, «Челси» и «Арсенал» заинтересованы в Усмане Дембеле

    Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле в ближайшее зимнее трансферное окно может отправиться в чемпионат Англии.

    В его услугах в разной степени заинтересованы «Ливерпуль»​, «Челси» и «Арсенал». Ранее «Барселона» готова была включить 21-летнего француза в сделку по возвращению Неймара.

    В текущем сезоне Дембеле провел 12 матчей за «Барселону», в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

    Француз перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года за 105 миллионов евро.

    Источник: Daily Express

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    01.11.2018 09:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 ноября 2018, 19:01

      смешная новость ! парняге 21 год да и он начинает уже потихоньку отрабатывать в барсе. менять барсу на эти клубы это понижение !

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 1 ноября 2018, 12:51

      Барселона пока не готова отпускать Дембеле и говорить об этом пока рано.

      4
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 1 ноября 2018, 12:40

      Сдался кому нибудь этот перспективный Балотелли, который чуть что, так сразу начнет дебоширить, ныть в желетку, пропускать тренировки, ради перехода в клуб с большими амбициями и зарплатной ведомостью . . . Игрой своей он не гадится к той зарплате, которую он запрашивает

      0
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 1 ноября 2018, 11:57

      ОЧЕРЕДНАЯ УТКА ЖУРНАЛИСТА

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 ноября 2018, 10:18

      Из "Барсы" уже второй год выпроваживают писарчуки Дембеле, а теперь ещё и Малкома с Артуром. Всех троих молодых, качественных и перспективных игроков. Они ещё в "Барсе" своё слово скажут и не раз.

      6
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy > Рубик Докоян 1 ноября 2018, 11:59

      Артур теперь прочно занял себе место в старте

      5
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Рубик Докоян 2 ноября 2018, 19:01

      артур очень крут !

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > dinar7777dinar 2 ноября 2018, 19:20

      Смотреть футбол и понимать его, разбираться в нём как и видеть задатки игрока дано немногим. Но "любителей" поговорить за футбол намного больше...

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