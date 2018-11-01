«Ливерпуль»​, «Челси» и «Арсенал» заинтересованы в Усмане Дембеле

смешная новость ! парняге 21 год да и он начинает уже потихоньку отрабатывать в барсе. менять барсу на эти клубы это понижение !
Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле в ближайшее зимнее трансферное окно может отправиться в чемпионат Англии.
В его услугах в разной степени заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал». Ранее «Барселона» готова была включить 21-летнего француза в сделку по возвращению Неймара.
В текущем сезоне Дембеле провел 12 матчей за «Барселону», в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
Француз перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года за 105 миллионов евро.