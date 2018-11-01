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    Скаут «МЮ»: «Игнатов и Максименко? Информацию о том, кого просматривал, я не разглашаю»

    Скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда не стал раскрывать информацию о том, за кем из футболистов он следил в матче 12-го тура РПЛ «Рубин» – «Спартак» (1:1).

    Ранее сообщалось, что он просматривал 18-летнего полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова и голкипера красно-белых Александра Максименко.

    – Эту информацию не разглашаю. Просматриваю все команды на территориях, за которые отвечаю. Постоянно проживаю в России, так что курирую это направление, а также Украину и Турцию. Часто посещаю встречи РПЛ, слежу за футболистами, которые потенциально могут быть интересны «МЮ».

    – Какое впечатление на вас произвел Игнатов?

    – Не стану отвечать на вопрос. Как и по поводу любого другого игрока.

    – Вам понравились футболисты, за которыми вы наблюдали?

    – Допустим, отвечу «понравилось». Или – «не понравились». Это все равно ничего не меняет. Речь ведь о целом процессе, просматриваю множество игр. Выбор не делается на основании одного матча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2018 09:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3438

      violator20 1 ноября 2018, 13:54

      Все правильно. Как говорится "без комментариев". Почему он должен расшаркиваться перед журналистом.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 1 ноября 2018, 13:39

      ...и зачем с ним разговаривать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 1 ноября 2018, 12:45

      Скаут делает свое дело.

      2
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 1 ноября 2018, 11:24

      Уважаю Спартак и краснодар за воспитание молодежи. Остальные фуфло! Особенно Зенит и ЦСКА

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 ноября 2018, 09:36

      Все верно скаут делает. Кого он просматривает и составляет на него игровую характеристику знать будут в селекционном отделе клуба на который он работает. А не для того чтобы разные писарчуки всюду слухи распространяли.

      3
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 1 ноября 2018, 09:23

      Суть новости:
      Вы что нибудь скажете - НЕТ. Спасибо!

      2
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      ...
      Рейтинг: +475

      sandutzu > Nikiforof 1 ноября 2018, 10:16

      . правильно. не пони маю суть таких новостей

      1
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