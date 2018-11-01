Скаут «МЮ»: «Игнатов и Максименко? Информацию о том, кого просматривал, я не разглашаю»

Скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда не стал раскрывать информацию о том, за кем из футболистов он следил в матче 12-го тура РПЛ «Рубин» – «Спартак» (1:1).

Ранее сообщалось, что он просматривал 18-летнего полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова и голкипера красно-белых Александра Максименко.

– Эту информацию не разглашаю. Просматриваю все команды на территориях, за которые отвечаю. Постоянно проживаю в России, так что курирую это направление, а также Украину и Турцию. Часто посещаю встречи РПЛ, слежу за футболистами, которые потенциально могут быть интересны «МЮ».

– Какое впечатление на вас произвел Игнатов?

– Не стану отвечать на вопрос. Как и по поводу любого другого игрока.

– Вам понравились футболисты, за которыми вы наблюдали?

– Допустим, отвечу «понравилось». Или – «не понравились». Это все равно ничего не меняет. Речь ведь о целом процессе, просматриваю множество игр. Выбор не делается на основании одного матча.