Одноклубник Головина Лопес вернулся к тренировкам впервые с сентября

Пресс-служба «Монако» сообщила о возвращении полузащитника команды Маркоса Лопеса к полноценным тренировкам в основном составе.

22-летний португалец пропустил почти весь старт сезона, он не играл с начала сентября из-за проблем с подколенным сухожилием.

Участие футболиста в предстоящем матче 12-го тура французской Лиги 1 против «Реймса» в эти выходные находится под вопросом, игроку предстоит еще набрать форму.