Одноклубник Головина Лопес вернулся к тренировкам впервые с сентября

Головина это не спасёт никак. Деградация в этом убогом клубе с десятком тысяч унылых болельщиков, на истинно провинциальном стадионе с огородом вместо поля,в богатейшем помпезном княжестве Монако,с его лысым предводителем-любителем автогонок,неизбежна.Беги,белый негр,беги...
Пресс-служба «Монако» сообщила о возвращении полузащитника команды Маркоса Лопеса к полноценным тренировкам в основном составе.
22-летний португалец пропустил почти весь старт сезона, он не играл с начала сентября из-за проблем с подколенным сухожилием.
Участие футболиста в предстоящем матче 12-го тура французской Лиги 1 против «Реймса» в эти выходные находится под вопросом, игроку предстоит еще набрать форму.