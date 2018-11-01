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    Одноклубник Головина Лопес вернулся к тренировкам впервые с сентября

    Пресс-служба «Монако» сообщила о возвращении полузащитника команды Маркоса Лопеса к полноценным тренировкам в основном составе.

    22-летний португалец пропустил почти весь старт сезона, он не играл с начала сентября из-за проблем с подколенным сухожилием.

    Участие футболиста в предстоящем матче 12-го тура французской Лиги 1 против «Реймса» в эти выходные находится под вопросом, игроку предстоит еще набрать форму.

    Источник: ФК «Монако»

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    01.11.2018 08:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 1 ноября 2018, 11:40

      Головина это не спасёт никак. Деградация в этом убогом клубе с десятком тысяч унылых болельщиков, на истинно провинциальном стадионе с огородом вместо поля,в богатейшем помпезном княжестве Монако,с его лысым предводителем-любителем автогонок,неизбежна.Беги,белый негр,беги...

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      Рейтинг: +25044

      bset 1 ноября 2018, 08:33

      Ну вот. Вернутся все травмированные, зимой приобретения будут, и начнутся победы. Главное, чтобы Головин не опустился до уровня текущих своих партнеров. А то окажется, что и его заменят...

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