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    Кононов: «Понимали, что на «Ахмат-Арене» будет сложно. Выиграли за счет характера»

    Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов отметил характер игроков тульской команды в кубковом матче против «Ахмата», который состоялся накануне.

    Матч 1/8 финала Кубка России «Ахмат» – «Арсенал» завершился со счетом 0:2.

    – Выиграли за счет характера. Очень важный фактор кубковых игр – характер и желание. Понимали, что на «Ахмат-Арене» будет сложно. Здесь всегда сложно играть.

    Уступили во владении мячом, было много брака, но выиграли в организации игры, в отборе мяча. Два раза убежали и забили, использовали немногочисленные моменты. Довольны, что выиграли, и идем дальше.

    – С какими эмоциями и настроением вы возвращались в Грозный?

    – За то время, что я работал здесь, я приобрел много друзей. Друзей, которые меня поддерживали, – это и руководство клуба, и руководство республики. Очень благодарен судьбе, что работал здесь и познакомился с такими замечательными людьми.

    Ко мне сегодня подходили ребята, футболисты, мы с ними провели замечательное время. Когда я уходил из команды, было не по себе. Многое было недоделано, мы были в процессе работы. Приехав сюда, почувствовал, что был здесь намного больше, чем на самом деле получилось.

    Всегда с удовольствием буду приезжать в Грозный, контактировать с моими друзьями. Это близкий мне клуб, к которому всегда буду относиться с уважением и теплотой, а также к республике и жителям.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    01.11.2018 07:56
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    Комментарии256
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 ноября 2018, 23:59

      А мы на своей Арене сыграем завтра на флейте водосточных труб, смотря футбол, а потом его обсудим под бой барабанов, собирая боевую дружину. Сбор на базе отдыха...

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 00:39

      первый мой заход сюда чисто формальный. кабинет пустой все давно спят.. пока здесь пусто , даже спи..дить нечего )

      8
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 ноября 2018, 08:17

      Привет, Андрюша и всем доброго утра в День народного единства наше братство только крепчает.

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 08:53

      Привет, Олег!...
      Соратников с праздником!..
      Что-то Кононов после победы расчувствовался и расплылся, как холодец на тарелке... Столько хвалебных слов про клуб, жителей и и город...
      Лучше бы тактично промолчал или ограничился бы фразой про характер в игре... Достаточно было бы... Нечего бисер метать...

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 09:07

      Привет, Андрей, с праздником ! Трудно сказать, что там у него на душе. Иногда людей прорывает, порой молчуны всё выдают сразу...

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 09:14

      Олег, честно говоря, меня многое смущает в этом празднике и событиях тех дней... Вдаваться в подробности не буду, но время было смутное, информация о тех днях мутная, а уж сведения о том, - кто с кем, когда и как - это, вообще фантасмагория...
      Думаю, Толя, если появится, то сыпанёт немного достоверности...
      Вот завтра праздник солидный, с историей и корнями!..

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 09:18

      Я отмечаю советские праздники и профессиональные тоже по днях того периода. Вот день Пожарного теперь на 30 апреля назначили, но я его отмечаю 17 апреля как и тогда когда работал. А сегодняшний день для меня очередной выходной, я новые праздники российские не отмечаю. Я был и остаюсь советским. )))

      7
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 4 ноября 2018, 09:21

      Привет, Толя!..
      Развей сомнения, разведи тучи исторического мрака и открой солнце истины!.. Тебе доверяю!..

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 4 ноября 2018, 09:27

      Приветствую, Толя ! Человек -- это звучит гордо. но гордыню нужно спрятать как можно дальше. Пусть впереди будет разум на лихом коне.)))

      7
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 09:31

      (с) был и остаюсь советским...
      Я такой же, Олег... Советский по воспитанию и консерватор по мысли... Насаждение чужих праздников не приемлю... А множество праздников - дисбаланс для нашей жизни...
      В народе исторически и жизненно сложилось, что праздновать надо после сделанного дела (сбор урожая, завершение охоты, победы в войне...) А не так, что по календарю каждый день праздник, а по факту, - угасание страны и ухудшение положения людей...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 09:34

      Убирали просто праздник ВОСР (напишу так, чтобы быстрей), а вместо него не знали, что придумать. Вот и нашли, блин, дату того смутного периода и назвали Днём народного единства. Тогда единение было дальше некуда. С поляками у нас давние тёрки, так ещё и тут добавили. Праздник -- это не дата в календаре, а в душе и сердце народа !

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 09:45

      (с) праздник ... в душе и сердце народа...
      Соглашусь, Олег...
      И тем не менее, раз выпало праздновать, то так тому и быть!..
      Кому - выходной, кому - нахождение дома с семьёй, кому - повод для стаканчика, а кому-то работать и оберегать этот праздник...
      Не будем закапывать себя в грусть и печаль!..))
      Будем праздновать, пока празднуется!!..))

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > insider_retro 4 ноября 2018, 09:45

      Алексей, с праздником!..
      Ощущаю твоё присутствие, а глаза ищут твои строки!!..))
      Не обойди нас своим вниманием!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 09:48

      Пусть сама наша жизнь будет праздником, а с остальными разберёмся за столом и бокалом хорошего красного сухаря.))) Лёха пока с вертолёта созерцает, выбирая цель... )))

      6
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 09:51

      втиснусь поумничать..
      Полностью согласен с мнениями предыдущих ораторов..
      Надуманность и отсутствие здравой мысли-вот главная беда новых "креативщиков" постсоветского времени.
      Это бы ладно,"День Единства"...Но" День Независимости."..От кого?
      доминирующий самец СССР обьявляет себя независимым..?
      И продолжает далее,извините,"др..чить".в одиночестве...
      Про " день Петра и Февронии" вообще молчу...
      День скотовода какой-то,кабан Петька и Хавронья..
      Всё ,распалился..Дальше литературность изложения будет явно падать...)))

      7
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 4 ноября 2018, 09:54

      (с) литературность изложения будет явно падать....
      Алексей, не ломай себя и не кастрируй мысли!..))
      Дай гари, мы всё примем, как должное без кислых лиц и гримас на попе!!!..)))

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 4 ноября 2018, 09:54

      Этот День Независимости стал поводом для центростремительных сил бывшим республикам. Пошёл парад Независимости и Суверенитета и Союз накрылся.

      7
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 10:04

      Никто и не спорит..
      В 90-х этот ..это .."новообразование" в виде праздника называли кратко.."Ёлкин День",по фамилии отца -основателя,вершителя судеб России и продолжателя демократических,б..дь,преобразований нах..

      Во,пошла народная стезя по гневу,матерно скреплённому...)

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      shinnik > shinnik 4 ноября 2018, 10:08

      ну,или г.но по трубам....(

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      shinnik > shinnik 4 ноября 2018, 10:12

      Вы хочете гари..? Их есть у меня..)
      Настроение бодрое.Зайку бросила хозяйка..
      Жена укатила в Финку визу протелебонить..
      Мне,как,бичу и безработному и это не положено...
      Прошли времена Тайско-Домениканские..

      Стою на балконе с красным флагом,жду,когда камни полетят..
      Лучше,конечно помидоры...А то и колбаска...))

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      Рубик Докоян > shinnik 4 ноября 2018, 10:16

      Его тогда чаще называли *** по фамилии и инициалам, этого карьериста малограмотного с крепким рукопожатием... )))

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      insider_retro > shlomo 4 ноября 2018, 10:19

      Толково!.. Акценты расставлены, по моему, верные...
      Угнетает то, что к людям относятся не как к народу, а как к толпе, которая всё схавает, если назначить дату, дать выходной и налить чарку... Но чарку не за "царя и Отечество", а за надутый мыльный пузырь...
      Толя, морально готов и к "смутным" истинам...

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      Рубик Докоян > shlomo 4 ноября 2018, 10:21

      Ждёмс и разделяю мнение по поводу замены праздника ВОСР. К единению новый праздник не привёл, вспомни кто и как вначале выходил на него и под какими знамёнами. Потом стали зачищать всех этих черносотенцев, нашистов и прочих всяких нациков.

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 10:22

      Олег, смотрю, Саня Головин попал в забугорье, как кур в ощип!..((
      Ему бы адаптироваться в успешной команде, обрести уверенность и расти потихоньку в цене и качестве... А тут - спасай, затыкай и выручай... Да ещё смена тренера... Непруха какая-то...((

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 10:23

      Е.-Б,-Н тупая программа. Будешь звездить в другом месте.

      7
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > shlomo 4 ноября 2018, 10:23

      Да это всё понятно..
      Непонятно,как этот..вождь,который,дай ему за это долгих лет,вернул Настоящий Гимн стране умудрился придумать вот-такой-вот праздничек..
      Ну не пойму.

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 10:24

      Да, не повезло парню, пришёл на похороны "Монако"...

      6
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 10:52

      всех с праздником - не пойму чего!!
      как разберусь ещё раз поздравлю!)

      8
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 ноября 2018, 10:55

      Вчера был оказывается Всемирный день мужчин.))) Меня подруга давняя из интернета поздравила. А сегодня единение так единение. Я за единство мужчин и женщин, это сближает и даёт жизнь. )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 4 ноября 2018, 11:15

      трудно совам с жаворонками в оном гнезде. ложатся рана, встают ещё раньше..) уже с утра дневную норму начирикали)

      7
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 11:17

      (с) я за единство мужчин и женщин

      уж и так вчера объединялись объединялись...
      ели разъединились))

      8
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 4 ноября 2018, 11:21

      (с) трудно совам с жаворонками...
      Это доля, данная нам в осязание... Хотя, я чаще ложусь не раньше полуночи... Люблю после омовения почитать на подушке под ночником...))

      Это ещё Макса нет... Он, к сожалению, сорвался и в негодовании пишется в чате... Жаль его время и нервы, ведь без фактов и убедительных аргументов, - это простой перепалка, которая ни к чему не приведёт... Просто, подпортил себе праздничный день...

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 4 ноября 2018, 11:24

      Макс таким образом батарейки заряжает ))
      надо заглянуть в чат) что он там накуролесил )

      7
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 4 ноября 2018, 11:27

      (с) батарейки заряжает )...
      Такие дрязги без морального финала и рукопашной победы, просто, выхолащивают эмоции... Хотя, кому как...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 ноября 2018, 11:28

      Ну и правильно. В этом единении и есть наша сила. )))

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 11:32

      (с) этом единении и есть наша сила. ))...
      ... а так же будущее, - ибо неизбежное воспроизводство статных, умных и толковых граждан, предоставит стране хорошие перспективы в будущем!..))

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 4 ноября 2018, 11:34

      (с) хотя кому как

      Макс походу так устроен! все эмоции должны быть предельно сильными. любить и не навидить на полную...
      энергозатратно это конечно..

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      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 11:36

      Я уже говорил ему не раз, не фиг там заводиться и тратить нервы. Тем более он там один против заединщиков. Есть любители толпой набежать на одного, особенно молодняк. На одном сайте со мной так сынки про баскет решили поспорить. Два свалили нагрубив, ибо где я в баскетболе и где они вместе взятые, и пьяный дилетант поймёт. Четверо ребят согласились с моими доводами и аргументацией, а пятый так и остался при своём мнении. Там был спор с ними про прозвища в мире баскетбола отдельных игроков. Я закончил тем, что сказал если для вас баскетбольный мир ограничивается Литвой, то это ваши проблемы.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 11:37

      Ну это само собой. ))) При не облюдении техники безопасности люди не только гибнут, но и рождаются...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 11:38

      (с) в этом единении

      я заметил, что всего одна самка может внести раздор даже в самый спаянный коллектив, просто правильно повиляв хвостиком )

      за Лёху переживаю.. он там с балкона не спрыгнул))
      надеюсь он на первом этаже живёт)

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 11:41

      (с) спор с ними...
      Спор начинается с противоречий... В дальнейшем, аргументы спорщиков, способность понять собеседника и желание постигнуть истину, могут привести к выравниванию позиций по спору...
      А когда спор ради спора или из вредности, как в твоих случаях бывает, то это, как минимум, не конструктивно, приводит к тупику и доводит до оскорблений... Что мы, чаще всего, и наблюдаем...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 ноября 2018, 11:44

      Это точно. Я же как и ты был единственный в нашей команде молодости холостым. И в компании, когда все собирались, они были с жёнами, иногда с малыми детьми, а для меня кого -нибудь приглашали на смотрины. Так вот были жёны, которые ссорили нас давних друзей, а то и родных братьев. Я через всё это прошёл. Потом, когда одна мне жаловалась на друга, я ей сказал : " Ты его знаешь 5 лет, а мы с ним с детства вместе росли и бывали в разных переделках и ситуациях".

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      insider_retro > Project Бабангида 4 ноября 2018, 11:45

      (с) за Лёху переживаю...
      Он вникает в особенности праздника, разбирается с вождизмом, одурманивается Гимном и ждёт колбасу!..))
      Я за него спокоен!.. Монолит не подводит!..))

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 4 ноября 2018, 11:47

      (с) приводит к тупику и оскорблениям

      и даже есть свежие подтверждения твоим словам.
      вот давеча владик, перенося свою обиду из прошлого , нахамил Олегу просто так - из вредности )

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 11:49

      Я там выразил претензии и поправил автора статьи, как кого звали в баскетбольном мире, как тут же набежали "знатоки". Речь шла о Шарунасе Марчюлёнисе 1964г. ( "Шарас", "Марчелло" ), а потом о Шарунасе Ясикявичусе 1976г ( " Шарас", "Ясик" )

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 4 ноября 2018, 11:53

      у меня и так голова сломанная, а ты мне её доломать решил))

      ЛжеДмитий до сих пор премьерствует)

      7
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 4 ноября 2018, 11:56

      ели разъединились)

      ---
      фотки скинь.))

      7
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 4 ноября 2018, 11:58

      трудно совам с жаворонками))
      _----
      я вот ,вроде жаворонок,а в зеркало глянул,с.ка,Филин))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 4 ноября 2018, 11:59

      Краткость -- наш талант:-))) Спасибо за инфу.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 4 ноября 2018, 12:00

      (с) как простую схватку добра со злом...
      Спасибо, Толя! Как всегда, обоснованно и обстоятельно, без передёргиваний и подгонов... Во многом, так себе и представлял...

      Затронуло "...существовало представление об «установленных всевышним» обязанностях сословий...", - до боли не приятная и отталкивающая схожесть...

      Пафос, неуважение к своему народу, очковтирательство и желание подогнать желаемое под необходимое - вот беды, так беды... И тогда и сейчас...

      Удивляет, как же наш народ умудрился вынести все эти и им подобные смутные времена... Свержения, поражения, воцарения и баламутство... А для людей - гнёт, мученье, трагедии и потери...

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      shinnik > Project Бабангида 4 ноября 2018, 12:01

      он на первом этаже живёт..
      --------------- Не,на третьем...Когда то его называли
      "еврейский этаж"..)

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      insider_retro > shinnik 4 ноября 2018, 12:03

      (с) а в зеркало глянул...
      А в то ли зеркало, ты, взгляд свой упулил?!..
      Может вокруг тебя королевство кривых зеркал застеклилось?!..)
      Проверяй свечами и заглядывай через другое зерцало!..))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 ноября 2018, 12:04

      Ну это сынок, что с него взять. Он плюсует и минусует, но и пишет порой хрень. А вот старый пень с его познаниями и лексикой на уровне олигофрена, всё норовит зацепить минусуя или отписав. Но я полностью его игнорирую. Был бы по умней, посадил бы его на копчик с его познаниями про команду ЦСКА, за которую он болеет.

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      Project Бабангида > shinnik 4 ноября 2018, 12:05

      (с) еврейский этаж

      во блин..!! я и сам там пристроился) видно мы Лёха тоже избранные)
      одна беда, если пиз...нёшся, то не убъёшся, и царапинами не отделаешься, просто покалечишься и всё ..

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      Рубик Докоян > shinnik 4 ноября 2018, 12:06

      Лёха, а взгляни в кривое зеркало ?... Все мы по утрам , если глянуть в зеркало от жаворонков далеко...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 12:09

      вы с Максом как на фронте...)
      правда у каждого своя война..)

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      Рубик Докоян > shinnik 4 ноября 2018, 12:09

      Я всю жизнь на первом живу, кроме 7-ми лет студенческой общаги. Даже в строительной общаге на первом два года жил. и родители также. Только в 1988г поменялись и перешли на второй этаж соседнего дома.

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      insider_retro > Project Бабангида 4 ноября 2018, 12:10

      (с) и так голова сломанная...
      Подправь положение дел, подлечи голову и восстанови ресурс организма!..))
      Огради себя от шума, ереси и чар!..))

      6
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 ноября 2018, 12:11

      Лишь бы фронтитом не заболели.)))

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      Project Бабангида > shlomo 4 ноября 2018, 12:11

      (с) мы всё равно поднимемся с колен

      да уже многие так попривыкли на коленях..что другое положения для них уже не естественно ..
      даже не знаю Толик...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 ноября 2018, 12:12

      Многим с колен удобней падать и не так больно...

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      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 12:17

      (с) Лишь бы фронтитом не заболели))...
      Недавно попадалось мне, что под твоим патронажем, Олег, есть санаторий с не плохой программой реабилитации...))
      Остаётся оценить своё состояние, прописать режим, процедуры и микстуры!..))
      И заглядывайте в санаторий - место богоугодное, пополняйтесь эмоциями и восстанавливайте душевное равновесие!..))

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      Project Бабангида > insider_retro 4 ноября 2018, 12:22

      (с) от шума , ереси, и чар..

      видно мне Андрес не суждено в этой жизни выйти из круга этих страстей..
      может в следующей..
      новую жизнь на понедельник как всегда перенесём)

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      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 12:23

      (с) с колен удобней падать...
      С такой высоты и шапку удобно ломать, отбивая поклоны...
      Потому, наверное, наши руководители, чаще, на коленях шоркаются там, где надо стоять и смотреть вниз с высока...

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      insider_retro > Project Бабангида 4 ноября 2018, 12:26

      (с) не суждено в этой жизни выйти из круга этих страстей...
      Чувствуется, что одолело тебя тлетворное влияние беседки с поздневечерними обнимашками и очаровашками...))
      Такие вещи не имеют недельного цикла и, пожалуй, понедельник не принесёт тебе избавления...)) Чары - это чары!!

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      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 12:28

      Было время, были и санатории и профилактории как в институтах так и на производстве. Сейчас мало где остались, уж в моём городе где я вырос ни одного не осталось, всё растащили по камушкам и винтикам, а все заводы навернулись. Я в профкоме института отвечал за спортивно-оздоровительную работу. Организовывал и проводил соревнования вместе с кафедрой физвоспитания соревнования среди факультетов. Сам летом среди общаг, ребятам делал бесплатные путёвки на месяц в профилакторий. Он был рядом с нашей общагой. Там ночевали ( кто хотел ) питались, отдельные процедуры оздоровительные и т.д.

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      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 12:30

      Одни ползают на коленях, другие их пинком подгоняют, так и проходит жизнь. А кто-то короткими перебежками и за укрытие, а потом дальше к намеченной цели...

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      Project Бабангида > insider_retro 4 ноября 2018, 12:39

      (с) влияние беседки

      мне спутали все карты Андрес!
      играл вроде в подкидного дурака , а тут козлом бы не остаться))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 ноября 2018, 12:43

      Играя в подкидного или переводного дурака в карты ( где как называют ) и остаться им не страшно. Главное по жизни им не быть...

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      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 12:44

      (с) были и санатории и профилактории...
      Я просто вспомнил, что недавно одну из наших веток тематично обозвал профилакторием-санаторием...))

      А, вообще, эта тема благодатная...)) Лежишь, тебя обследуют, везде всё засовывают, ковыряют и вставляют... Кормят кашками и компотиками... Наливают микстурки и засыпают порошки с таблетками... Выпинывают гулять в пешеходную зону круги нарезать и птичек слушать!... Благодать!!!!!

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 12:45

      (с) ..главное по жизни им не быть

      так про неё и разговор))
      ну не чё... мы умеем мухлевать когда надо))

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      Project Бабангида > insider_retro 4 ноября 2018, 12:48

      (с) кормят кашками...микстурки... пешеходная зона...птички..
      благодать!!!

      блин Андрес...! где благодать..? скукота..!))

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      insider_retro > Project Бабангида 4 ноября 2018, 12:48

      (с) тут козлом бы не остаться))...
      В тебе с Шинником я, даже, не сомневаюсь))
      Выплывите, выкрутитесь и выпутаетесь из любой передряги с минимальными потерями!..))

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      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 12:51

      Я понял, кажется вчера или позавчера. Я нигде не ездил кроме как после второго курса, взяв первый отпуск в августе на работе и себе тур. путёвку 12 дневную в институте в Закарпатье. А вот отец каждый год ездил в санатории и на курорты, он был радикулитчиком, работая в прокатном цехе, а потом на печах в другом.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 ноября 2018, 12:53

      Дурак игра тоже не простая, там надо хорошо запоминать карты, какие вышли и какие остались. Как и кому с чего зайти.

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      insider_retro > Project Бабангида 4 ноября 2018, 12:53

      (с) скукота..!))...
      Кораблю, иногда, просто необходимо, после интересного и бурного плавания, бросить якорь в тихой гавани, подлатать корпус, пополнить запасы и подумать о бренном!..
      А нужно ли ещё одно бурное плавание??!
      Может, перейти на каботажный извоз, да мелкую контрабанду?!..))

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      Project Бабангида > shlomo 4 ноября 2018, 12:56

      (с) МИФ 1

      Толик, ещё раз перечитал... как же всё таки эту жизнь "шулеры умельцы" запутали..! клубок сплошь в узелках, и всюду разрывы

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      Project Бабангида > insider_retro 4 ноября 2018, 13:01

      (с) ...и подумать о бренном

      "...давайте делать паузы в пути"
      что то ват от куда то всплыло.. кажись Окуджава.
      не то бы слушал, но на слуху ..
      рекомендация хорошая.. паузы на перекуры нужны

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 13:03

      (с) дурак игра не простая

      да я то в картах не чё так .. поднаторел.. но сека любимая игра

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      ...
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      Project Бабангида > insider_retro 4 ноября 2018, 13:08

      Андрес, ты как всегда железобетонно прав!
      если бы Макс к нам с утра зашёл, бы ло бы правильней

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 ноября 2018, 13:09

      Там по проще, но тоже надо уметь блефовать и знать партнёров по натуре. Отвлекусь на приготовление обеда, а потом Зенит смотреть. Сегодня весь наш футбол по интернету. За одно и ноут немного отдохнёт и я заряжусь.)))

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 4 ноября 2018, 13:13

      (с) что бы поверили в большой лжи...

      так дельцы и делают ! причём размах колоссальный.
      в натуре в королевстве кривых живём.
      кто тут крутит музыку понятно, но хуже те кто под неё пляшет.

      "танцуют все"

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 13:21

      (с) знать партнёров по натуре

      ...сидим , облупленные друг на друга смотрим... чем бы друг друга удивить ..?! и понимаем что не чем..)

      ждём твоего возвращения Олег

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 13:28

      (с) Отвлекусь на приготовление обеда...
      Олег, как обычно, отвари, нашинкуй, нарежь, добавь маслица, перемешай, добавь зелени, измельчи, нафаршируй и, обязательно, потом про это напиши!..))
      Мы поедим впричитку!!..)) Послушаем вприглядку!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 4 ноября 2018, 13:40

      (с) да я то в картах не чё так ...
      Да и не только в картах...
      Тёртый калач, прямой и смекалистый...
      Бывает, что я в людях не ошибаюсь...

      7
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 4 ноября 2018, 14:01

      Выплывите..)
      ---------------
      Не знаю,как Бабан,а я давно тону..
      Но, ..не положено г..ну тонуть.
      Вот.И пишу,так..понемногу..
      кому-нибудь,и что-нибудь.))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 4 ноября 2018, 14:06

      ..давайте делать паузы в пути...
      )))
      -----------------это Макар..
      лучший Макар,которого я знал.
      из-за которого купил гитару...((
      Мэшин оф тайм..говорили мы тогда..,
      не зная толком английского..

      7
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 4 ноября 2018, 14:10

      (с) кому-нибудь,и что-нибудь))...
      Не чурайся нас... Пиши и разговаривай с нами...
      Тебе выговориться, а нам глаза побаловать избранной эстетикой!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 4 ноября 2018, 14:11

      пока пытался феерить..
      Зенит уже давно играет...(

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 4 ноября 2018, 14:15

      Вас почураешься...))
      И не инкарнируешься потом...
      Так и останешься пробитой Шиной...

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 4 ноября 2018, 14:19

      (с) прямой и смекалистый

      да нельзя у нас по другому....
      хитрожопова вычислят в пять секунд, и винт так же быстро подберут...

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 4 ноября 2018, 14:20

      (с) это макар

      ...точно..!! уверен правда что содрал где..

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 4 ноября 2018, 14:24

      (с) винт так же быстро подберут...
      Жаль, что подобное положение дел не проецируется на взаимоотношения людей везде и повсюду... Нет ответственности за сделанное и сказанное, потому и беспредел в головах и делах, внизу и наверху...

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 4 ноября 2018, 14:25

      Содрать в конце семидесятых было невозможно...

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 4 ноября 2018, 14:26

      (с) ...а я давно тону

      в твою шкуру как не пытайся нам всё равно не влезть..
      но твоя волна не должна пропасть.. уж больно она оригинальна

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 4 ноября 2018, 14:36

      (с) жаль что ... не ...везде и повсюду

      как то сам решил поковыряться в уникальности обстановки в нашем дворе.. да и городе.. и вот что получилось.

      когда город в конце семидесятых начал бурно развиваться, то сюда навезли много "химиков" (это те кто отрабатывает, но не в тюрьме). они здесь строили и получали квартиры. следовательно зоновская культура , и её понятия здесь сильно закрепились. дети зеков тоже жили по этим лекалам, и так вот всё обрасло. у меня то семья больше интеллигенция( мама в администрации должность занимала, отец главный агроном) но я то жил в дворовой среде. вот сестра, это гордость, как ракета стартовала, и ушла в высь. а я вот болтаюсь, но блин, если честно, другого и не хочу.
      ну это так краткий экскурс ...

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 4 ноября 2018, 14:38

      (с) содрать ...было не возможно

      это спорно, но я не спорю..))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 4 ноября 2018, 14:40

      первый пошёл..!!
      "и настроение моё улучшилось"
      я про зенит )

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 4 ноября 2018, 14:46

      (с) в уникальности обстановки в нашем дворе...
      Как это часто бывает, двор - это отражение окружающей жизни, со своими правилами, лекалами и перегибами...
      Ты, Андрик, пожалуй, не болтаешься, а маневрируешь в соответствии со своим воспитанием, принципами и понятиями...
      Не мыкаешься и не отираешься, как некоторые...
      И хвост держишь пистолетом, а это немалого стоит!..))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 4 ноября 2018, 14:50

      ну я бы сказал так - есть обойма, я точно в ней не последний, и не холостой патрон

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 4 ноября 2018, 14:58

      Да ладно...)
      Но спасибо..)
      Щас горцы быстро нам заМоххамадят,али ещё и заМитришут..
      Как всегда...((

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 4 ноября 2018, 14:59

      (с) есть обойма, я точно в ней не последний...
      Мне тоже нравится компактность, очерёдность и плотность обоймы... Гильза к гильзе, пуля к пуле и все ждут движения выталкивающей пружины... Люблю порядок и очерёдность!..

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 4 ноября 2018, 15:03

      Так.Хорошо.Про очерёдность...)
      Тогда..Где наша старая пружина?
      Спит?))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 15:04

      ))) Так и есть. Отварная курочка с гречневой кашей, греческий салат в моей редакции и бокал Мюллер-Тургау. Сейчас доел яблоко гольден. До лёгкого ужина можно наслаждаться футболом и заходом на базу отдыха.)))

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 4 ноября 2018, 15:04

      (с) заМоххомадят

      если успеют до тога как вы их Дзюбанёте

      7
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      shinnik > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 15:11

      Во!))
      Старик-старика,земляк-земляка...
      Видит издалека..!)))
      Олег,смотреть,кроме,как на Шатова не на что...))

      6
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 15:13

      шикарно пенсионеры живут))
      - на до бы им пайку урезать...!
      подумали где то

      7
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      Project Бабангида > insider_retro 4 ноября 2018, 15:17

      (с)гильза к гильзе

      бойком в зад...
      не... лучше на предохранители..)

      7
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 4 ноября 2018, 15:20

      Так это в Московском районе..
      Известный вертеп обжорства и элитного пьянства...)
      У нас на Охте голодно..(
      даже безработным не подают...колбаски..

      Пришлось тащиться,отвоёвывать помойку..))

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 4 ноября 2018, 15:22

      Я предрёк ему замену ещё до игры. Тупит и игрой, и своими действиями.

      6
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 4 ноября 2018, 15:24

      (с) ..у нас на Охте голод

      и так веде.. сплошное расслоение ..
      даже в в питере , московский район отделился от всех и жирует))

      7
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 15:25

      А глаз горит...Чего же боле...?

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 ноября 2018, 15:25

      Всё покупаю по акциям не переплачивая. Просматриваю каталоги где-то 12 магазинов, выписываю себе на листок и вперёд. На рынке тоже в ценах ориентируюсь, поэтому мне там не втюхают ничего, тем более есть земляки и хорошие знакомые, где я сам всё выбираю или они выберут без мусора и гнили.

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 ноября 2018, 15:28

      С районом мне повезло, спору нет. Тут пришлось с гостями из Таллина забуриться в Кировский р-н на ул. Двинская, потом побродить в окрестностях Витебского вокзала, а это центр Питера. Ни выпить, ни поесть в приличном месте, блин.

      7
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 15:28

      (с)...тем более есть земляки и хорошие знакомые

      с дедовщиной вроде покончили, теперь землячество процветает)

      а где ьл в Охте, люди пухнут..)

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 15:28

      Переключусь и досмотрю футбол. Потом зайду.

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 15:29

      Да ладно,Олег..)
      Ну не получилось у нас поржать на халяву...)

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 15:32

      (с) с районом мне повезло

      у нас всё проще - есть центр, всё остальное это окраина .....с элитными коттеджами))

      8
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 ноября 2018, 15:32

      Подруга молодая с соседнего города Донецкой обл. Здесь уже лет 20, наверное живёт. Ей 42г. и она на рынке торгует с компаньоном на двоих 3 места у них. Два айзера, где я у них постоянный покупатель, фруктов, овощей и зелени. Делают порой скидку.)))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 ноября 2018, 15:33

      Тут на некоторых окраинах лучше чем в центре, уже не говоря за цены.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 4 ноября 2018, 15:33

      (с) поржать на халяву

      план был пожрать, а не проржать)

      8
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 4 ноября 2018, 15:34

      а где ьл в Охте, люди пухнут..)
      ---------------------
      Пипец.
      Обиделся...а вроде мило было..))
      Прячься.
      сейчас за нами,придурками,придут
      И засуют в инсайд..)
      Пока.Я на помойку.
      Побежал....

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 15:36

      (подруга молодая...ей 42..

      у вас в питере 42 это молодая..?))
      у нас уже таким место в общественном транспорте из вежливости к возрасту уступают ))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 4 ноября 2018, 15:38

      (с) пока я на помойку побежал

      а вот кому то и бежать не надо
      его прям на помойке жизнь застала...

      8
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 4 ноября 2018, 15:45

      у вас в питере 42 это молодая..?))
      ----------------
      пока я на помойку побежал ..
      -------------
      Отвечу я пожалуй сразу ,вместо Де Тревиля..)
      "ЧТО,ПАРНИ,ПРАЗДНИКИ СЕГОДНЯ УДАЛИСЬ?"))

      6
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      Project Бабангида > shinnik 4 ноября 2018, 15:49

      хоть и паредес... но зенит уже не отпустит. с победой !

      сказал я удаляясь на помойку, следом

      7
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 4 ноября 2018, 15:50

      Валим,валим....))

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 ноября 2018, 15:56

      Блин, валидольный второй тайм. Ну Семак знает же Паредеса с его неуступчивым и задиристым характером. Есть уже жёлтая карточка, замени его на фиг, а не жди вторую жёлтую от него. Теперь с ЦСКА пропустит игру.

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 4 ноября 2018, 15:58

      Я же по отношению к себе. И тем более знаю её уже около 20 лет. Ты бы видел Натаху никогда не сказал бы что ей вчера 58 исполнилось. 40-летние отдыхают против неё.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 16:33

      Никогда не любил ленивые голубцы, а вот завёрнутые в капустный лист с тем фаршем, что мама делала, объедался в отпуске, как и украинским борщом.

      7
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 16:33

      (с) греческий салат в моей редакции и бокал...
      Спросил жену, - что сегодня на обед?..
      Ответила - очень ленивые голубцы...
      Заинтригованно и, сглатывая слюну, спросил, - а это как?..
      Ответила - капуста на балконе, а фарш в холодильнике...
      Понимаю, что не скоро мне в зубах поковыряться...))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 16:38

      На Краснодар с Ростовом переключусь, а в перерыве зайду.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 16:46

      Ты бы видел Натаху..
      --------------------
      Алик,(ведь тебя и так называют?) я вообще про это не писал....
      это скрин был,для ясности,про какую тему...
      Иначе в путанице слов и информаций нам не разобраться..

      Во-вторых..
      Я со своей ..Натахой,правда я её зову Ната..
      Живу уже 38 лет..
      И считаю это
      самым главным достижением в жизни..
      Вот ,как-то так..
      Не обижайся,друг..
      Бодрая болтовня всегда задевает кого-то сбоку..
      А если сбоку неравнодушный,ему всегда,наверно душно...
      По себе сужу.

      7
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 4 ноября 2018, 17:03

      (с) самым главным достижением в жизни...
      Редкий случай с твоей стороны дуновения человеческих слов, не прикрытых мишурой бравады и шуток... Душевно...

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 17:21

      (с) На Краснодар с Ростовом переключусь...
      А ничё парняги гоняют круглого!..))
      От ворот до ворот, забеги, кроссы, пяточки, стеночки и пробросы!!..
      А каков накал!.. Без забрала друг на друга с шашками наголо!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 4 ноября 2018, 17:28

      Я категорически приветствую лучших людей ресурса

      7
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 17:29

      (с) .. Я был и остаюсь советским. ..

      Олег - красавчик ! Я иду в твоём фарватере ...

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 4 ноября 2018, 17:32

      Привет бродяга и энергетик!..))
      Бродишь где нипопадя, тратишь нервы и эмоции!..
      Присаживайся на нашу лавочку, восстанови дыхание, пыхни и накати!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 4 ноября 2018, 17:33

      Отвечая, Андрюхе на тебя попал.))) Меня так некоторые подруги в институте звали и несколько ребят в баскетбольной команде. А так больше по партийной кличке. Это для молодого 42г. не молодая, вот я ему про подругу ещё сказал. Замужем не была, не рожала, медик, ухоженная за собой следит, а голос как у девчонки.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 4 ноября 2018, 17:35

      Пока и результат мой идёт, результативная ничья, но без Ионова, Скопинцева и Калачёва тяжело. Скопинцев пропускает из-за удаления, а других может Валера во втором тайме выпустит.

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      MaxRnD > Project Бабангида 4 ноября 2018, 17:35

      (с) трудно совам с жаворонками в оном гнезде. ложатся рана, встают ещё раньше..)

      Андрик, ещё 10-15 лет и ты осовеешь тоже ! ))

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      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 17:36

      (с) не была, не рожала, медик, ухоженная...
      Олег, прямо, сквозь строки чувствую твоё страстное придыхание и учащённый ритм сердца!..))

      7
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      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 17:36

      Игра нравится, намного поинтересней, чем "Зенит" с "Ахматом" сыграли.

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 4 ноября 2018, 17:37

      Андреас, привет! Всё исключительно в правовом поле
      Здесь ещё и наливают ? )) О_о !

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 4 ноября 2018, 17:39

      (с) что он там накуролесил )

      Я восстанавливал справедливость ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 17:39

      Особенно, когда вчера по телефону общались. Я уж молчу какой она "специалист", как мы говорили в нашей компании. ))) Я её знаю с её 19 лет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 4 ноября 2018, 17:41

      (с) ещё и наливают...
      Здесь, вообще, постоянно между строк гремят стаканами, упоминают валидол, рассуждают о купажах и раззадоривают закусонами!..)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 4 ноября 2018, 17:44

      (с) ..одна самка может внести раздор даже в самый спаянный коллектив..

      Если самка оказывается в спаянном коллективе, то это уже не спаянный коллектив, а стадо во время гона ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 4 ноября 2018, 17:52

      (с) блин Андрес...! где благодать..? скукота..!))

      Андрик, 10-15 лет и к жаворонку прибавится ещё и благоговейное отношение к такой скукоте ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 17:53

      (с) Я уж молчу какой она "специалист"...
      Олег, не молчи, не томи, выскажись!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 4 ноября 2018, 17:54

      ещё 10-15 лет.
      ___---------------
      С нами и через пять осовеет..
      --
      или оху.ет..?)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 4 ноября 2018, 17:56

      (с) ...Пришлось тащиться,отвоёвывать помойку..))..

      Лёха, переезжай на Рублёвку, там даже возле баков не пропадёшь ! ))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 4 ноября 2018, 17:59

      (с)

      )))Игра нравится, намного поинтересней, чем "Зенит" с "Ахматом"
      'упс.. это тебе Олег написал..)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 17:59

      (с) ..Игра нравится, намного поинтересней, чем "Зенит" с "Ахматом" сыграли.

      Согласен, Олег, игра Краснодар - Ростов - ОГОНЬ ! ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 4 ноября 2018, 18:02

      привет Макс! у нас с тобой сегодня дерби)
      пока не нашим не вашим...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 4 ноября 2018, 18:03

      Уже вашим. Увы ! ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 4 ноября 2018, 18:10

      ДААААААААААА ДААААААААААА !!!!
      2-2
      Давай третий, Исландия вперёёёёддд !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 4 ноября 2018, 18:12

      Давно я такого кайфа от игры РФПЛ не испытывал ! ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 4 ноября 2018, 18:15

      Спасссиббо,Сиффонищще...воспользуююююсссссь,ох,****,!Кхе.!)

      Твой Борода...Пиши..охх..ёп...((
      Почта...я не мэйлю...,ох..

      "бородасу..а.су.ки..собаки.нет.
      ру."

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 4 ноября 2018, 18:17

      как на качелях) ростов не стесняется ... по хозяйски играют

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 4 ноября 2018, 18:20

      (с) как на качелях)...
      Этот матч во многом превосходит большинство культовых столичных встреч и поединков двух столиц!!..)) Южная роскошь!!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 4 ноября 2018, 18:20

      Лёха, не стоит благодарностей. Я не тщеславен )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 4 ноября 2018, 18:21

      Это не то, что матч тура - это матч первой половины чемпа )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 4 ноября 2018, 18:23

      (с) южная роскошь!!..

      ага! с огоньком играют...! жаль ч только концовку застал)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 4 ноября 2018, 18:27

      И результат, который нас устраивает. По моей просьбе.)))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 18:27

      Ну это же интимное.)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 4 ноября 2018, 18:39

      Простите,Арамис..
      Я лишь галантерейщик...)

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 4 ноября 2018, 19:20

      Спартак уже смотреть не буду. Сегодня уже насмотрелся футбола, как и баскет, штангу, теннис и фигурное катание. Можно и по гутарить и по лайкать друзьям

      6
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      shinnik > shinnik 4 ноября 2018, 19:33

      прошвырнулся,вышел из оазиса по веткам и прогнозам...больше ,я туда ,наверно,не ходец..
      ------------
      форэкзампл,мля,пиз..ц..


      На что здесь обижаться-то? И причём здесь Спартак? Странная у тебя логика. Ты вот заминусовал меня раз 18 за последние 10 мин, это что???...

      __________________-
      не упоминаю личности..) Прикиньте, я бы так орал на.....Ой.(

      да хоть на кого..)))
      Ну,да.ну,да..пока всем..всех целую..))


      7
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      MaxRnD > shinnik 4 ноября 2018, 19:33

      Лёха, а ты не знал что Рава (предполагаю, что производное от Равиль) и Чёрный Лис - одно и то же ?!

      4
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 4 ноября 2018, 19:36

      (с) ..раз 18 за последние 10 мин..

      Лёха, это ты про кого ? )

      5
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      shinnik > MaxRnD 4 ноября 2018, 19:43

      Ответить другу Максиму.
      .....
      Написать.
      ....
      Максим.я конечно.подозревал что это одно и тоже лицо.
      Но.Не .осознавал. Прости.
      ...завершить..((

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      shinnik > MaxRnD 4 ноября 2018, 19:45

      Ну не про Бабаныча же,Андрюху?!
      Хотя тот может..))

      Есть там..у вас .вроде уважаемые люди,но как дети...
      писать не буду,опять кто-нибудь в гости придёт...))

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 4 ноября 2018, 19:45

      Отош, один татарин лучше, чем десяток произвольно выбранных наших ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 4 ноября 2018, 19:49

      Тут так многие развлекаются. Это же проще чем писать хоть мало мальски аргументированные комменты или хоть немного в тему.

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 4 ноября 2018, 19:50

      (с) ..писать не буду..
      Совершенно напрасно, я бы не отказался знать твоих заклятых друзей уж если и не в лицо, то хотя бы в НИК ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shlomo 4 ноября 2018, 19:51

      Олег тут обвинил,что я ребусами разговариваю..))

      Какие ребусы,иль я совсем перестоял на собственном балконе...?))
      ---Смотри,Толь...
      ---
      -Некоторые жареные факты отвратительно воняют горелым........
      ---Всего-то пошутил,про// Tefal - продажа сковород/
      хотел,по дружбе,вякнуть,поддержать..
      Едрёна мать.!!
      Куда же мне бежать...(

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 4 ноября 2018, 19:53

      Лёха, никого не слушай. Разговаривай как есть. Это своего рода шарм ! ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 4 ноября 2018, 19:55

      Ты уже перестал отличать сказанное от обвинения ? )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 4 ноября 2018, 19:57

      Рава оправдывает. Он крут в своей непосредственности и искренности )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 4 ноября 2018, 20:02

      Спартак летит после первого тайма. Я приятелю сказал, что будет 1:0 в любую сторону или ничейку скатают.

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shlomo 4 ноября 2018, 20:05

      Равиль – библейское имя, имеющее древнееврейские корни
      -------------
      сейчас Гасконец наш вернётся
      с пробежки синего коня..
      вот он тебе устроит вечер дня
      и про Сион ,и про меня,
      и про того,кого Господь всех раньше полюбил
      ,и про
      Равиля,и про Раву...

      Да,су.а,лишь бы раньше не убил...)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 4 ноября 2018, 20:08

      Он очень злобен...ваш татарин..)
      Иль не татарин совсем.

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 4 ноября 2018, 20:14

      заклятых друзей ..))
      ----------------
      Да это ДК Пендальти...

      Адекватный вроде словоложец,не му.ак...

      6
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 4 ноября 2018, 20:27

      Что есть ДК Пендальти ? ))

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 4 ноября 2018, 20:29

      (с) придёт гасконец...

      я чё татарина от жида что ли не отлечу..?
      татарин если убить хочет, хотя бы другом твоим прикидываться не будет.
      чуешь разницу..?

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 4 ноября 2018, 20:30

      не пойму Макс, кто тут Лёху опять обижает ?

      5
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 4 ноября 2018, 20:36

      Да будь я хоть негром преклонных годов,
      и то, без унынья и лени,
      я русский бы выучил только за то,
      что им разговаривал Ленин/ЛЁХА !
      )))

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 4 ноября 2018, 20:38

      Хорошо.
      Доктор Пенальти.

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 4 ноября 2018, 20:39

      Ещё сам пока не разобрался ))

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      Project Бабангида > MaxRnD 4 ноября 2018, 20:40

      (с) ...что им разговаривал Лёха

      подожди, он разве на русском говорит.? я думал это - эсперанто )

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 4 ноября 2018, 20:40

      Лёха, мине не полехчало ! )) Ху из этот доктор и в каком он нам родстве ? ))
      PS Можешь даже меня тупым обозвать ))

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 4 ноября 2018, 20:41

      И здесь я виноват. Везде.
      Куда не сунешься.
      опять в пи.де.
      да что за день такой опять..!)
      на удивленье.)
      Ах да..у нас сегодня снова Единенье..

      6
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      MaxRnD > shinnik 4 ноября 2018, 20:44

      Нет, Лёха, здесь ты не виноват, просто два ребёнка не отдупляют о чём речь ? ))

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 4 ноября 2018, 20:52

      Лёха, не ходи сегодня больше на этот грёбаный балкон..)

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 4 ноября 2018, 20:53

      (с) ...о чём речь?

      трудно ему с нами тупарями..)

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 4 ноября 2018, 20:59

      Вот не поверишь..
      Глянул.. А ведь нет балкона?!
      Но я то по нему ходил...))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 ноября 2018, 21:01

      Всё-таки посмотрел с 55-ой минуты "Спартак". Как говорится :"Летите, голуби, летите"... Пусть теперь Назаров и дальше кашеварит в инстаграме свои рифмы. Не угадал я счёт, но доволен результатом.

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 4 ноября 2018, 21:02

      (с) не поверишь...
      Не поверю... Здесь не в уверовании дело...
      Тут, возможно, иное... Неведомое?!..))
      А может глаза не туда глядели, а ноги не туда ходили?!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 4 ноября 2018, 21:03

      Макс,когда Инсайдер начинает прятаться.. я уже сам догадываюсь,что меня здесь перестают понимать..
      Пока я безмятежно не исчезну..)
      Вот честное слово закопировал и переслал...по мойму этого,ну как я написал))

      теперь копнул..уже и нету..
      Это к вопросу,кто тупой..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 4 ноября 2018, 21:04

      упс,помяни Великого,а он тут,как тут...
      Молчу,молчу..

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 21:05

      Спартак и вся его братия поддержки в состоянии грогги...
      Ничего не помогает и никто не знает откуда, что-то ещё прилетит... Раздрай и шатания...
      Команда становится поставщиком очков... Для других... Участь...

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 21:12

      Там всё смешалось в кучу. Видно, что Федун от шахмат далёк, делает необдуманные ходы, а потом ищет кто ему поможет. Есть совет директоров, но там все такие советники, которых можно ставить в позу прачки и давать пенделя. Этот раздрай и шараханье теперь до летнего перерыва будет. Команда просто разобрана и никакая на поле и вне его.

      5
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      MaxRnD > shinnik 4 ноября 2018, 21:16

      Лёха, тупых здесь нет, так что хорош фантазировать ))

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 21:19

      (с) всё смешалось в кучу...
      Всё равно не понимаю, как до такого можно дойти...
      Тренируются, занимаются, на планшетки смотрят, на поле сплёвывают, причёски поправляют, а где положительный результат всей этой возни... Что, на столько другие стали сильнее, раз Спартак дома сливает?..
      Понимаю, команда - не команда, но не до такой же степени...
      Люди же, ведь, серьёзные бабосы получают...

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      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 21:22

      Состав дёргают и тасуют, что ни матч разные сочетания и замены. Разрывы в линиях, нет игровой дисциплины и мысли. Бей беги вперёд, а там как получится. Игроки опытные, поигравшие, но на поле выглядят беспомощными пацанами.

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 4 ноября 2018, 21:25

      (с) трудно ему с нами тупарями..)...
      Допускаю, что мы до определённой степени своеобразные...))
      Но не более..))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 4 ноября 2018, 21:27

      Хоть поверьте, хоть проверьте,
      Но вчера приснилось мне:
      Будто конь за мною мчался
      На подкованном бревне.....

      Не,не фантазирую,бред какой-то...)

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 21:28

      (с) выглядят беспомощными пацанами...
      У меня, иногда, глаза застилает кровавой поволокой от денежного эквивалента их беспомощности...))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 21:33

      Трудно ещё найти такой дисбаланс в работе и зарплате. Уже сколько было сказано и написано, что оплата должна быть премиально-бонусной по итогам года. А ежемесячно должны получать определённый оклад на достойную жизнь, определяя его размер по статусу каждого игрока в команде.

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 4 ноября 2018, 21:49

      ...
      Рейтинг: +9979
      DOCTOR PENALTY > GoldPlayFIFARus9 3 часа назад

      На что здесь обижаться-то? И причём здесь Спартак? Странная у тебя логика. Ты вот заминусовал меня раз 18 за последние 10 мин, это что???...
      -------------------------
      да ну вас на хрен,я чуть снова на балкон не вышел...,оглоеды..
      Вот.
      А говорите я балкон от лоджии не отличу..)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 4 ноября 2018, 21:51

      Андреас, офигеть - под вечер пришла ШАРА и зашло пять ставок подряд по 1000 с кф где 2, где 3. В итоге сегодня, почти уже попрощавшись с этим сезоном, опять начал дышать ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 4 ноября 2018, 21:54

      Лёха, ну эти же охломоны не из чата. Чёж ты меня в заблуждение вводишь ? )) Я думал, что ты мне про чат рассказывал и что тебе там кто-то наминусовал ))

      4
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 4 ноября 2018, 21:55

      Ну а на ветках что ? Там эта хиромантия с минусами в карму цветёт буйным цветом ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 4 ноября 2018, 21:58

      (с) под вечер пришла ШАРА...
      Это не ШАРА пришла, а баланс вложений и отдачи выровнялся...
      В Спартаке дисбаланс навалился, у а тебя баланс сбалансировался...))

      В чате, смотрю, всё веселей и веселей... Порождённый и выкормленный беспредел клонов начинает подтачивать нервы и спокойствие пользователей... Клонирование вышло из под контроля... Советы и реплики раздаются одна интересней другой...))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 4 ноября 2018, 22:05

      "я про ветки и писал.
      хнык.
      видно вялый мой язык
      сник...
      Вижу Шломо и Тебя
      Я..

      Ну а больше ни..чего..."

      Вот так,позитивненько...на мотив известной песни
      "Мой трамвай последний" имени Ю.Лозы..мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю цирковую программу...
      А пока всем..Пока...
      Пока.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 4 ноября 2018, 22:08

      Давай, Леха ! Жизнь по-тихоньку налаживается ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 4 ноября 2018, 22:08

      Сегодня пруха у тебя по ставкам и по "Ростову". Насколько я помню минусы в день ограничены. Один может 5 или 6 поставить. Ко мне вначале так толпой пэтэушники заходили, когда шёл спор про события на Украине. Сейчас майданутых почти не видно здесь, а их сторонники из наших активность не проявляют.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 4 ноября 2018, 22:09

      Давай, Лёха, до завтра.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 4 ноября 2018, 22:10

      Я так понял, что спартачи кивают сейчас на Abbey Road !
      Ну, выясняешь ты отношения с пищевиками, ну нахрена при этом мимикрировать под Ростовских ? Что за сучья натура у человека (если первые действительно правы) ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 4 ноября 2018, 22:11

      Утром, после ночного наката в мою сторону, как смог, на пальцах клифсу по мылу объяснил, что я этой хернёй не занимаюсь !

      4
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 22:13

      (с) ..Сейчас майданутых почти не видно здесь..

      Поехали в Польшу на заработки (сортиры панские чистить)

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 4 ноября 2018, 22:14

      (с) сейчас на Abbey Road...
      Я так и понял по репликам преосвящённых, что Abbey каким-то образом пошёл в разнос...
      Мир полон противоречий... Люди разучились их решать и в споре достигать истину... А если лень что-то достигать и решать, то можно просто отойти в сторону и поберечь силы и нервы для богоугодных дел...))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 4 ноября 2018, 22:15

      Эти здесь зарабатывают щарясь на наших сайтах и тролля всех и вся или будоража. Как и дубовые эксперты и политологи, которых приглашают на разные шоу на наши ТВ каналы.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 4 ноября 2018, 22:18

      (с) этой хернёй не занимаюсь...
      Опааа! И я тоже!.. Значит кто-то есть, кому это нужно и доставляет удовольствие...))
      Благо, что у нас на ветках клоны появляются редко...))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 22:19

      Вот и я такого мнения. Может Макс спокойно спит, а я бы хрен засыпал после таких баталий. Такой у меня характер. Я каждый раз когда заводился на совещаниях или партсобраниях, потом неделями ходил и всё в своей голове это прокручивал и не мог уснуть.

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      MaxRnD > insider_retro 4 ноября 2018, 22:22

      Вообще у меня до сего дня к Abbey вообще не было никаких вопросов, но если вот оно действительно так, как вырисовывается, то я констатирую, что моя лояльность к людям выше необходимого для жизни порога

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      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 22:24

      (с) всё в своей голове это прокручивал...
      Это было раньше...
      Сейчас я представил те партсобрания с твоим участием в нынешнем уравновешенном состоянии!.. Ты бы не заводился, как тогда, а просто, грамотно и компетентно нагибал бы их..))

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      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 22:24

      Молодой, пошёл опять в зажимбол играть....)))

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      insider_retro > MaxRnD 4 ноября 2018, 22:28

      (с) лояльность к людям...
      Как многое поменялось за год... Люди, наполнение чата...
      Хорошо за этим наблюдать со стороны... Не участвуя...
      Так или иначе, но меня всё устраивает в нынешнем виде...))
      И я не хочу перемен и вмешательств...

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      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 22:31

      (с) пошёл опять...
      Он теперь даже дверью не хлопает перед уходом..)))
      Влечёт его туда и манит!! Порадуемся за него!..

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      MaxRnD > insider_retro 4 ноября 2018, 22:31

      Ещё раз зашёл, а там вообще коллапс. Взрыв Йелоустоуна и пиропластические потоки во все стороны !

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      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 22:35

      И сейчас также. Стоит здесь завестись или дома и всё, я не сплю, только спорт ещё отвлекал. Это в институте было легче, там совсем другой уровень и интеллект был, а в ментовке совсем другая публика. Тем более многие путали партсобрание с офицерским собранием или совещанием. И прогибались стоя на трибуне-- Да, вы правы, товарищ генерал. А то херню нёс, перебирая отведенное время для выступлений. Приходилось напоминать, что здесь нет генералов и подчинённых, а коммунисты первичной парторганизации такого-то РУВД. Я был член партбюро, председателем народного контроля. Ой, блин, как вспомнишь всю ту хрень, которую там несли разного рода проверяющие и представители Главка, а наши им вторили.

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      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 22:36

      Стал по-английски уходить. Пока есть друзья и компания надо общаться и дружить. Только бы там не баловались ничем...

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      MaxRnD > insider_retro 4 ноября 2018, 22:41

      Ну а что не порадоваться-то ? И если не сейчас, то вообще когда ?!
      Лишь бы не затянул сильно, а то найдёт потом в 40 лет 20 летнюю свиристёлку и будет она ему мозг выгрызать до самого развода и раздела имущества

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      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 22:41

      (с) Только бы там не баловались ничем...
      Андрик со стержнем и убеждениями!..
      В холостую не стрельнёт, а вместо баловства можно чучка подурковать!..))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 4 ноября 2018, 22:42

      Сейчас многие не спешат замуж. Кто-то делает карьеру, кто-то бабки, а другие охотятся за "денежными мешками". Вот в моё время уже было сложнее. Или девчушка или уже разведёнка с ребёнком. У меня в институте так было и после, только разведёнки с детьми. Мать вначале шумела, а потом успокоилась, лишь бы женился уже.

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      insider_retro > MaxRnD 4 ноября 2018, 22:44

      (с) будет она ему мозг выгрызать...
      Всё может быть,
      Всё может статься...
      Свистулька может поломаться,
      Разводом можно пригрозить,
      Но бросить жить - не может быть!..))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 22:45

      Ой, Олег, тут и задуматься впору - то ли домучаться уже самому, то ли растить чужую кровь. Жестокий выбор и никому такого не пожелаешь ((

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      insider_retro > MaxRnD 4 ноября 2018, 22:49

      (с) Жестокий выбор и никому такого не пожелаешь...
      Парни, это крутая тема и я не компетентен её обсуждать...
      Даже думать об этом не хочется...
      Пойду пока котомку на завтра собирать...))

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      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 22:54

      Я так понял, что он с ребятами уже всё перепробовал. И покурить при случае не против, если правильно помню. Для тонуса и эйфории немного алкоголя и ничего не надо. Я это запомнил и усвоил с 10 класса. Играли в финале в КВН с другой школой. Затарились винчишком и едой, причём инициаторами были девки, я и не знал. А рулил я в команде и они знали мой подход. Всё потом и оторвёмся. Я захожу в раздевалку, а там уже разливают, закуска порезана перед игрой. Уговорили меня, что по полстакана. но кто-то выпил больше и нас чуть не сдали соперники. А мы просто по сцене летали. Шутки, экспромты, всё в лёгкую идёт. Даже угадывали заготовленные ответы соперников на вопросы в разминке. Было хохма в зале, когда мы даём свой ответ, а они даже не заготовили несколько домашних ответов на всякий случай. А выходят и говорят: " Ответ правильный". Я бросил реплику: " Это в школе на уроке ответы правильные или нет, а здесь смешные или не очень". В зале хохот стоит. Ну а после победы, нам завуч дала выходной в понедельник, и мы здесь оторвались после игры, а потом на хате у подруги.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 4 ноября 2018, 23:00

      Я этого не приемлю, для меня дети это дети. Есть биологические родители, врагу не пожелаешь, а приёмные или отчим и мачеха всё для них. Я до женитьбы не одного растил и воспитывал как племянников так детей своих друзей. Для них был праздник когда я приезжал в отпуск. Это гостинцы, фотографирование с раздачей им на память фото, походы толпой есть мороженное. Узнав, что я приехал квартальская детвора, собиралась на лавочке у подъезда. А мама со второго этажа на балконе стоит и говорит мне:" Твои друзья уже ждут тебя не дождутся". )))

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      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 23:03

      Ты завтра на работу. А я вырвусь в город на вещевой рынок. Не был там лет 8 наверное. Надо себе белье посмотреть какое я хочу, а не то, что по магазинам продают из разной синтетики. Удачи и спокойной работы.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 23:05

      Олег, в моём ближайшем окружении позитивных примеров с приёмными детьми в нашей капиталистической действительности нет

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      insider_retro > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 23:07

      (с) он с ребятами уже всё перепробовал...
      Двоякая формулировка!!..))))
      А так - да, попробовал и распробовал многое...
      Тут он нам с нашим жизненным опытом, безусловно, даст фору..))

      Будем досвиданькаться!!..))
      Всем благ, здоровья, успехов и приятных сновидений!!..))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 4 ноября 2018, 23:09

      Ну, а у меня несколько, правда из моего поколения и в советское время. Два моих друга женились, где уже было двое детей, а потом и совместные появились. Живут и сейчас. Тут всё от людей зависит и воспитания.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 23:09

      Все благие (духовные) начинания мужика рано или поздно конвертируются второй половиной в экономические, ибо за порогом дома миром управляет прибавочная стоимость и ссудный прцент

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      MaxRnD > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 23:11

      Олег, я Советское время вообще в расчёт не беру, ибо тогда всё было по другому
      Я за грёбанное капиталистическое "сейчас" речь веду

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      MaxRnD > insider_retro 4 ноября 2018, 23:11

      Давай, Андреас, отдыхай ! ))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 4 ноября 2018, 23:13

      Нынешние поколения уже с другим воспитанием и установками как и со своими ценностям в этой жизни. Но и тут у всех по разному. Например, Аршавин оставил свою беременную жену с двумя малыми детьми и ушёл к другой где было уже своих два, а теперь есть и совместный. Но со своим не общается. Лично я этого не понимаю. У меня есть фраза: " Уходя от жены, не уходите от детей"...

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      Рубик Докоян > MaxRnD 4 ноября 2018, 23:14

      Согласен нынешнее время не нашей молодости, но и тут не мало положительных примеров по жизни. Я вот тебе привёл гнилой пример, чьи проблемы, стали проблемой для его родных детей.

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      Рубик Докоян > insider_retro 4 ноября 2018, 23:17

      Я, Андрей без уточнения. Но из нашего с ним диалога в своё время я это так понял. Надеюсь, что попробовав, знает что к ему, тем более есть трагические примеры друзей его.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 4 ноября 2018, 23:27

      Ну что, Макс, и мы отдохнём от наших посиделок. Сейчас подыщу базу на завтра.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 23:28

      Олег, проблемы элиты и проблемы простых людей с зп 20 000-30 000 р лежат в несколько разных плоскостях, поэтому не вижу никакого практического смысла для жизни брать их за отправные точки в обсуждениях

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      MaxRnD > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 23:30

      Давай, Олег, ты как опытный следопыт ищи бивуак на завтра ))
      Спокойной ночи ! ))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 4 ноября 2018, 23:35

      Ну так это на поверхности, что мы знаем. Но таких примеров и среди простолюдинов предостаточно сейчас и в наше время хватало. Сколько было бегунков от алиментов. Дознаватель выставит "сторожевик", задержат такого по другому поводу, доставят в отделение. Его проверяют по ЦАБу, стоит сторожевик. Звоним в тот р-н по какому поводу сторожевик. Дознаватель, да по алиментам. Вы его допросите и обяжите повесткой явиться ко мне. Я ей : " Подруга, выставила сторожевик на него, пусть приезжают ваши и забирают, допрашивают и дальше ваши проблемы. Мне работу искать не надо."

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