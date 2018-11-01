Кононов: «Понимали, что на «Ахмат-Арене» будет сложно. Выиграли за счет характера»

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов отметил характер игроков тульской команды в кубковом матче против «Ахмата», который состоялся накануне.

Матч 1/8 финала Кубка России «Ахмат» – «Арсенал» завершился со счетом 0:2.

– Выиграли за счет характера. Очень важный фактор кубковых игр – характер и желание. Понимали, что на «Ахмат-Арене» будет сложно. Здесь всегда сложно играть.

Уступили во владении мячом, было много брака, но выиграли в организации игры, в отборе мяча. Два раза убежали и забили, использовали немногочисленные моменты. Довольны, что выиграли, и идем дальше.

– С какими эмоциями и настроением вы возвращались в Грозный?

– За то время, что я работал здесь, я приобрел много друзей. Друзей, которые меня поддерживали, – это и руководство клуба, и руководство республики. Очень благодарен судьбе, что работал здесь и познакомился с такими замечательными людьми.

Ко мне сегодня подходили ребята, футболисты, мы с ними провели замечательное время. Когда я уходил из команды, было не по себе. Многое было недоделано, мы были в процессе работы. Приехав сюда, почувствовал, что был здесь намного больше, чем на самом деле получилось.

Всегда с удовольствием буду приезжать в Грозный, контактировать с моими друзьями. Это близкий мне клуб, к которому всегда буду относиться с уважением и теплотой, а также к республике и жителям.