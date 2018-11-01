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    Президент «Урала»: «Четвертьфинал со «Спартаком»? А почему вы «Анжи» не считаете?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов оценил соперника по четвертьфиналу Кубка России для своей команды. Клуб из Екатеринбурга сыграет с победителем матча «Спартак»«Анжи», который пройдет в четверг, 1 ноября.

    «Не смогли реализовать много моментов, должны были решать все еще в первом тайме. Просто нонсенс – создавать столько моментов и не забивать. Конечно, не очень хорошо играть лишних полчаса в такую погоду, но главное, что добились результата.

    Четвертьфинал со «Спартаком»? А почему вы «Анжи» не считаете? У них матч завтра, тогда все и решится. Кто выйдет из этой пары, с тем и сыграем», – сказал Иванов.

    Матч 1/8 финала Кубка России «Урал» – «Нижний Новгород» завершился со счетом 2:0 в дополнительное время.

    Источник: «Р-Спорт»

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    01.11.2018 07:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +966

      Харченко 2 ноября 2018, 00:59

      В любом случае "Урал" не пройдет дальше.

      0
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      Рейтинг: +1164

      Karpathian > Харченко 2 ноября 2018, 12:15

      ну, такой спартак надо пытаться пройти.

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      Рейтинг: +6463

      Ганнибал Лектор 1 ноября 2018, 19:52

      Уралу жутко не везет. Кучу очков раздарили, в том числе и Анжи в первом туре - весь матч возили соперника, но пропустили контратаку и - привет.

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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 1 ноября 2018, 10:36

      Вообще не удивлюсь если Анжи выйдет дальше..

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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 1 ноября 2018, 08:42

      Все верно сказал

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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 ноября 2018, 07:57

      Абсолютно правильный вопрос.Не стоит делить шкуру не убитого медведя.А Анжи кстати в последнее время здорово прибавил.Если у них можно увидеть в играх прогресс, то у нас обратная ситуация.Регресом называется.

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