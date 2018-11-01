Президент «Урала»: «Четвертьфинал со «Спартаком»? А почему вы «Анжи» не считаете?»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил соперника по четвертьфиналу Кубка России для своей команды. Клуб из Екатеринбурга сыграет с победителем матча «Спартак» – «Анжи», который пройдет в четверг, 1 ноября.

«Не смогли реализовать много моментов, должны были решать все еще в первом тайме. Просто нонсенс – создавать столько моментов и не забивать. Конечно, не очень хорошо играть лишних полчаса в такую погоду, но главное, что добились результата.

Четвертьфинал со «Спартаком»? А почему вы «Анжи» не считаете? У них матч завтра, тогда все и решится. Кто выйдет из этой пары, с тем и сыграем», – сказал Иванов.

Матч 1/8 финала Кубка России «Урал» – «Нижний Новгород» завершился со счетом 2:0 в дополнительное время.