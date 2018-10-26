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    Какой вы футболист?

    Акинфеев: «Зачем летал в Рим? Тренироваться»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, зачем он полетел в Рим на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».

    Капитан армейцев был удален в предыдущей игре с «Реалом» (1:0) и пропускал эта встречу из-за дисквалификации. Место в воротах московской команды занял Илья Помазун.

    «Много вопросов задавалось еще в аэропорту: «Зачем вы летите? Погулять?». Ни один не спросил: «Игорь, а вы тренироваться летите?». Да, Игорь прилетел тренироваться. Ну и походить по Риму, пока есть возможность», – заявил Акинфеев.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    26.10.2018 23:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 27 октября 2018, 14:47

      Ответил бы так: "Римские каникулы" с неподражаемой Одри Хепбёрн смотрели? Нет...?! Тогда о чём с вами, журналистами, говорить...?! Мы в разных культурологических группах!".

      Спортивные журналисты выпали в осадок... И уселись за мониторы повышать свой культурный уровень. :-)))

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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 27 октября 2018, 10:24

      Каков вопрос - таков и ответ. Игорян молодец, юмор есть.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 октября 2018, 09:22

      Для дураков, на их дурацкий вопрос, Игоь правильно ответил

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      Рейтинг: +979

      directorpg 27 октября 2018, 07:41

      Вообще- то он капитан команды.

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 27 октября 2018, 06:11

      Мой сантехник Андрюха недавно тренировался за границей,
      За границей нашего ЖЭКа...
      Бесплатно.
      Италия...
      Простым россиянам этого не понять,
      Нам бы бутылочку взять,
      Выпить, чтоб МРОТ поднялся,
      А Спартак (Зенит, Оренбург...) чемпионом остался.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 27 октября 2018, 00:14

      Шутник, хорошо хоть не на эскалаторе.....

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