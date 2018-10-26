Акинфеев: «Зачем летал в Рим? Тренироваться»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, зачем он полетел в Рим на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».

Капитан армейцев был удален в предыдущей игре с «Реалом» (1:0) и пропускал эта встречу из-за дисквалификации. Место в воротах московской команды занял Илья Помазун.

«Много вопросов задавалось еще в аэропорту: «Зачем вы летите? Погулять?». Ни один не спросил: «Игорь, а вы тренироваться летите?». Да, Игорь прилетел тренироваться. Ну и походить по Риму, пока есть возможность», – заявил Акинфеев.