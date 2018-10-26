Орлов рассказал, почему на Евро-2012 называл сборную России «Зенитом»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов объяснил, почему на Евро-2012 он по ошибке называл сборную России «Зенитом».

Орлов – болельщик петербургской команды.

«Была история с «Зенитом». Чемпионат Европы по футболу в Польше. Я веду матч Россия — Польша на Первом канале. За нашу сборную играют семь игроков «Зенита». Мне из Москвы редактор говорит, что руководство просит поменьше употреблять слово «Зенит» в репортаже. Хоть меня это и задело, но раз попросили, я сосредоточенно думал о том, чтобы не сказать лишнего. Вдруг мяч попадает к игроку нашей сборной, и я говорю: «Мяч у «Зенита». Редактор из Москвы тут же отреагировал: «Ну я же просил…» Проходит некоторое время, и я снова говорю: «Мяч у «Зенита». Это частая ситуация — когда просят специально о чем-то не говорить, именно это случайно и выскакивает.

Но оговорки были, есть и будут у всех комментаторов. Телезрителям или радиослушателям нужно относиться к этому спокойнее. Это же живой разговор. Ну не может человек 90 минут работать как автомат — это будет неинтересно и скучно. А Владимир Никитич Маслаченко даже изобрел «перловку» — специально придумывал какие-то фразы и вбрасывал их по ходу репортажа, чтобы потом узнать, как зрители на них реагируют», — сказал Орлов.