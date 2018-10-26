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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Орлов рассказал, почему на Евро-2012 называл сборную России «Зенитом»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов объяснил, почему на Евро-2012 он по ошибке называл сборную России «Зенитом».

    Орлов – болельщик петербургской команды.

    «Была история с «Зенитом». Чемпионат Европы по футболу в Польше. Я веду матч Россия — Польша на Первом канале. За нашу сборную играют семь игроков «Зенита». Мне из Москвы редактор говорит, что руководство просит поменьше употреблять слово «Зенит» в репортаже. Хоть меня это и задело, но раз попросили, я сосредоточенно думал о том, чтобы не сказать лишнего. Вдруг мяч попадает к игроку нашей сборной, и я говорю: «Мяч у «Зенита». Редактор из Москвы тут же отреагировал: «Ну я же просил…» Проходит некоторое время, и я снова говорю: «Мяч у «Зенита». Это частая ситуация — когда просят специально о чем-то не говорить, именно это случайно и выскакивает.

    Но оговорки были, есть и будут у всех комментаторов. Телезрителям или радиослушателям нужно относиться к этому спокойнее. Это же живой разговор. Ну не может человек 90 минут работать как автомат — это будет неинтересно и скучно. А Владимир Никитич Маслаченко даже изобрел «перловку» — специально придумывал какие-то фразы и вбрасывал их по ходу репортажа, чтобы потом узнать, как зрители на них реагируют», — сказал Орлов.

    Источник: «Телеспутник»

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    26.10.2018 21:40
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 27 октября 2018, 18:28

      Уже в 2012 страдал слабоумием.

      1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 27 октября 2018, 15:41

      Раньше за такие просчеты комментаторы вылетали как пробки от шампанского.

      3
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 27 октября 2018, 08:13

      Обычный болела газовика

      1
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 27 октября 2018, 06:14

      Просто ты не профессионал.
      Онал.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 27 октября 2018, 04:13

      Вот за такой коммент надо сразу гнать Орлова с ТВ.

      2
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      Рейтинг: +5241

      Каратель 27 октября 2018, 02:32

      теперь понятно почему в 2012-м такой феерический успех на евро был

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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 27 октября 2018, 02:06

      Маслаченко придумал "перловку" - а ты походу её употреблял в эфире для смазки)))

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      Рейтинг: +742

      Makaweli 27 октября 2018, 02:00

      Работай тогда на зенит тв, накуй нам эта чушь которую ты несешь во время матча слушать , весь матч Зенит зени зенит, не приятно всё это!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 октября 2018, 01:01

      Я понимаю когда ещё путают незнакомых игроков называя их другими фамилиями, ок, куда ни шло, хотя комментаторы должны тщательно готовится к матчу, но называть сборную России которая играет в красной!! форме - Зенитом, это уже маразм. Да чего далеко ходить, своего же игрока Зенита называл "Бухалов", в ответ на правки другого коммента, "Бухаров?", отвечал чётко и уверенно "да, да, Бухалов, именно Бухалов!".

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      Рейтинг: +742

      Makaweli 26 октября 2018, 23:53

      Орлов скорей всего и жену зенитом называет!

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