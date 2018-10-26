Агент Бекао: «ЦСКА не связывался со мной по выкупу Родриго»

Агент Антонио Фернандо Терчейро, представляющий интересы защитника ЦСКА Родриго Бекао, сообщил, что армейцы не связывались с ним по поводу выкупа контракта футболиста.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб активирует опцию выкупа бразильца. Права на игрока принадлежат «Баия».

«Пока ЦСКА не связывался ни со мной, ни с клубом «Байя» по выкупу Родриго. Но, конечно, в контракте аренды есть возможность выкупа. Московский клуб может это сделать до июля 2019 года», – сказал агент.