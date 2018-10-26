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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Агент Бекао: «ЦСКА не связывался со мной по выкупу Родриго»

    Агент Антонио Фернандо Терчейро, представляющий интересы защитника ЦСКА Родриго Бекао, сообщил, что армейцы не связывались с ним по поводу выкупа контракта футболиста.

    Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб активирует опцию выкупа бразильца. Права на игрока принадлежат «Баия».

    «Пока ЦСКА не связывался ни со мной, ни с клубом «Байя» по выкупу Родриго. Но, конечно, в контракте аренды есть возможность выкупа. Московский клуб может это сделать до июля 2019 года», – сказал агент.

    Источник: Чемпионат.com

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    26.10.2018 20:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +840

      vovan55 27 октября 2018, 00:35

      ну а почему бы и нет, нужный игрок...вписался в команду и без понтов...

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      Рейтинг: +2420

      zritelx 26 октября 2018, 22:06

      Однозначно надо подписывать, игрок, бразилец , на удивление сходу адаптировался к российскому футболу и моментально влился в клуб, по всей видимости коммуникабельный склад характера и очень трезвый взгляд на себя и окружающих.

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      Рейтинг: +25022

      bset 26 октября 2018, 21:40

      Если есть возможность и адекватная сумма отступных, он продолжит играть за ЦСКА.

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