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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Акинфеев – об удалении в матче с «Реалом»: «Башка улетает куда-то. Был очень зол на себя»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал свое удаление в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0). В концовке встречи капитан армейцев получил две желтые карточки подряд за споры с арбитром, из-за чего пропустил следующую игру с «Ромой» (0:3).

    «Почувствовал обиду сам на себя. Этот выпуск эмоций ненужный, смотришь на себя, думаешь: «Как так?». Башка улетает куда-то.

    Я на себя был очень зол. Были кадры, что я смеялся, но в душе переживал, просил прощения у ребят. Я не должен себя так вести», – сказал Акинфеев.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    26.10.2018 19:13
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2269

      dyema 26 октября 2018, 21:58

      Да СУДЬЯ ТАМ НАКОСЯЧИЛ, ХОТЯ ИГОРЬ МОГ И СДЕРЖАТЬСЯ. ИМХО.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2018, 21:04

      Нервы надо беречь смолоду! Сейчас поздно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 26 октября 2018, 20:48

      нЕ ПЕРЕЖИВАЙ, Игорёк. Это общая болезнь. Хорошо, если на поле башка улетает, там ребята присмотрят. Хуже, если где-то возле ресторана.

      7
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 26 октября 2018, 20:12

      Надо держать себя в руках. Опыт должен подсказывать

      2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 20:08

      Хорошо что признал свою ошибку.

      4
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      Рейтинг: +915

      спанчес 26 октября 2018, 19:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Акинфенва лукавит
      Он удалился чтобы от Ромы не пропустить много голов, не к лицу лучшему вратарю много пропускать а помазуну можно
      Если вы понимаете о чем я

      -9
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > спанчес 26 октября 2018, 20:14

      а что Рома круче Реала???

      6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > спанчес 26 октября 2018, 21:05

      Да ему не привыкать.

      -2
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Отчаянный Пердун 27 октября 2018, 17:52

      договорняк

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 27 октября 2018, 17:52

      и там и там притом

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 27 октября 2018, 17:52

      нихуа себе сколько минусов видать правду я сказал

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 26 октября 2018, 19:53

      Будет наука,ибо часть поражения от "Ромы"-твоя вина.Так,во всяком случае,должен ощущать человек своё вынужденное бездействие в этом матче.

      1
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      Рейтинг: +25022

      bset > Агасфер 26 октября 2018, 21:42

      Какая вина? Помазун достойно отыграл. А удары были стопроцентные - Акинфеев бы вряд ли спас.

      0
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 26 октября 2018, 19:25

      Выводы сделаны! Двигаемся дальше!!! Удачной ближайщей игры.

      12
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      Рейтинг: +979

      directorpg 26 октября 2018, 19:25

      Игорь, ты был прав. Всякое бывает. Судить могут только те, кто никогда не играл в футбол.

      8
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 26 октября 2018, 19:16

      Башка, тем более в игре с Реалом, никуда не должна улетать

      2
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