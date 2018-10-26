Акинфеев – об удалении в матче с «Реалом»: «Башка улетает куда-то. Был очень зол на себя»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал свое удаление в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0). В концовке встречи капитан армейцев получил две желтые карточки подряд за споры с арбитром, из-за чего пропустил следующую игру с «Ромой» (0:3).

«Почувствовал обиду сам на себя. Этот выпуск эмоций ненужный, смотришь на себя, думаешь: «Как так?». Башка улетает куда-то.

Я на себя был очень зол. Были кадры, что я смеялся, но в душе переживал, просил прощения у ребят. Я не должен себя так вести», – сказал Акинфеев.