«Динамо»: «Информация о дате открытия нового стадиона неверна. Видимо, кто-то знает ее лучше, чем мы»

Пресс-служба «Динамо» опровергла информацию о том, что новый стадион клуба «ВТБ Арена» будет открыт до конца года.

Ранее сообщалось, что церемония открытия спортивного комплекса состоится 2 декабря.

«Указанная в новости информация о дате открытия «ВТБ Арены» не верна. Видимо, некоторые источники на рынке знают о ее открытии больше, чем мы», – сообщили в пресс-службе «Динамо».

«ВТБ Арена» построена на месте старого стадиона «Динамо» в Петровском парке.