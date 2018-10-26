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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Динамо»: «Информация о дате открытия нового стадиона неверна. Видимо, кто-то знает ее лучше, чем мы»

    Пресс-служба «Динамо» опровергла информацию о том, что новый стадион клуба «ВТБ Арена» будет открыт до конца года.

    Ранее сообщалось, что церемония открытия спортивного комплекса состоится 2 декабря.

    «Указанная в новости информация о дате открытия «ВТБ Арены» не верна. Видимо, некоторые источники на рынке знают о ее открытии больше, чем мы», – сообщили в пресс-службе «Динамо».

    «ВТБ Арена» построена на месте старого стадиона «Динамо» в Петровском парке.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.10.2018 15:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 26 октября 2018, 22:51

      ну вы и гады, я уж обрадовался, в мск в это время буду((

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 26 октября 2018, 19:40

      А должны были ещё год назад открыть... потом хотели в июне... теперь вообще не понятно когда... не знаю как внутри, но вокруг стадиона полный свинорой!

      1
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 26 октября 2018, 19:20

      ну и правильно, нахрен его зимой открывать то, хоккейному Динамо и так есть где играть, а футбольному уже поздно будет, можно и до весны подождать.

      0
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 26 октября 2018, 19:07

      LERDAV, Репку Дед с Компанией Вытянул. Кота за хвост из валенка Вытянили, А власти Москву иБТВ тянут потянут/Пока ВСЕ СЕБЕ не Вытянут/ Стадион имени ВЕЛИКОГО Льва Яшина/ позор перед футбольным Миром и Жителями-избирателями Москвы/не откроют.

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 18:57

      В спешке здесь нет необходимости.

      5
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 26 октября 2018, 16:30

      будут строить как в питере

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 октября 2018, 16:21

      Ну и напишите, когда будет открытие или сами не знаете?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2018, 16:20

      Ребята, подождите, дайте доворовать - сказала пресс-служба «Динамо».

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