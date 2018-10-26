Новый стадион «Динамо» откроют 2 декабря

Церемония открытия комплекса «ВТБ Арена» в Москве состоится 2 декабря, сообщает телеканал «360°».

В торжественном мероприятии будут участвовать руководство, ветераны и болельщики футбольного и хоккейного «Динамо», руководство банка ВТБ и представители столичной мэрии.

Многоцелевой спортивно-развлекательный комплекс «ВТБ Арена» был построен на месте старого стадиона «Динамо» в Петровском парке. Он включает в себя стадион на 26 тысяч зрителей и универсальную арену для проведения матчей хоккейного «Динамо».