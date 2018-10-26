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    Какой вы футболист?

    Новый стадион «Динамо» откроют 2 декабря

    Церемония открытия комплекса «ВТБ Арена» в Москве состоится 2 декабря, сообщает телеканал «360°».

    В торжественном мероприятии будут участвовать руководство, ветераны и болельщики футбольного и хоккейного «Динамо», руководство банка ВТБ и представители столичной мэрии.

    Многоцелевой спортивно-развлекательный комплекс «ВТБ Арена» был построен на месте старого стадиона «Динамо» в Петровском парке. Он включает в себя стадион на 26 тысяч зрителей и универсальную арену для проведения матчей хоккейного «Динамо».

    Источник: Телеканал 360°

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    26.10.2018 13:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      dynuvup 13 сентября 2021, 12:54

      Собираемся строить новый стадион и надо нам закупить трубы стальные?

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      Рейтинг: +10

      dynuvup > dynuvup 13 сентября 2021, 12:57

      Хотите закупить перед началом постройки стадиона трубы стальные, то я вам подскажу одну неплохую компанию, где вы можете это сделать baza-metalloprokata. Цены могу сказать там не очень дорогие, а качество на должном уровне. Так, что не теряйте драгоценных минут и обращайтесь туда куда я вам, сказал.

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      Рейтинг: +1019

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 26 октября 2018, 19:23

      Народное прозвище стадиона - ЛАПОТЬ.

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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 26 октября 2018, 18:05

      2 декабря все саночники,лыжники,волейболисты и ватерполисты Динамы выйдут на дорожи новой Супэр Арэны...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2018, 14:07

      Динамо больше 5 тыщ не собирает. Не в коня овес!

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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj > prezent2017 26 октября 2018, 15:07

      так же и про Волгоград дилетанты трындели, зачем клубу ФНЛ такой стадион, бывали времена что и по 700 человек на матч приходило, а теперь в топе европейских клубов по посещаемости не основной лиге находиться.
      Посещаемость в основном определяется ценой и условиями которые предоставляются за эти деньги.
      А если чтобы только добраться на стадион надо пердолить два часа через всю Москву только в одном направлении, а потом еще столько же обратно, то о каких вообще удобствах можно говорить.

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