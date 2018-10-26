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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Интер» назначил 26-летнего президента. Эта самый молодой глава клуба в его истории

    «Интер» назначил на пост генерального директора клуба сын владельца Suning Holdings Group [компания, владеющая контрольным пакетом акций миланцев] Стивена Чжана.

    В этой должности 26-летний Чжан сменил Эрика Тохира. Он стал самым молодым президентом (из 21) в истории клуба.

    «Когда я закрываю глаза, я вижу город, у которого такая большая история, и которую еще предстоит написать.

    Людей с идеями, с желанием улучшить то, что вокруг них, и самих себя. Клуб, который играет за пределами поля, чтобы завоевать сердца всех», – сказал Чжан.

    Источник: Football Italia

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    26.10.2018 14:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 26 октября 2018, 19:55

      мдээээээээээээээ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34

      MURODJON 26 октября 2018, 16:46

      надеюсь вернёт клуба на высокий в место, желаю удачу Чжан

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 26 октября 2018, 15:15

      болельщики наверное в шоке

      0
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