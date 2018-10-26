«Интер» назначил 26-летнего президента. Эта самый молодой глава клуба в его истории

«Интер» назначил на пост генерального директора клуба сын владельца Suning Holdings Group [компания, владеющая контрольным пакетом акций миланцев] Стивена Чжана.

В этой должности 26-летний Чжан сменил Эрика Тохира. Он стал самым молодым президентом (из 21) в истории клуба.

«Когда я закрываю глаза, я вижу город, у которого такая большая история, и которую еще предстоит написать.

Людей с идеями, с желанием улучшить то, что вокруг них, и самих себя. Клуб, который играет за пределами поля, чтобы завоевать сердца всех», – сказал Чжан.