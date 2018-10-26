Агент Гамшика: «Покинет ли Марек «Наполи» в январе? Да, если «Барселона» предложит за него 150 миллионов»

Футбольный агент Мартин Петрас, представляющий интересы полузащитника «Наполи» Марека Гамшика резко отреагировал на вопрос о будущем футболиста после матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:2).

Петрас, который уже устал от подобных вопросов, сказал журналистам: «Уйдет ли Гамшик в январе? Да, если «Наполи» получит предложение от «Барселоны» в размере 150 миллионов...»

Словак выступает за неаполитанский клуб с 2007 года. Его контракт истекает в 2020 году. В этом сезоне Гамшик провел за «Наполи» восемь матчей во всех турнирах.