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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Агент Гамшика: «Покинет ли Марек «Наполи» в январе? Да, если «Барселона» предложит за него 150 миллионов»

    Футбольный агент Мартин Петрас, представляющий интересы полузащитника «Наполи» Марека Гамшика резко отреагировал на вопрос о будущем футболиста после матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:2).

    Петрас, который уже устал от подобных вопросов, сказал журналистам: «Уйдет ли Гамшик в январе? Да, если «Наполи» получит предложение от «Барселоны» в размере 150 миллионов...»

    Словак выступает за неаполитанский клуб с 2007 года. Его контракт истекает в 2020 году. В этом сезоне Гамшик провел за «Наполи» восемь матчей во всех турнирах.

    Источник: Sport.es

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    26.10.2018 13:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 октября 2018, 21:51

      Скорей футбольный агент Мартин Петрас станет Мартиной Петрасовой, чем "Барса" заплатит за Гамшика 150 лямов...

      3
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 26 октября 2018, 15:10

      За него и 20 уже много

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 26 октября 2018, 14:37

      да не стоит он и 40 лямов так что играть за наполи и играть и больше ничего не светит

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      Рейтинг: +3754

      Yev 26 октября 2018, 13:47

      Ну зачем этого гея брать в Барселону, во-первых возраст, во-вторых напомните мне его выдающиесч достижения за последние годы в составе Наполи или сборной. Надеюсь что этого не случится.

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