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    Какой вы футболист?

    Ловчев: «Каррера и Глушаков выиграли золото вместе. Но одного носят на руках, а другого готовы с землей смешать»

    Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев не считает правильным шквал критики в адрес полузащитника команды Денис Глушаков из-за конфликта с экс-главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

    В сентябре Глушаков и защитник Андрей Ещенко поставили лайки под публикацией актера Дмитрий Назарова в инстаграме с критикой в адрес итальянского специалиста. В итоге Каррера отправил обоих футболистов в дубль.

    «Сейчас все набросились на Дениса, но на актера Диму Назарова никто же не набросился. Хотя тот сочинил стих, из-за которого началась буча. Пристали к Глушакову – и вот валтузят!..

    Глушаков, Ещенко, Комбаров – спартаковцы! Я критикую их за игру, но уважаю как бойцов. Уверен, в ближайшее время они сыграют – тренеры такие моменты используют в свою пользу. Пусть эти игроки доказывают состоятельность не в соцсетях, а на поле.

    И еще. Карреру ведь за что любят болельщики? В первую очередь, за чемпионство. Так и Глушаков, как и Каррера, завоевывал это золото. Только одного теперь носят на руках, а другого готовы с землей смешать», – написал Ловчев в телеграме.

    В понедельник, 22 октября, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» после домашнего поражения от «Арсенала» (2:3) в матче 11-го тура РПЛ. На следующий день Глушаков и Ещенко вернулись в основной состав москвичей.

    Источник: Телеграм-канал Евгения Ловчева

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    26.10.2018 12:25
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    Комментарии154
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      Рейтинг: -1

      АндрейЕ 29 октября 2018, 14:57

      https://prosm.club/2018/10/29/lyu-khunshen-kogda-karrera-stal-glavnym-trenerom-ego-slovno-podmenili/ Интересная статейка

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 27 октября 2018, 01:22

      Интересные наблюдения,по комментам: Глушаков,в принципе не виноват и очень не плохой игрок! Вопрос: что в дубле,не феерил?; Каррера не ставил игру! Вопрос: на пресс-конференции,тренер говорил,что на тренировке все получается и выполняется,а в игре полный "аллес капут",и НИКТО,не опроверг его слова; третье: убрали,только за лайки,а это фигня! Господа,команда(коллектив) либо делает одно дело,и "смотрит" в одну сторону,либо это не команда,а "шайка ЛГБТшников". И кстати,почему молчит "безвинно" оскорбленный?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Ruryu 27 октября 2018, 08:22

      По вашему не Карреру нужно было менять ,а всю команду?

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > александр п 27 октября 2018, 10:02

      Думаю,человек 5 можно убрать безболезненно....

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 27 октября 2018, 00:17

      Давайте порассуждаем.
      Все мы помним, как начинался прошлый сезон.
      До какого момента Спартак играл плохо? До того момента, когда Глушаку и Комбарику продлили контракты. Давайте, вспоминайте, как Глушака хаяли вначале прошлого сезона. И то, что он самогона обожрался и то, что продолжает отмечать чемпионство....
      И о чудо - Спартак вдруг собрался и заиграл. А ведь контракты висели на волоске. Каррера понимал, что Глушак и Комбарик так и будут подбивать коллектив на плохую игру, если не продлить с ними контракт. Он вступается за них обоих и Федун продлевает им контракт.
      А стали-ли играть лучше Глушак и Комбарик после продления контрактов? Нет. Но команда стала играть лучше. Их косяки подстраховывались. Но наступил момент, когда Глушак стал играть против Спартака, думаю все помнят прошлую весну. А Комбарик остался играть так же, т.е. никак.
      Даже Саламыч не взял их в сборную, ну явно не из-за того, что Спартак провалил весну. Саламыч-то понимал, что происходит.
      Что мы получаем - Каррера, что бы команда не развалилась ручается перед Федуном за Глушака и Комбарика. Может быть даже и в дубль отправил Глушака лишь из-за того, что бы Федун не увидел, что Глушак не оправдывает контракт, а ведь поручился то за него Каррера.
      Каррера строил команду, а Глушак её разваливал. Поэтому одного носят на руках, а другого презирают. Но, видимо, Серафимычу этого не понять, так же, как он не понимал, как Каррера взял чемпионство.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 27 октября 2018, 07:37

      Мары утверждает ,что Каррера был против подписания контрактов с Глушаковым и Комбаровым, вы-обратное.Но последствия одинаковые -Глушаков не с того ничего начал играть против Спартака.А почему тогда в августе коллектив его выбрал капитаном? По вашему выходит ,что Спартак это шайка пи-орасов?

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 27 октября 2018, 23:21

      В какой-то момент Каррера действительно не хотел продлевать контракты Глушакову и Комбарику, но то, как играл Спартак его вынудило это сделать. Может быть Каррера поговорил с Глушаком в начале прошлого сезона и понял, что Спартак не станет играть, пока Глушаку не продлят контракт.
      По-поводу капитанства - голосовали за капитана все спартаковцы, т.е. Спартак и Спартак-2. Претенденты были - Промес, Джикия и Глушак. Как уж там произошло, но весь Спартак-2 проголосил за Глушака. Мары, кстати давал ссылку на статью, где многое становится понятным.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 28 октября 2018, 08:25

      В любом случае винить Глушака в том что он умышленно разваливал игру Спартака нет оснований.Да он мог растерять форму,но не он один.Он мог быть не доволен тренировочным процессом,но не без оснований ,слишком много порывов крестов.Но сознательно вредить команде у него нет мотивов,тем более после заключения роскошного контракта.

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      Владислав Vlad > александр п 28 октября 2018, 16:36

      Конечно Глушак не один. Измайлов, Федун А., Пилипчук, Комбаров.... Список можно продолжать.
      Глушак был капитаном, т.е. должен был делать всё для клуба, а он делал всё наоборот. Если сам не мог играть, то должен был поговорить с командой. Но он - то по-весне даст интервью, назвав Карреру средним тренером, то с двух метров промахнётся мимо ворот.
      Сейчас нужно вспоминать все те мелкие шажки, которые делал Глушак. По-тихому, и вроде-как не специально.
      Мне даже не интересно копаться в грязном белье. Я ещё весной говорил, что Глушак, Комбаров и Ко сливают Карреру. А осенью мне лишь казалось, что недоотмечались. Но весной уже встало всё на свои места.

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      александр п > Владислав Vlad 28 октября 2018, 22:10

      Игра делается не в интервью,а на поле.Комбаров средний футболист,он просто лучше играть не может.С двух метров и Пеле мазал.Каррера в последнем интервью намекнул ,что команда его сливает,но это просто попытки перевести стрелки..

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      Владислав Vlad > александр п 28 октября 2018, 23:32

      Если бы только промахи.
      Давай, вспоминай, как Глушак начинал прошлый сезон. А когда продлили контракт - сразу игра пошла. И ведь шла практически до конца сезона.
      Нужен ли кубок Глушаку, Комбарику и т.п.? Нет. Кубок нужен был Каррере, т.к. это было одно из условий.
      Нужна ЛЧ Глушаку? Нет, т.к. играть уже не может, а капитанить охота.
      У нас в любительском футболе так же сливали игры старики. Иначе - 2-я лига и либо играй, либо пойдут замены.
      Тем более, что Федун сразу сказал - будем играть в ЛЧ - будут усиления. Наверное гадать не надо было, кто слабое звено.
      И ещё раз - Всё началось с осени прошлого сезона. А весной только всё подтвердилось.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 29 октября 2018, 07:39

      Раньше игры сливали за деньги,это было распространено.Через год мы точно узнаем кто чего стоит,как будет играть Спартак без Карреры,как проявит себя Каррера в новом клубе.

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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 27 октября 2018, 00:12

      Ловчев как флигель - только лёгкий ветерок подул в другую сторону, флигель резко развернуло.
      Не хуже Уткина...

      0
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 26 октября 2018, 23:00

      Серафимыч! Ты как с луны свалился! Хватит валтузить!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 октября 2018, 21:30

      Зашёл когда уже написан 131 коммент. Никого не читал, но отвечу автору утверждения, лучше смотри футбол, но не обозревай. Быть классным и профессиональным футболистом это одно. Обозревателем, аналитиком во всех его проявлениях это другое. Тут не ноги главное, а голова с её мозгами...

      8
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 26 октября 2018, 20:05



      «Сейчас все набросились на Дениса, но на актера Диму Назарова никто же не набросился. Хотя тот сочинил стих, из-за которого началась буча. Пристали к Глушакову – и вот валтузят!..

      Что за чушь!? Оказывается,всё началось со стишков Назарова.Нет,это какое-то коллективное сумасшествие,ей-богу!!!

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п 26 октября 2018, 19:56

      Если Глушак провалится ,а Каррера достигнет успехов на тренерском поприще,то значит вы все,минусующее меня правы,а если наоборот ,значит вы му.озвоны? Согласны?

      -1
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      Рейтинг: +3136

      m40 > александр п 26 октября 2018, 21:36

      Вот у меня возник вопрос: почему капитан команды, с которого спрос выше, вдруг захандрил в начале сезона 2017-2018? Это как раз совпало с выбиванием себе нового контракта. А как только получил его, ожил, но в конце сезона снова сдал. Как же так то? 2 миллиона долларов в год не шутки. Да даже если бы ему вообще не продлили контракт, играть хорошо он обязан до конца срока контракта. Ведь это и называется ,,профессионализм,,.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > m40 26 октября 2018, 21:57

      Это проблема не его ,а тех кто платит ему бешеные деньги.Говорят Каррера был против нового контакта,скоро мы узнаем ,прав ли он был.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > m40 27 октября 2018, 08:27

      Выше прочитал ,что именно Каррера настоял на контракте.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 18:32

      Здесь Ловчев не прав. Глушаков ,организатор всей этой компании против Карреры. И Каррера по существу остался один. Хотя бы своей игрой Глушаков показал на что он способен. К себе у него нет самокритики и главное в его жизни "брать".И Карреру больше любят за справедливость и честность.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > zigbert 26 октября 2018, 20:07

      А какую игру Вы берёте ,прибегая к такой оценке??? В победном сезоне,или в текущем??? А Карреру надо бы любить за иные достоинства,более имеющие отношения к футболу.Как говорится :"На флоте должности "хороший парень" нет!"

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      Рейтинг: +100913

      zigbert > Агасфер 26 октября 2018, 21:09

      В победном сезоне Глушаков действительно играл. И мячи забивал решающие. Но что с ним случилось после подписания нового контракта ,не понятно.Появилось много брака в передачах ,прием мяча не вызывает никакой критики. И то что он не попал в сборную совсем не случайно. Что касается Карреры ,то его достижения более чем убедительные. И любить его никто не собирается ,а вот уважение от болельщиков Спартака он заслужил.

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      Рейтинг: +2738

      a_who 26 октября 2018, 18:16

      Всегда капитан должен быть примером для команды ! а тут...

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