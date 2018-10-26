Ловчев: «Каррера и Глушаков выиграли золото вместе. Но одного носят на руках, а другого готовы с землей смешать»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев не считает правильным шквал критики в адрес полузащитника команды Денис Глушаков из-за конфликта с экс-главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

В сентябре Глушаков и защитник Андрей Ещенко поставили лайки под публикацией актера Дмитрий Назарова в инстаграме с критикой в адрес итальянского специалиста. В итоге Каррера отправил обоих футболистов в дубль.

«Сейчас все набросились на Дениса, но на актера Диму Назарова никто же не набросился. Хотя тот сочинил стих, из-за которого началась буча. Пристали к Глушакову – и вот валтузят!..

Глушаков, Ещенко, Комбаров – спартаковцы! Я критикую их за игру, но уважаю как бойцов. Уверен, в ближайшее время они сыграют – тренеры такие моменты используют в свою пользу. Пусть эти игроки доказывают состоятельность не в соцсетях, а на поле.

И еще. Карреру ведь за что любят болельщики? В первую очередь, за чемпионство. Так и Глушаков, как и Каррера, завоевывал это золото. Только одного теперь носят на руках, а другого готовы с землей смешать», – написал Ловчев в телеграме.

В понедельник, 22 октября, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» после домашнего поражения от «Арсенала» (2:3) в матче 11-го тура РПЛ. На следующий день Глушаков и Ещенко вернулись в основной состав москвичей.