УЕФА планирует сорвать голосование по расширению клубного ЧМ. В Европе боятся создания конкурента ЛЧ

Сегодня, 26 октября, состоится заседание совета ФИФА в Кигали, столице Руанды. На нем планируется проведение голосования о расширении состава клубного чемпионата мира.

Такой пункт повестки не устраивает делегацию УЕФА во главе с президентом Александером Чеферином. Как сообщает BBC, представители Европы планируют покинуть зал, если ФИФА вынесет на голосование этот вопрос.

В УЕФА недовольны тем, что глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино в целях реформирования турнира применяет «эмоциональный шантаж». На данный момент со стороны ФИФА нет деталей предложения по календарю, а также не проводит согласований и консультаций между ведомствами.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА выступает против расширения клубного ЧМ. Основной аргумент, который приводится против этого, что турнир станет прямым конкурентом Лиги чемпионов.