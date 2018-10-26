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    УЕФА планирует сорвать голосование по расширению клубного ЧМ. В Европе боятся создания конкурента ЛЧ

    Сегодня, 26 октября, состоится заседание совета ФИФА в Кигали, столице Руанды. На нем планируется проведение голосования о расширении состава клубного чемпионата мира.

    Такой пункт повестки не устраивает делегацию УЕФА во главе с президентом Александером Чеферином. Как сообщает BBC, представители Европы планируют покинуть зал, если ФИФА вынесет на голосование этот вопрос.

    В УЕФА недовольны тем, что глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино в целях реформирования турнира применяет «эмоциональный шантаж». На данный момент со стороны ФИФА нет деталей предложения по календарю, а также не проводит согласований и консультаций между ведомствами.

    Ранее сообщалось о том, что УЕФА выступает против расширения клубного ЧМ. Основной аргумент, который приводится против этого, что турнир станет прямым конкурентом Лиги чемпионов.

    Источник: BBC

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    26.10.2018 08:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 26 октября 2018, 12:15

      Мафия бессмертна

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6961

      mamba9090909 26 октября 2018, 10:16

      Финансовую составляющую поделить не могут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 26 октября 2018, 09:10

      Хотят еще больше бабла рубить на футболе.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 26 октября 2018, 08:34

      У ЛЧ конкурентов не будет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Mr Abdullaev 26 октября 2018, 11:03

      Все лучшие клубы мира собраны в Европе,клубный чемпионат мира вообще не нужен.Фифа в данном случае только о своих доходах думает.

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