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    Какой вы футболист?

    Озил: «Гюэндузи – наш бриллиант. Это лучший молодой игрок «Арсенала»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил оценил игру своего партнера Маттео Гюэндузи. Француз пришел в команду летом из Лиги 1.

    «Самый талантливый футболист в нашем составе сейчас? Маттео Гюэндузи. Это игрок-бриллиант», – выразил мнение чемпион мира 2014 года, чьи слова приводит The Sun.

    Французскому хавбеку 19 лет. В текущем сезоне АПЛ он не отмечался результативными действиями.

    Источник: The Sun

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    25.10.2018 20:22
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    Комментарии194
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    • ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro 26 октября 2018, 22:04

      Вынужден застолбить делянку без ведома нашего бриллианта-собеседника!..))
      На субботнее заслушивание приглашаются геммологи и сподвижники!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 26 октября 2018, 22:25

      (с) ....геммологи и сподвижники ..

      а просто мудаков пускаете..?

      ну рас все молчат, значит приткнусь к вам пожалуй)

      6
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 26 октября 2018, 22:28

      (с) ну рас все молчат...
      Мы и так с тобой уже с ногами в завтрашний день залезли!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 26 октября 2018, 22:32

      у меня только всё начинается..
      это всё присказка была.. а сказка в переди..)

      6
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 26 октября 2018, 22:34

      у меня два билета на ночной сенс, а надо как минимум четыре))
      дилемма Андрес)

      6
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 26 октября 2018, 22:36

      (с) это всё присказка была...
      Готов выслушать сказку раньше всех и развернуть заблаговременную PR-компанию!..))
      А что, вовремя!.. Нормальные сказки, как раз ближе к полуночи начинаются!..

      5
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 26 октября 2018, 22:36

      ну это в переносном смысле конечно, но ты прекрасно понимаешь

      6
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 26 октября 2018, 22:41

      (с) дилемма...
      Не исключай противоположные положения!..))
      Маневрируй, заманивай и умасливай!..))
      Благоприятный выход где-то рядом!.. Суетнись!..))

      Удачи, Андрик!! И до завтра!!..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 26 октября 2018, 22:42

      баталии вокруг меня последнее время закручиваются ..
      причём даже пальцем не шевелил.. а тут хоп.. и воронка вокруг меня вращается.. такое впечатление, бермудский треугольник сам ко мне приплыл ..
      ну да порешаем ..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 26 октября 2018, 22:45

      (с) суетнись

      во во..! что то сверх меры я какой то суетной

      да, давай Андрес, спокойного отдыха !
      а я ещё посуечусь

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 октября 2018, 23:45

      Приветствую, Анреев ! Завтра можно развевать андреевский флаг здесь же... )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 27 октября 2018, 07:46

      Приглашаются геммологи...
      ----------
      -А придурковатым маммологам можно?
      "Припев:
      Что вы тетя мнёте тити!
      Если выпить Вы хотите, то берите водки литер.
      Это ж Питер, тетя! Ну шо, берёте?"(с)

      Тогда я к вам..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shinnik 27 октября 2018, 08:05

      Фсем прювет и утро доброе !

      (с) ..маммологам можно?..
      Маммологам всегда необходимо работать так, чтобы их страховали серпентологи, иначе опасно для здоровья .... )))

      PS Знаю пару заклинаний и дудка есть ! ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 27 октября 2018, 08:12

      Желающих помять сиськи, как всегда, оказалось больше тех, кто кропотливо будет гранить камни..)))
      Питир-литер, - пойдёт, заворачивай!..))))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 27 октября 2018, 08:15

      Привет, Макс!..))
      По жизни часто бывает, что там где маммолог мнёт сиськи, там всегда найдётся работа для специалиста по изучению и укрощению змей!..))
      Наш девиз - мять и укрощать!!!!!!)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 27 октября 2018, 08:16

      Андреас, здорова ! Ты уж с утра готов к трудовым свершениям на каменоломнях ?! )))
      А я вот только так, отметиться зашёл, и буду наверное где-то с обеда )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 27 октября 2018, 08:23

      Не успел зевнуть,шипнуть и ядом брызнуть,как с утра по башке дудкой от Факира..)
      В мешок,в мешок,в мешок!everybody!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 27 октября 2018, 08:35

      Привет, Олег!..
      Твоё отсутствие повлекло за собой разброд и шатание в информационной ленте!..))
      Мы же, как сироты сидели в песочнице и пустопорожне кидались песком, понимая, что барханы мы без тебя не перекидаем..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 27 октября 2018, 08:54

      Привет, Андрей ! Парни всех приветствую. Да мне самому моё вынужденное отсутствие не в жилу как говорится. А темы дело настроения и новостных событий дня.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 09:04

      Видно, тяжело далась ночная движуха, раз ты не нашёл в себе сил по утру посмотреть нам в глаза!..)) Покайся!..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 27 октября 2018, 09:12

      Может отходит, как я сейчас после вчерашнего... )))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 27 октября 2018, 09:14

      Тогда-то ещё пахали, сеяли и собирали труженики села. Теперь едоков разы больше, чем их кормильцев.

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 27 октября 2018, 09:20

      (с) отходит, как я сейчас...
      Отходняк!.. Мутный, тяжёлый, серый...
      Живёшь одной надёждой, что когда-нибудь он закончится!..))
      А Андрик, похоже, попросту, отсыпается, как кот мартовский после октябрьского загула!..))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 27 октября 2018, 09:22

      Привет!..))
      Выходной, - лень куда-то ходить, чего-то пахать и собирать!..
      Да и круговорот естественных событий не хочется делать наоборот!..))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 27 октября 2018, 09:23

      Вполне возможно. А у меня и со сном были всегда проблемы в этих случаях, а о состоянии так и говорить не приходится. Иногда дня хватает восстановиться, а другой раз и двое суток на это уходит и более. Всё индивидуально.

      5
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 10:40

      ого, у вас тыт бурления с утра(хотя кое там с утра..)

      всем салют , и с днём водителя!

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 10:43

      (с) видимо тяжело далась ночная движуха

      от тебя Андрес как всегда ничего не ускользнёт)
      ты сверх внимательный человек.
      это не оценка по комменту, а общее наблюдение)

      ну и привет в студию

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 10:44

      Привет, Андрюша ! Да пока раскачиваемся, я в состоянии отходняка с дурной головой. Скоро пойду в магазин и на рынок. Надо к обеду прикупить продуктов и белое сухое мюллер тургау будет хорошим лекарством за просмотром футбола.)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 10:44

      (с) с днём водителя...
      Так, вроде, в последнее воскресенье октября...))
      Ну, если сегодня завестись, прогреться, тронуться и неспеша набирать обороты празднования, то, как раз, к завтрому - праздник будет в самом соку!!!!!++
      Водилу с праздником!!!!

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 27 октября 2018, 10:49

      здоровеньки Макс! на счёт прослушивания альбома целиком

      тоже как и ты выклёвываю горошины, но для начало надо перебрать мешёк , что бы знать что выклёвывать

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 10:51

      может и попутал.. у меня просто на ватцапе висят три поздравления ... ну я и сюда этот вирус занёс )

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      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 10:54

      (с) может и попутал...
      Я бы, вообще, не знал про сабантуй, если бы коллеги на неделе не затеяли спор, - когда праздник и кто достоин его празднования...))
      Доспорились почти до рукопашной, но вовремя запутались в седых мудях и остыли!..))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 27 октября 2018, 10:55

      доброе Толик!
      надеюсь мы сегодня услышим историческую правду о Белки и Стрелке? да и вообще летают ли в космос, или как амерекосы, в павильоне луну покоряют ?

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 27 октября 2018, 10:57

      (с) за просмотром футбола...
      Пиршество еурофутбола закончилось... Теперь придётся просматривать нашу унылую байду...
      Из солидарности с Толей, несколько раз дуну в дудку за Оренбург!..))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 10:58

      меня тоже в спорах напрягает то момент, что истина никому не нужна, все хотят оказаться тупо правыми.
      ну извините, это чисто животная потребность

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 11:00

      Присоединяюсь к поздравлениям по поводу профессионального праздника водителей. А мы пока будем водить хоровод...

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 11:03

      да и хоровое пение мы тут тоже практикуем)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 27 октября 2018, 11:04

      Будем смотреть, что РПЛ покажет. Правда у меня есть выбор ещё. Смотреть итоговый турнир по теннису, евробаскет, гандбол сборных Словакия -Россия и произвольную программу фигуристов со "Скейт Канада"...

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 11:04

      Это тоже зачтётся. )))

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 11:06

      (с) хоровое пение мы тут тоже практикуем...
      Пока нет Макса, как инициатора музыкальных конкурсов и куплетирования, - не видать нам успеха на ниве сольного, дуэтного и хорового исполнения!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 27 октября 2018, 11:07

      Мы как-то эту тему не педалируем с тобой, у нас есть солисты-меломаны... )))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 11:07

      (с) ...произвольную программу фигуристов

      Олег, твоя всеядность поражает)
      нук в тебя всё это помещается...?))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 11:09

      (с) пока нет Макса...

      я хотел было затянуть нудную песнь про рэп, но услышав про Макса(а он возможно в засаде) тут же одёрнулся как от огня))

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 27 октября 2018, 11:11

      (с) не педалируем с тобой...
      Всенепременно соглашусь...
      Ну, не готов я модулировать на одной волне про бардов, рокеров и андеграунда...))
      Башлачёва послушал-посмотрел, но шапочно, для ознакомления... Это пласт, а я боюсь закапываться... А то так же потом из окна выпаду...

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 11:17

      (с) затянуть нудную песнь про рэп...
      Ляпи, чего уж там...))
      Пробовал подготовится к дискуссии и пришёл к выводу, что для меня вполне осязаемы исполнители с мелодичной и качественной аранжировкой, ритмом и втягивающими куплетами...
      Да, - самое главное, что бы штаны не были на 4 размера больше, замасленные дреды не были фиолетово-зелёными и распальцовка не создавала турбулентность вокруг!..))

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 11:17

      Я же тебе при нашем первом знакомстве писал, что был разносторонним спортсменов и таким же болельщиком и зрителем. Про всё читал и смотрел по телеку, а в Донецке на всё ходил, благо всё было рядом все стадионы и дворцы спорта. В спорте легко плаваю свободным стилем, это в технике я топором гребу... )))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 11:21

      с Башлачёвым приятно удивил!! и выражение правильное подобрал "пласт"!
      Башлачёв шил обувь которую мог оценить только обувщик!
      его прекрасно понимали именно соратники по ремеслу.
      более того они его его считали лучшим и теневым лидером.
      сколько бы не собрал зрителей и бабла Кинчев, или Цой, и проч.
      они понимали и признавали что Башлачёв круче, но он не модный.
      многие темы в и направления они последствие у него почерпнули .
      вот такой бал человек АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 27 октября 2018, 11:22

      Я тоже такого мнения. В конце 80-х как-то стал покупать пластинки бардов: Высоцкого, Окуджавы, Александра Дольского, Розенбаума. Прослушал несколько раз и лежат на верху секретера в подставках для них. После того как завязал с фондовым рынком, я сосредоточен только на спорте и вот теперь на внучке. )))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 11:23

      я помню всё Олег. ипро похороны Цоя, и про домино мужиков во дворе..! но всеядность до сих пор поражает )

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 11:26

      (с) приятно удивил...
      С вами и не только до такого доберёшься..))
      Постоянно ставите в позу прачки, приходится искать и вникать, что бы хоть дым от вашего костра улавливать!..))
      Жар вашей заряженности и подготовленности держит меня на дистанции, но я пробую греться..))

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      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 11:28

      (с) давай лепи...я подготовился

      не Андрес, момент ещё не настал ))
      ты заведомо пошёл по ложному пути клюнув на мелодию, которую наши реперки (реперов единицы, почти все реперки) бессовестно пи..д.ят за бугром и выдают за своё! и где здесь творчество.
      и вот я возился со всем этим и только со временем стал разбираться в подводных камнях

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 11:31

      Саша давал концерты-квартирники, они тогда были популярны в той тусовке. В конце 80-х , в начале 90-х у нас на Ленинградском ТВ и в кинотеатрах шли документальные фильмы про него и его окружение. Там собиралась и ленинградская богема из числа художников, архитекторов, поэтов и т.д. Там часто бывал отец Александра Невзорова известный художник Глеб Богомолов, с которым мне пришлось познакомится по работе в 1988г.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 11:32

      Азартные игры и спорт с детства, что есть, то есть.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 11:32

      (с) момент ещё не настал...
      Я протестую, - это издевательство...))
      Ты ждёшь когда у меня шарики за ролики сами собой закатятся от ожидания...)) Ладно, как скажешь!.. Сегодня передохнём, а там я на заработки, ну, а потом ты и сам забудешь!..))

      5
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      Рубик Докоян > insider_retro 27 октября 2018, 11:39

      Я на время покину сообщество, надо пройтись подышать свежим воздухом и прикупить продуктов и "лекарства"...)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 11:42

      вот на квартирниках Башлач и раскрылся.
      никто не хотел выступать после Башлачёва, потому как публика(а это по большей части творческие люди и музыканты) после него находилась в оцепенении от услышанного и потому не могла настроится на следующего слушателя. после того как он "размазал" Шевчука, его стали ставить последним

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      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 11:43

      не не , я не забуду! и не надейся..))
      клиент должен дозреть)

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      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 11:48

      Андрес, подгоняй тему..! что тов в мире творится? я кажется от жизни приотстал))

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      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 11:49

      (с) после того как он "размазал" Шевчука...
      Когда ты, Андрик, раскрыл для себя Башлачёва и сколько тебе было на момент похорон Цоя?..

      (с) я не забуду...
      Надеюсь, что парняги тебя заболтают!..
      Нет, я, конечно, не делаю шаг назад... Пацан сказал, - пацан сделал...

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      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 11:58

      (с) в мире творится...
      В нашей ветке мировое исчадие не находит отклика... И тем не менее...
      Почти достроены трубопроводы "Турецкий поток" и "Сила Сибири", опять дали Кубе в долг 50 лимонов, Китай крепчает, Америка беснует, Германия мечется, а Япония, всё так же облизывается на Курилы... Сводка за сутки получается, как правило, на нару страниц самого "сливочного"..

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      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 12:02

      (с) сколько было на момент похорон Цоя.

      я 86 года рож. на момент похорон было пять лет. (это просто Олег при нашем знакомстве сказал что он хоронил Цоя, а я ему написал что помню наш разговор )

      Башлачева лет пять назад открыл! рок слушаю давно, но Башлачёв фигура не медийная, и как то проскальзывал мимо. хотя мельком я о нём слышал от "метров" но не удосуживался послушать . да у него не альбомов не пластинок.. человек был таки о чём пел! не врал ! уверяю таких мизерное количество , даже среди рокеров .
      все ищут известности и хайпа

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      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 12:09

      экую картинку нам рисуют..! кругом значит одни враги, и все средства уходят на то что бы от них отбиться?
      уверен с той стороны рисуют примерно тоже самое, но там уже они дартаньяны )
      СМИ по всему миру связаны меж собой , и не сильно зависят от правительства. поэтому мутят везде и одновременно .
      я так всё это вижу

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      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 12:10

      (с) фигура не медийная...
      Посмотрел материалы по нему... В основном, записи, сделанные кем-то и где-то... Конец 80-х - время мутное, голодное, злое и переломное... С его репертуаром ТОГДА было сложно рассчитывать на успех широкой публики... Да и не нужно, наверное, это было... Судя по записям и видео, его творчество было ориентировано на понимающую аудиторию и людей, готовых к принятию злой правды и протесту...
      Спросил, потому что в наше время, так плотно владеть репертуаром и особенностями былой музыки - это редкость и качество, более подходящее для людей моего возраста...

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      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 12:13

      (с) СМИ по всему миру связаны меж собой...
      Более того, они дуют в одну дудку с целью извлечения выгоды на фоне бестолковщины, кризисов, войн и трагедий...
      Как мне кажется, СМИ - это инструмент для оболванивания и рычаг для достижения задуманного...

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      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 12:16

      окончательно я понял Башлачёва , когда услышал его интервью двум евреям , где то в подвале. у него их всего два. одно ************ джоане стингрей (маленькое и не о многом говорящее, вопросы слишком стандартные) второе поинтересней на магнитофон этим евреям , вот там он раскрылся по полной. колхозник в валенках, рассуждает о планетарном строении! и причём на уровне учёного..
      Андрес, это не талант, это ГЕНИЙ , сродни Ломаносову

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      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 12:25

      Возможно и сейчас где-то в народе теплится свеча непознанного и непризнанного гения нашего времени... Либо в творческой подвальной богеме, либо в далёком уральском посёлке... И поймут и оценят его позже, когда станет очевиден голод и востребованность его творений... Другое дело, что сейчас проще и быстрее толкнуть своё творчество в массы - инет, значительно сократит путь до ушей и глаз аудитории...

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      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 12:26

      (с) ..владеть особенностями былой музыки

      я ещё в школе проявил себя в компании взросляков с почётной стороны , и стнх пор стал вращаться в кругу взрослых. причём некоторые прилично взрослей.
      соответственно всё впитывал от них в том числе и музыкальные пристрасти. мои сверстники слушали хип -хоп, ая считал это лоховской музыкой, хотя краем уха конечно ловил, что бы быть в тренде.
      поэтому я обгонял сверстников в развитии(я почти с ними и не общался) но отставал в культурных тенденциях (не одевался по модному, и не слушал популярное). вот на том и базировался .

      сейчас кстати наоборот, больше общаюсь с теми кто младше меня (иных уж нет)

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      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 12:29

      (с) больше общаюсь с теми кто младше меня...
      Даже не сомневаюсь, что за тобой вьются табунами недоросли и заглядывают тебе в рот, как ты в своё время смотрел с вожделением в вагончике на ТОГО дядю...

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      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 12:32

      (с) теплится свеча непризнанного гения

      какой то парадокс..! толкнуть вроде в массы легче стало , но творец в своей массе так измельчал, что выдаёт в своей основе огрызки чужих достижений.
      хотя есть ещё индивиды ..! я их нет нет да и нахожу. в рэпе даже есть

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      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 12:36

      (с) заглядывают тебе в рот

      ты как на юву всё видишь)
      иногда хочется сказать :захлопни пасть, и думай своей башкой!)
      меня заё...ват то что от меня каждый день требуют подвига!
      я не Мюнхаузен, и уж тем более не Барон )

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      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 12:36

      (с) какой то парадокс...
      Тот случай, когда мы с тобой двигаясь с разных направлений сошлись в одной точке понимания главного... А может и истины...

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      shinnik > Рубик Докоян 27 октября 2018, 12:36

      известный художник Глеб Богомолов,
      -------------
      Олег,а поподробней?
      Очень меня симфонизирует по жизни фигура Александра Глебовича..--------------


      То он графин подносит,
      кланяясь прилежно..
      то два графина просит..принести,
      подать..!
      да не сюда!
      Коням моим.И Лошадям..

      В эфире дремлет безмятежно..
      Пророк?Иуда?Гений?
      в сумме-Да.

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      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 12:39

      (с) сошлись в одной точке

      в науке это по моему пассионарностью называют))
      так и есть

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      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 12:40

      (с) каждый день требуют подвига...
      Не разочаровывай страждущих и не отталкивай молящих...
      И да воздастся тебе за дела твои земные...
      Твоё место на земле, видно, определено тебе свыше, вне очереди, - так что прими, как есть и твори, как получается... Всё распределится, как надо...

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      insider_retro > insider_retro 27 октября 2018, 12:42

      Отскочу я, други мои, для утоления мирских потребностей, да соберу урожай нежданчиков этого дня!..)) До связи!..))

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      shinnik > Project Бабангида 27 октября 2018, 12:46

      я 86 года рож..

      ----------------мать моя меня родила...!!!
      у меня дочь того же года...))
      Поверь,ни от неё, ни от её друзей не слышал я такого за тридцать два года ,как от тебя..
      думал.,судя по суждениям..под сорок,минимум...
      красава,уважуха..Что там положено ещё..?
      Да в общем,всё.))
      А,да,респект..)

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      shinnik > shlomo 27 октября 2018, 12:54

      Привет,Анатолий..картины видел..
      Да это всё известно ,и про семинарию...и дальше..
      Не могу понять человека всю жизнь свою,это и бесит...

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      Project Бабангида > shinnik 27 октября 2018, 12:56

      (с) думал под сороковник

      ну спасибо Лёха! даже не знаю чем парировать..! похвала от тебя дорогова стоит! тем более ч больше на пиз..ю...ли ..ну рассчитывал ))

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      Project Бабангида > shlomo 27 октября 2018, 13:02

      (с) приними как должное

      принимаю, и даже не вынимаю)

      Толик так что там с космосом ? говорят что ого нет!
      конечно не верится, но ведь когда то втирали что земля на китах и в это тоже верили..

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      shinnik > Project Бабангида 27 октября 2018, 13:02

      ))))))
      .
      От души,брат,от души..)))
      Или адыги так не говорят?
      Хотя у вас там всякого добра..(
      Хватает.))

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      Project Бабангида > shinnik 27 октября 2018, 13:05

      (с) всякого добры хватает

      да х уле... - хазарский каганат! ))

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      Project Бабангида > shlomo 27 октября 2018, 13:11

      так ты на счёт белки и стрелки не раскололся))

      но амеры по моему точно не куда не летали. там всё чисто по голливудски обставили

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      Project Бабангида > shlomo 27 октября 2018, 13:25

      ))) не засмеялись только жители крайнего севера)

      в тебя Толян как в комод, все анекдоты , поговорки , крылатые и бескрылые выражения помещаются )

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      Project Бабангида > shlomo 27 октября 2018, 13:38

      (с) ..обрезать вишню и смородину

      да мне тоже тут пару "обрезаний" сделать надо...
      кесарю кесарево

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      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 14:41

      (с) кесарю кесарево...
      Ты уж, кесарь-батюшка, не ходи по краю бритвы...))
      Пару раз вжик-вжик и обрезки посыплются, да хвосты обрежутся...))

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      insider_retro > shlomo 27 октября 2018, 14:46

      (с) Богомолов — шестидесятник...
      Натолкнул ты меня, Толя, на Богомолова, не с того не с сего...
      Порылся, посмотрел дела и творчество отца Невзорова...
      Своеобразно...
      Но с вашими подачами, прямо, ощущаю, как наращивается мой боевой потенциал... И жалею, что столько времени прозябал в неведении от таких увлекательных тем...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 15:08

      Я уже этих подробностей не помню, ибо особо не интересовался и не запоминал. Но он был уважаем тогда в музыкальной среде и сейчас его вспоминают с теплотой в Питере кто знал его лично и его творчество.

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      Рубик Докоян > insider_retro 27 октября 2018, 15:16

      Тут, Андрей, необязательно быть современником. Но если интересуешься творчеством чьим-то, то про него многое сейчас можно нарыть, почитать и знать. Хотя кто тогда не жил или был младенцем, вынуждены доверять и ссылаться на тех кто пишет и вспоминает. А правда у каждого своя, как и восприятие того, что было. Я же помню ту хронику документалки и у некоторых были видеокамеры и они сами записывали и снимали свои квартирники и посиделки с неизменным портвейном...

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      Рубик Докоян > insider_retro 27 октября 2018, 15:18

      Андрик имеет ввиду, что я ему рассказывал про похороны Цоя. Я тогда от нашего управления ездил старшим на двух автобусах.

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      insider_retro > Рубик Докоян 27 октября 2018, 15:24

      (с) про него многое сейчас можно нарыть, почитать...
      Тут, Олег, важно и интересно то, что подобные наталкивания на какие-то неизведанные грани, происходят спонтанно, как бы между прочим... Я бы никогда, просто так, не полез бы интересоваться творчеством людей, которые попадаются у нас в обсуждениях...
      А сесть и перечитать энциклопедию - это не интересно...
      Актуальность и мотивация!..

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      Рубик Докоян > shinnik 27 октября 2018, 15:46

      А что подробней, Лёша ! Тогда Ленинградское ТВ было самым популярным в стране с его программами и смотрибельным. Много показывали андеграунда, а в Ленинграде его тогда было навалом. На ТВ и в хронике документалистики Богомолов мелькал часто, и я знал его в лицо. В 1988г. я дежурил в отделении в группе разбора. Это выезды на скандалы, происшествия, разбор с задержанными, составление протоколов и т.д. Он пришёл к нам где-то около 8-ми утра. И говорит, что его не пускает в квартиру его бывшая забрать свои вещи, а чтобы пришёл с милицией. Я спросил может он подождать минут 30, я сейчас сменяюсь, нам по дороге, и я с ним схожу. Это было рядом. Поднялись на 5-й этаж панельки, он позвонил, сказал, что пришёл с участковым милиционером. Нам открыли и мы прошли в квартиру двушки, как мне помнится. Он стал собирать свои кисти, краски, подрамники, некоторые картины, а я их рассматривал. Женщина скандалила, выговаривая ему претензии, её взрослая дочь тоже, он молча собирал всё и просил их угомониться и не позориться при постороннем человеке, офицере милиции. Увидев, что я рассматриваю картины, спросил:" Нравится ?" Это было всё в стиле абстракционизма. Я честно ответил, что от живописи далёк, а тем более от этого направления. Портреты, реализм я ещё как-то пойму. А там были карты игральные, ну, тройка, семёрка, туз, понятно. Потом другие, где просто разного рода линии, кубы и что-то ещё. Тут и замысел автора надо понимать и хоть что-то в этом смыслить. Он всё собрал, я ему помог нести, и мы пошли к остановке троллейбуса. Разговаривая по ходу дела. Он сказал, что жена или сожительница, я не вникал работает на Ленинградском ТВ режиссёром документалистом. Я оставил его на остановке и пошёл дальше. Потом я его увидел спустя несколько лет в вагоне метро с шикарной крашенной блондинкой в белой шубе. Он меня тоже узнал, мы кивком головы поздоровались, и я смог ему показать большой палец, давая понять какая с ним дама. Ей было где-то в р-не 40, но эффектная не передать, он улыбнулся. Меня только смущало, что он пользуется общественным городским транспортом при его статусе и доходах. Мог себе позволить такси без проблем. Сам был очень ухоженным холеным , элегантно одетым мужчиной и приятным собеседником, светлая ему память.

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      Рубик Докоян > insider_retro 27 октября 2018, 15:48

      Ну а что делать, если при жизни в силу возраста это было невозможно. Сколько сейчас слушают и знают творчество Высоцкого, родившихся после его смерти...

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      Рубик Докоян > shinnik 27 октября 2018, 15:51

      У меня тоже дочь 1986г., майская.))) Жена родила в свой День рождения.

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      Рубик Докоян > shinnik 27 октября 2018, 16:12

      Вот внучкой порадовала, теперь у меня есть олимпийская надежда. Из того времени можно, что очень интересного вспомнить. В нашем р-не много жило тогда известных актёров БДТ и не только и не редко приходили в РУВД со своими проблемами. Я часто стажировался и был подменным дежурным, поэтому приходилось с некоторыми общаться. А Сашу Невзорова, некоторые наши любители попасть в ящик часто вызывали с его "600 секунд", чтобы себя увидеть. Я никогда не вызывал, потом ушлые адвокаты имели лишний козырь в своих руках.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 16:13

      (с) а что подробней , Лёша!

      Ох Олег..! выдал, так выдал...

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      Project Бабангида > shinnik 27 октября 2018, 16:16

      я августовский 1986..
      можно я буду называть вас - папой?! ))

      шучу Лёха, шучу! какой нафиг папа ..- просто и скромно - гуру или сен-сей

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      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 16:21

      Андрес! тебе не кажется что на этом празднике жизни , мы с тобой одни (ну иМакс ещё) плащ императора не носили? )

      не знаю..возможно отдалённость от питера помешала нам примазаться к богеме

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 27 октября 2018, 16:22

      У меня тоже дочь 1986г., майская.)))
      ---------------------ух,взрослая какая,моя августовская..

      сопля ещё))
      Спасибо за экскурс,Олег..прям закрыл глаза и погрузился в конец 80-х..Тогда не мог и подумать,что Богомолов-папа фараона...
      А ТВ было ..да...Не чета нынешнему.."А.Я","Пятое колесо","Музыкальный Ринг" и т.д..
      Потом всё украли..Идеи ушли в Москву,деньги растащили здесь...Канал лишили Федерального статуса...а когда Ф.ст..вернули ,то оказалось,что это никому и не надо...Теперь они штампуют свой "След")))(будь он проклят)))) и больше ничем не заморачиваются..

      подробностей не могу больше выдать,я и там похалтурил в 90-х..остались там и бывший друг ,и бывшие знакомые..
      Помню,правда,ссору Г.С.Орлова с Александром Глебовичем Н...воочию..
      Болтался там по коридорам,набрёл на скандал у павильона..со сьёмками "600 секунд"..
      Но сразу выгнали,сюжет был как теперь говорят "бомбический"..делили власть на питерском ТВ.
      Гена тогда вроде победил,не помню..Даже руководил чем-то,но сдулся...

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      insider_retro > Рубик Докоян 27 октября 2018, 16:30

      (с) был очень ухоженным холеным , элегантно одетым мужчиной...
      Шик, блеск и роскошь - впечатления от прочитанного и наваждение от ощущения присутствия!..))++

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      Рубик Докоян > insider_retro 27 октября 2018, 16:33

      Он действительно был интересным мужиком внешне. И не случайно у него были молодые подруги и почитательницы его творчества и таланта.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 16:35

      Ну, может быть Лёха имел в виду другое. А мне вот так случайно с ним пришлось столкнуться и познакомиться. Я тогда не знал, что он отец Невзорова.

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      Рубик Докоян > shinnik 27 октября 2018, 16:41

      Тогда как раз деньги повалили на ТВ, реклама и всё такое. Многие программы возникали, другие валились и все дрались за большой кусок пирога. В самих "600 секундах" тоже были разногласия, зависть и всё такое. Саня был лидером там, за ним Света тянулась, а Вадим был на подхвате. Если у двоих первых всё в профессии сложилось, то он совсем потерялся.

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      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 16:44

      (с) примазаться к богеме...
      Даже не знаю, Андрик!.. Богема - это своеобразные люди, причём, некоторые из них в неё входили по праву рождения - дети художников, артистов и т.п. Такие в ПТУ и на завод не идут, а тусят с молодости среди себе подобных, предполагая, что они, безусловно, талантливы, как и их предки-небожители...
      Кто-то вклинивается в эту прослойку, благодаря неимоверному проявлению таланта, что позволяло им не обращать на "непатрицианское" обращение к ним...
      Мне эта бодяга видится так... Вычурно, помпезно и не всегда заслуженно...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 16:45

      (с) может быть Лёха имел в виду другое

      очень интересные вещи повествуете! для меня так вообще бесценны.

      мысль материальна, иначе вы бы мне не повстречались на жизненном пути

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      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 16:47

      (с) для меня так вообще бесценны...
      А я просто тихонько соплю в две дырочки, боясь спугнуть вещателей...

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      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 16:53

      описанная тобой картина сурова, но правдива..!
      для нынешнего мира что идёт ко дну это характерно. социальные лифты лежат на свалки , а "дети генералов сходят с ума от того что им нечего больше хотеть"

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 16:54

      Иногда даже и не подозреваешь где тебя жизнь и при каких обстоятельствах столкнёт с известными людьми или влиятельными и сейчас. Просто не обо всём напишешь, особенно про власть предержащих. С некоторыми приходилось пересекаться работая в конторе, с другими уже когда халтурил, а потом и работал в службе безопасности разных гостиниц.

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      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 17:02

      (с) социальные лифты лежат на свалке...
      В том то и беда, что несправедливость подтачивает и угнетает устремления, прогресс и толковые начинания...
      Кто хочет - тот не может, а у кого есть возможность, - у того нет мотивации и желания... Всё и так лежит у ног без всяких напряжений, лишений и телодвижений...
      Но это моё мнение... Если крутится в этой сфере, то могут возникнуть другие толкования...

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      shinnik > Project Бабангида 27 октября 2018, 17:05

      просто и скромно - гуру или сен-сей ..
      ------------------------
      Ээээ,нет,сынок,)))
      Такой у нас всего один...
      И ВЫ ЕГО ЗНАЕТЕ...)

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      Project Бабангида > shinnik 27 октября 2018, 17:08

      (с) И ВЫ ЕГО ЗНАЕТЕ

      инсайдер просил его так не называть)

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      shinnik > Рубик Докоян 27 октября 2018, 17:15

      Просто не обо всём напишешь,
      ---------------------------------
      согласен,жизнь моя не так насыщена была,но даже мне немногое сказать попроще
      лучше..просто ..промолчать..

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      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 17:18

      (с) инсайдер просил...
      Андрик, к сожалению, часто, мои мольбы и доводы не находят понимания у людей...)) В жизни - такая же картина маслом...

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      Рубик Докоян > shinnik 27 октября 2018, 17:22

      Согласен. Бережёного бог бережёт. Тем более влияние и злопамятность у некоторых с годами не утрачивается...

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      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 17:23

      а ка же - "называйте хоть чайником , только на огонь не ставьте" ..))

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      shinnik > Project Бабангида 27 октября 2018, 17:27


      инсайдер просил его так не называть),
      ________________
      а про меня,с козлиной мордой-можно?))

      ..да,тваюжмать.,язык длиннее бороды..

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      Project Бабангида > shinnik 27 октября 2018, 17:35

      (с) а мня с козлиной мордой - можно?

      ы с Шевчуком бухал, тебя не точно можно ..но и должно)

      ну давай слово немного шлефонём.. - "ведающий"
      так сойдёт?

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      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 17:44

      (с) немного шлифанём...
      Дока, мэтр, наставник и пастырь...
      Пестуна и назидателя не предлагаю, ибо не в ту степь...

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      shinnik > Project Бабангида 27 октября 2018, 17:46

      лефонём.. - "ведающий"
      так сойдёт?
      ----------
      вездеСсущий потянет...)))

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      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 18:03

      (с) пестуна и надзирателя не предлагаю ..

      может и не в ту степь, но Лёха потянет... под его надзором таджики не одну степь в асфальт закатали)

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      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 18:07

      (с) пестуна и наДзирателя...
      Эка, ты хватил!.. Я про "назидателя" заикался!..))

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      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 19:46

      тупанул я не по детски Андрес))
      но с другой стороны, разница всего в одном перестроении букв, и по смыслу, тоже...
      блин даже не знаю.. может я м не сильно промазал)

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      Project Бабангида > shlomo 27 октября 2018, 20:19

      я бы это назвал - гимн "самостяжательства"
      ну или - "мазохизма" ) в государственной оправе

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      shinnik > shlomo 27 октября 2018, 20:41

      (алчность)
      ------------------
      вот мне вторая половина,Толь,понравилась,хотя,признаться тоже не попёрло...))
      Сижу и думаю..Куда б пойти,и где-бы "алчнуть"?..))

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      Рубик Докоян > shlomo 27 октября 2018, 20:50

      Привет, Толя ! Смотрел сейчас гандбол Словакия-Россия, не игра, а сплошной валидол ребята устроили. Хорошо, что в концовке забили и выиграли 22:21. Днём ходил в магазин и прикупил себе "лекарство" Мюллер- Тургау 2017г. новой линейки "Кубань-вино" Высокий берег. Понравилось, по соотношению цены и качества, я поставил 88 баллов по Паркеру. Приятно пьётся, жаль что не время для белого сухого вина. Аромат минерально-фруктовый с цветочными нотами. Как раз мне подошло "лекарство" после двухдневного нарушения спортивного режима не в свойственной мне манере... )))

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      Рубик Докоян > shinnik 27 октября 2018, 20:52

      Сейчас в наши годы уже трудно на нормальную работу с приличным заработком попасть, Лёша. Первым делом, блин, на возраст смотрят

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      Project Бабангида > shlomo 27 октября 2018, 20:58

      ну здесь Толик я бы более творчески интерпретировал )

      до завтра , увидимся !

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      shinnik > Рубик Докоян 27 октября 2018, 21:04

      "лекарство" Мюллер- Тургау 2017г. новой линейки "
      -----------------------
      Блин,Олег,задрал уже про алкашку так волшебно херувимить...!!)))
      Я ж не железный Анддрюс,я рвану..
      И мало будет там линейки,там и рулетка по плечо...!!))))

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      Рубик Докоян > shlomo 27 октября 2018, 21:04

      До завтра, Толя, и приятных сновидений.

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      Рубик Докоян > shinnik 27 октября 2018, 21:06

      Переходи на пиво, всегда под рукой и рыбка в магазинах бывает. Раньше с другом смотрели футбол у него, либо под пиво с рыбой или под сухарик с цыплёнком табака. Его жена готовила и садилась вязать, а мы "болели"... )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 21:07

      (с) первым делом на возраст смотрят

      зато придумали "день пожилого человека".. ну типа вот вам праздник , гуляйте где хотите

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 21:10

      (с) переходи на пиво... и рыбка всегда под рукой

      ))) Олег, ты с начало в Лёху лом всадил, а потом ещё и провернул ))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 21:11

      Все эти дни и праздники для отмазки, о заботе и внимании. В 45 лет уже проблемы с трудоустройством начинаются. Проходил всё это. Сейчас правда смотрю такие охранники и охранницы стоят, что им бы по врачам ходить с их проблемами. Такое впечатление, что их за объём и массу брали на работу...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 21:14

      Меня разговорами пить не заставишь, если нет желания и потребности пропустить стаканчик или бокальчик в качестве сопровождения под приготовленный обед или ужин. Я же сам себе готовлю и наливаю уже 25 лет.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 21:17

      Макс сегодня в настроении. Смотрю "Ростов" 1:0 так и удержал счёт первого тайма с "Анжи". Игру не смотрел, поэтому не знаю как события развивались, была нормальна игра или валидольная...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 21:18

      (с) за объём и массу брали на работу

      каждый сам выбирает куда ему расти , в высь или в ширь)

      бабушка с детства Витю кормила ватрушками..)

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      ...
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      shinnik > Рубик Докоян 27 октября 2018, 21:18

      про рыбку...
      ----------------------
      Вот ты неисправим.И Жесть и Жиза..
      Про рыбку пройдена франшшиза..)
      Про пиво-не совсем я шиза
      чтобы презренный эль под вечер пить...))

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      Рубик Докоян > shinnik 27 октября 2018, 21:19

      Сейчас не время для него это точно. Я обычно заранее готовлюсь к просмотру. Программа спортивная на неделю выписана, приоритеты обозначены. Не понравится игра, зато сам себя порадую за столом.)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 21:21

      (с) Макс сегодня в настроении

      и его ставка скорей всего сыграла.
      он же из патриотизма всегда на Ростов ставит

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 21:23

      Очень много женщин вижу в магазинах, на вокзале вчера, работающих охранниками. Правильней сказать стоящими смотрящими. Для них выгодно и удобно Стабильная работа и заработок, хорошо, если белый, а то потом на пенсии скажется "серая" зарплата в 12т.р.

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      insider_retro > Рубик Докоян 27 октября 2018, 21:23

      (с) пить не заставишь, если нет желания и потребности...
      У меня, как по твоему лекалу...
      В компаниях, бывает, не понимают, но мне проще отшутиться или закосить на что-нибудь..)) Но дома на обед, не прочь рюмочку потянуть!.. Особенно, после работы...))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 21:25

      (с) ...зато порадуюсь за столом

      ну это уже контрольный Лёхи в голову..))

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      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 21:32

      это состояние называется - под шафе !
      очень важно его стабильно держать! не трезветь, но и не пьянеть.
      целая наука))

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      ...
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 21:35

      Наверняка тут ставил на победу "Ростова".

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 21:36

      чё то ювентус как то натужно с аутсайдером сыграл! рончик вытянул

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 21:38

      Приготовление пищи, сервировка, сам процесс еды и пития это поэзия жизни, тут проза отдыхает. Творчество и вдохновение нужно обязательно.

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      ...
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      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 21:39

      (с) не трезветь, но и не пьянеть...
      Я не на столько мастеровит, что бы умело совмещать граммы, градусы и продолжительность застолья...
      Проще - штык в землю, не капли в рот, не сантиметра никуда!.. Заболтать особо говорливых, и перемолчать, особо докучливых...))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 21:40

      Игра на игру не приходится, а играя в гостях, где команда закрывается, тяжело забивать. Игру не видел не могу судить, что и как там было.

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      Рубик Докоян > insider_retro 27 октября 2018, 21:43

      Есть такие говорливые крикуны за столом, что с ними лучше не садиться. Слышат только себя и не угомонить. Хорошо, если это дома в кругу своих, а если в гостях или кафе и ресторане, то просто ужас.

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      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 21:43

      (с) заболтать особо говорливых , и перемолчать....

      это тоже искусство. тактико тактический приём! даже уже почти политика )

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 21:45

      (с) есть такие... что лучше за стол не садится.. слышат только себя

      на футбольных сайтах их как саранчи))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 21:47

      Да всюду, а на спортивных сайтах их действительно много. Отсутствие элементарных знаний заменяют нахрапом и всякой хренью, тем более не в тему.

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      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 21:49

      (с) это тоже искусство...
      Скорее, это необходимость... А, вообще, я крайне редко бываю на застольях... Если не сказать больше, - стараюсь их избегать... Одна из причин описана Олегом выше... Шум, суета и остекленевшие глаза - это не по мне...

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 21:55

      (с) ...это не по мне

      вот завидую людям которые знают чего хотят, и знают точно чего не хотят!
      у меня не выработалось позиции по всякого рода сборищам.
      чувствую их бесполезность , но по своему они мне интересны. люди в толпе вообще ведут себя по другому , может поэтому мне интересно ..

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 27 октября 2018, 22:02

      (с) но по своему они мне интересны...
      Это и есть, Андрик, твоя позиция... Она обусловлена интересом и ограничивается твоим терпением и неприятием... Всё чётко!..
      Зато, ты компанейский и к тебе тянутся люди, а я чурбан нелюдимый и избирательный... И это по мне...
      Мы характерны своими особенностями и пристрастиями, а здесь громадный диапазон вредного и полезного, хорошего и плохого, нужного и не нужного... Каждый творец себя и своего эго...
      Мне так кажется...

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      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 22:09

      я скорей любопытный.. компании люблю, но не когда не лезу в тамады .

      ну а на себя ты наговариваешь! то нудным себя называешь(хотя не нудный) то старым( хотя вроде не старый) то нелюдимым, думаю это тоже не совсем так. интересные люди везде интересны, думаю при желании мог бы легко вливаться в разные коллективы.
      другое дело что желания у тебя такого нет

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 22:10

      Иногда же идёшь не предполагая кто там и как себя будет вести. Я не любил вторые дни свадьбы с их народными традициями у нас. Сколько было травм и ушибов, и нервотрёпки с этими гуляниями. А когда знаешь кто будет и что из себя представляет, то можно и уйти пораньше под предлогом или по-английски, пока не началось вся эта вакханалия.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 22:10

      Олег, что за эль классико можешь сказать ?

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      insider_retro > insider_retro 27 октября 2018, 22:11

      Ну, что парни, буду досвиданькаться!..
      Кому отдыха, кому заработков, но всем здоровья и настроения!..
      Больше, чем на сутки выпаду из синхронного и приятного времяпровождения!.. Всех благ!..
      Толя, торопись пилить, резать и подвязывать, - скоро заморозки!..))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 22:14

      А что сказать. Будем посмотреть как "Барса" без Месси, а "Реал" без Рона её сыграют. Заруба будет безусловно, тем более, что Лопетеги там стоит на выход. Хотелось бы больше увидеть быстрого и комбинационного футбола с красивыми голами, а не стычек и боданий.

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      Рубик Докоян > insider_retro 27 октября 2018, 22:15

      Добро, Андрей. До завтра!

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 22:15

      свадьбы это что то ..!))
      сам их опасаюсь)

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      Project Бабангида > insider_retro 27 октября 2018, 22:17

      удачной смены! ждёмс..

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 22:21

      Я же на многих был свидетелем и вот начиналось: выкуп невесты, на самой свадьбе начинают туфлю воровать лазая под столом и т.д. На второй день катание на возике родителей. Моего дядьку так опрокинули, что головой шарахнулся. Некоторые по две, а то и по три ходки пытались сделать подходя с пышками к гостям за столом и те должны были что-то дарить, но в основном деньги. Посчитали с первого раза и мало показалось, давай по новой. Так мой друг (жених) этих своих тёток приехавших с Курской обл. и командовавших на свадьбе матом погнал со двора. Гуляли у невесты в частном доме во дворе.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 22:28

      да тоже вспоминаю как кенты мои и родственники женились ...
      столько чудных историй всплывает..
      жених в стельку, это ладно, невеста в дрова куда прикольней))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 22:31

      а ещё разборки приехавших отовсюду родственников )
      :куда там вашему Игорю до нашей Наташи ...)
      и понеслась..

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 22:33

      Да всякое бывало. Двор открыт и все заходили кому не лень. Сидим с другом, он злой, что тётки тут командуют и херню затеяли. А напротив какой-то ханыга подымает рюмку: "Володя за вас" и что та ещё бормочит. он спрашивает у невесты, а это кто. Она-- это наверно, с папиной работы. Друг опять матом, какой на хрен работы, ты не видишь, что это "синяк" местный пристроился за столом. Если вспоминать все истории, то целая книга...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 22:34

      и это ещё не всё! споры как должна проходить церемония, можно сравнить с баттлом на выбывания)) иногда с рукопашной

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 22:34

      Это точно. Такие были разборки, что мама не горюй...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 22:37

      И это было. У каждого свои же традиции и обычаи, особенно если из других регионов или республик приезжали родственники.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 22:40

      деревенские свадьбы это вообще отдельная история))
      в маём случаи станичные(родственники там в большом изобилии обитают) вот уж где колорит с импровизацией скрестили))
      угара там как в прямом так и в переносном смысле в разы больше чем где либо)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 22:43

      я сразу всех предупредил , что в этом шоу участвовать в качестве главного клоуна не буду)
      просто распишусь и баста..! ну или каста))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 22:43

      В Молдавии целую неделю гуляют свадьбу. Уже все съели и каждый несёт своё и есть, и выпить лишь бы ещё гульнуть да так, чтобы не хуже, чем у других было. )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 22:49

      у нас с украинским акцентам свадьбы (ну если не армяне или адыгейцы) даже иногда свадебные костюмы по народную украинскую одежду скроен.
      а там ещё родственники со станиц наприедут, чистый украинский фольклор с песнями и танцами . горилка всегда должна быть на столе. даже если её никто не пьёт)

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      Рубик Докоян > Рубик Докоян 27 октября 2018, 22:51

      Блин, коммент написанный глюкнул и пропал. Я так расписался с женой и всё здесь. Посидели вдвоём. А на выходные посидели у её родителей, были ещё её старшая сестра с мужем и детьми. Мой брат тогда в Сирии был. А у старшего две свадьбы было. Одна где он служил, отец приезжал, а когда приехали в отпуск мои тут им ещё устроили.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 22:52

      Так и я родителям сказал никаких свадеб у меня не будет. А батя, а для кого я 20л спирта держу ? Мы его и сами попьём, так и выпили. Приехал сюда. В ЗАГСе отказали, ждите 2 месяца, но узнав, что военнослужащий месяц, а у меня отпуск закончится. Пошли на приём во Дворец бракосочетания, там зам. приятная женщина выслушала и через 3 дня нас расписала. Пришли домой организовали обед, выпили. А на выходные у её родителей посидели. Я, жена её родители, старшая сестра с мужем и детьми. А вот этот коммент. )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 22:52

      я только хотел тебя за твою свадьбу спросить, но ты сыграл на опережения )
      не , ну так нормально! нафиг эта вся движуха с кипешем ?)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 22:53

      хотч стоп! ты же вроде два раза женат?

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 22:53

      Ну а как же. Всё должно быть по-богатому и с размахом. )))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 22:55

      Привет. Я в 32г женился первый раз, а у жены второй брак был. У неё дочке было 4г. от первого брака.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 22:57

      ааа! это у жены второй брак! ты мельком писал что дочка от первого брака, я думал твоя!

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      Project Бабангида > Project Бабангида 27 октября 2018, 22:59

      (с) в 32 женился
      меня аж кольнуло )) мой возраст)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 22:59

      Нет, это у неё. Мы в институтской команде молодости нашей шутили, что надо всегда угощать маленьких детей конфетами, авось свой попадётся.)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 23:03

      "шутки шутками, но могут быть и дети"
      кто сказал не помню, но предупреждающе )

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 23:06

      видишь как всё совпало..! я как раз в сторону женского монастыря лыжи смазываю, и вот с тобой эту скользкую тему и обсудили)) теперь скользить будет легче..

      в 32 говоришь...
      блин, опасно)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 23:06

      У меня был принцип студент должен быть холостым. У меня были свои планы по окончании института. Я его заканчивал когда мне было 28, 5 лет. Но на 5-от можно было жениться, подруга на шестом была заканчивала, а я ничего не обещал. Она в строй отряде познакомилась с парнем и в декабре вышла замуж. Я гулял на её свадьбе. Заходит ко мне с приглашением, я думал зашла поздравить с Днюхой. У меня в конце ноября. Лучшим другом моим была по жизни, пока её не стало в сентябре 2011г. Теперь общаюсь с её мужем и дочерью. Потом уже меня задолбали знакомя со всеми в разных компаниях. все были женаты. с детьми и только я холост. Родители и соседи доставали, когда я женюсь.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 23:08

      Мы шутили, что Илья Муромец в 33 только ходить начал, успеем ещё жениться. Мой друг по баскетбольной команде в 38 женился. Но ему было легче в выборе. В больнице и поликлинике много врачей и медсестёр было незамужних.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 23:09

      (с) родители доставали , когда я женюсь..

      до боли знакомая тема)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 23:13

      (с) в больнице много медсестёр не замужних

      не не..) в больнице как то бы не хотелось..))

      да глаз тут уже присмотрел, но ломать судьбу девушке не хочется)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 23:15

      Он врач анестезиолог-реаниматолог, работал там. Свой круг это лучше, чем из другого круга как по образованности так и менталитету. Мне же приходилось видеть многих жён друзей и знакомых.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 23:15

      У меня сосед и друг детства, старше на 2 года меня. Умер 3 года назад так и не женившись. Его никто не теребил и его родителей. А тут все были озабочены. Даже в школу когда приходил за племянниками ( брат оставил их у родителей а сам с женой в Сирию уехал служить на 3 года ) Так мои учителя узнав, что я холост, начинали меня сватать к молодым учительницам. )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 23:16

      ну а чё..! учил ку бы подцепил..)) правда они сильно заумные..

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 октября 2018, 23:19

      моё время вышло Олег! пора скакать, итак припаздываю. спасибо за диалог и до завтра!

      и базу не забудь. инсайдер на смене завтра
      удачи!

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 23:21

      Да, пора и нам отдохнуть. Спасибо за общение и до завтра, Андрюша. А я сейчас базу для бузы подготовлю.)))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 октября 2018, 23:23

      Нет уж, у них свои тараканы в голове, особенно кто поработал там лет 10. У меня были подруги в интернете учительницы младших классов со стажем 10-27 лет. Две толковые, с юмором и всё нормально. Но две по старше ближе к моему возрасту это что-то. Давят и на своём во всем стоят. Привыкли как по жизни с детьми общаются и обращаются, так они в семье и с друзьями.

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