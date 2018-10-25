Озил: «Гюэндузи – наш бриллиант. Это лучший молодой игрок «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил оценил игру своего партнера Маттео Гюэндузи. Француз пришел в команду летом из Лиги 1.

«Самый талантливый футболист в нашем составе сейчас? Маттео Гюэндузи. Это игрок-бриллиант», – выразил мнение чемпион мира 2014 года, чьи слова приводит The Sun.

Французскому хавбеку 19 лет. В текущем сезоне АПЛ он не отмечался результативными действиями.