Жириновский: «Кокорин и Мамаев согласились выступать за ЛДПР»

Для начала надо организовать торжественное вручение партийных билетов ЛДПР. Да с музыкой ,что бы запомнилось надолго.
Ранее «Бомбардир» писал, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предложили выступать за команду Либерально-демократической партии России. Лидер объединения Владимир Жириновский сообщил о согласии спортсменов.
«Кокорин и Мамаев в итоге дали согласие выступать за команду фракции ЛДПР. Это хорошее усиление, и мы надеемся, что они помогут нам в будущем побеждать на футбольном поле», – сказал Жириновский, чьи слова приводит официальный сайт партии.
Спортсмены пробудут под арестом как минимум до декабря.