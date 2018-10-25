Жириновский: «Кокорин и Мамаев согласились выступать за ЛДПР»

Ранее «Бомбардир» писал, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предложили выступать за команду Либерально-демократической партии России. Лидер объединения Владимир Жириновский сообщил о согласии спортсменов.

«Кокорин и Мамаев в итоге дали согласие выступать за команду фракции ЛДПР. Это хорошее усиление, и мы надеемся, что они помогут нам в будущем побеждать на футбольном поле», – сказал Жириновский, чьи слова приводит официальный сайт партии.

Спортсмены пробудут под арестом как минимум до декабря.