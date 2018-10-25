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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Жириновский: «Кокорин и Мамаев согласились выступать за ЛДПР»

    Ранее «Бомбардир» писал, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предложили выступать за команду Либерально-демократической партии России. Лидер объединения Владимир Жириновский сообщил о согласии спортсменов.

    «Кокорин и Мамаев в итоге дали согласие выступать за команду фракции ЛДПР. Это хорошее усиление, и мы надеемся, что они помогут нам в будущем побеждать на футбольном поле», – сказал Жириновский, чьи слова приводит официальный сайт партии.

    Спортсмены пробудут под арестом как минимум до декабря.

    Источник: ЛДПР

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    25.10.2018 19:12
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 16:33

      Для начала надо организовать торжественное вручение партийных билетов ЛДПР. Да с музыкой ,что бы запомнилось надолго.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 26 октября 2018, 01:45

      Ну, за ЛДПР, значит за ЛДПР. :)

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 октября 2018, 01:30

      А это что за пое*бень?

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      Рейтинг: +177

      ДениМ 26 октября 2018, 00:24

      Жириновский, не забудь майора Евсюкова и полковника Захарченко пригласить. Чего уж мелочиться? Гулять так гулять!

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 октября 2018, 23:17

      Из бутырки на охотный ряд. Давненько там мордобоев не было )

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 25 октября 2018, 22:54

      этот старик куда лезет, рейтинг наверное упал до 0

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      Рейтинг: +1328

      ruded 25 октября 2018, 22:49

      будущие депутаты госдумы : кока и мамай от фракции лдпр..

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 25 октября 2018, 22:48

      Жириновский уже 25 лет отлично монетизирует восхищение публики ничего не стоящими фразами.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 25 октября 2018, 22:26

      ладно раньше то клоуном был,постарел вообще мозги отпали у жирика)

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      Рейтинг: -22

      yuriybirkov 25 октября 2018, 22:25

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru

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