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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорину и Мамаеву предложили сыграть за сборную ЛДПР

    Первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член фракции ЛДПР Иван Сухарев навестил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в столичном СИЗО «Бутырка».

    Помимо прочего, он предложил футболистам сыграть за сборную ЛДПР в чемпионате между парламентскими фракциями после их выхода на свободу.

    11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря за нападение в компании своих друзей на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2018 17:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 15:35

      Единая Россия негодует - ведь это их люди.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 октября 2018, 20:34

      играйте конечно вам потом после игры неприкосновенный мандат депутата выдадут на будущее если что опять случится

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 октября 2018, 19:33

      Да они и за черта лысого сыграют - только бы их выпустили

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      Рейтинг: +19

      lloegr 25 октября 2018, 19:22

      лучше за сборную ЛДНР

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      Рейтинг: +42

      1986Александр 25 октября 2018, 19:01

      Это доказывает тока одно: в уголовниках и осужденных они видят своих однокашников и однопартийцев.... Собственно не чему не удивляюсь, в 90тые у многих в верхах руки в крови и рыльце в пушку... такие времена, такие нравы! ЛДПР И ЕР, ЯБЛОКО и прочие не меняются

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 октября 2018, 18:42

      Родственные души.

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      Рейтинг: +12119

      BRO_football 25 октября 2018, 18:24

      Ну конечно! За политическую партию могут играть только преступники. Порядочных футболистов туда не возьмут

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      Рейтинг: +875

      sidul1 25 октября 2018, 17:44

      Опоздал, они уже дали согласие играть в ночной хоккейной лиге

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      Рейтинг: +388

      R015RK 25 октября 2018, 17:20

      Хватит уже новостей ни о чем!!!

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