Кокорину и Мамаеву предложили сыграть за сборную ЛДПР

Первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член фракции ЛДПР Иван Сухарев навестил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в столичном СИЗО «Бутырка».

Помимо прочего, он предложил футболистам сыграть за сборную ЛДПР в чемпионате между парламентскими фракциями после их выхода на свободу.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря за нападение в компании своих друзей на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».