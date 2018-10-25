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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Акинфеев: «Наш футбол развивается хорошими темпами. Это во многом заслуга Мутко»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поговорил о развитии футбола в нашей стране. Голкипер отметил вклад президента РФС Виталия Мутко, также занимающего пост вице-премьера России.

    «Мне кажется, что в последние годы российский футбол развивается хорошими темпами. Интрига в Российской Премьер-лиге, успешные, яркие выступления в еврокубках – всe это нравится нашим болельщикам.

    Полагаю, что это во многом заслуга руководителей футбола, в частности Виталия Мутко, который в течение этих лет занимался всесторонним развитием футбола. Лишнее подтверждение тому – великолепный с точки зрения организации чемпионат мира, который прошeл летом в нашей стране.

    Не случайно многие называют его лучшим за всю историю проведения. Возможно, болельщикам и не всегда видна эта работа, которая на самом деле даeт свои результаты. И этого нельзя не заметить», – сказал игрок.

    Акинфеев в 2018 году покинул сборную России.

    Источник: Чемпионат.com

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    25.10.2018 19:05
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +388

      R015RK 28 октября 2018, 11:45

      Лукавит Игорёк

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 16:23

      Мутко с воодушевлением воспримет эти слова и с завершением футбольной карьеры ,предложит тебе Игорь достойную работу.

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 26 октября 2018, 13:15

      Да, Игорек, на поле ты получил красную карточку карточку за язык, многие болельщики возмущались за такое решение судьи, но оказывается язык-то и в самом деле длинный, если у самого Мутко так смачно лизнул. Похоже, что тут тебе не одна карточка красная от болельщиков прилетит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак > Т34 26 октября 2018, 14:52

      Отрабатывает языком за заслуженного "мастера спортом"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 26 октября 2018, 04:27

      ну тут бы поспорил - и про футбол, и про мутько...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 26 октября 2018, 02:11

      Не ожиданно....

      3
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 26 октября 2018, 00:35

      Будет после ЦСКА за Мудкой портфель носить....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 26 октября 2018, 00:23

      эх, Игорь, рано ты начал жополизничать

      4
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 26 октября 2018, 00:06

      Да что ты,черт побери,такое несешь !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4469

      Snek 25 октября 2018, 23:11

      Игорёк говорит у него травма ноги, но травма головы тоже своё даёт...

      4
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 25 октября 2018, 22:26

      Пора Акинфееву завязывать с футболом,а то последние мозги потеряет.

      4
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