Акинфеев: «Наш футбол развивается хорошими темпами. Это во многом заслуга Мутко»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поговорил о развитии футбола в нашей стране. Голкипер отметил вклад президента РФС Виталия Мутко, также занимающего пост вице-премьера России.

«Мне кажется, что в последние годы российский футбол развивается хорошими темпами. Интрига в Российской Премьер-лиге, успешные, яркие выступления в еврокубках – всe это нравится нашим болельщикам.

Полагаю, что это во многом заслуга руководителей футбола, в частности Виталия Мутко, который в течение этих лет занимался всесторонним развитием футбола. Лишнее подтверждение тому – великолепный с точки зрения организации чемпионат мира, который прошeл летом в нашей стране.

Не случайно многие называют его лучшим за всю историю проведения. Возможно, болельщикам и не всегда видна эта работа, которая на самом деле даeт свои результаты. И этого нельзя не заметить», – сказал игрок.

Акинфеев в 2018 году покинул сборную России.