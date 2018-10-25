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    Какой вы футболист?

    Перес хотел уволить Лопетеги после матча с «Викторией». Его отговорил спортивный директор «Реала»

    Президент «Реала» Флорентино Перес мог отправить главного тренера команды Хулена Лопетеги в отставку уже в начале этой недели.

    Руководителю очень не понравилось, как мадридцы во вторник провели игру с «Викторией» (2:1) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. Перес намеревался сообщить Лопетеги об увольнении сразу же по окончании встречи с чешской командой.

    За Лопетеги вступился спортивный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес, которому удалось успокоить раздраженного Переса и убедить повременить с отставкой специалиста по крайней мере до матча 10-го тура Примеры с «Барселоной» (28 октября).

    Источник: El Confidencial

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    25.10.2018 15:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 14:13

      Пока еще держится . Надолго ли?

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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 25 октября 2018, 18:28

      Кому надеется спортивный директор,вид до земный трансфер ого время,Реал так в пятим месте в примере.Короче Реалу не чего не светит,жалко команды.

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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 25 октября 2018, 18:02

      В Реале и без этого проблем полно. В центре и защите игроков много не молодых. И Карим никогда мне не нравился, часто запарывает моменты ключевые. + Криш ушел, тут как не крути игрок иного уровня, каких сейчас по пальцам можно пересчитать.

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 25 октября 2018, 16:03

      переса кажется никто не остановит

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      Рейтинг: +3022

      Dgad 25 октября 2018, 15:41

      Все равно уволят, судьба Лопетеги в Реале предрешена.

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