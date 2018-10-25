Перес хотел уволить Лопетеги после матча с «Викторией». Его отговорил спортивный директор «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес мог отправить главного тренера команды Хулена Лопетеги в отставку уже в начале этой недели.

Руководителю очень не понравилось, как мадридцы во вторник провели игру с «Викторией» (2:1) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. Перес намеревался сообщить Лопетеги об увольнении сразу же по окончании встречи с чешской командой.

За Лопетеги вступился спортивный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес, которому удалось успокоить раздраженного Переса и убедить повременить с отставкой специалиста по крайней мере до матча 10-го тура Примеры с «Барселоной» (28 октября).