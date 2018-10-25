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    Какой вы футболист?

    Гвардиола: «Для меня невозможно тренировать другую команду в Англии, кроме «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что никогда не будет тренировать другой английский клуб.

    Испанец возглавил «Сити» в июле 2016 года. Под его руководством команда в сезоне-2017/18 выиграла АПЛ и Кубок английской лиги, а также завоевала Суперкубок Англии-2018.

    «Я буду манкунианцем до конца моей жизни. Я буду фанатом «Манчестер Сити». Будет невозможно тренировать другую команду в Англии, как «Манчестер Сити», потому что я чувствую любовь людей в этом клубе.

    Когда люди говорят: «Чего ты хочешь?» Быть любимым. Самое приятное, когда тебе хорошо с другими людьми», – сказал Гвардиола.

    Источник: BBC

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    25.10.2018 13:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 25 октября 2018, 20:56

      Ну где ж ещё ему будут давать на трансферы столько, сколько он захочет?

      0
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 25 октября 2018, 14:05

      не зарекайся

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 25 октября 2018, 13:49

      Уважуха...главное чтобы слово сдержал!

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