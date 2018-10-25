Гвардиола: «Для меня невозможно тренировать другую команду в Англии, кроме «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что никогда не будет тренировать другой английский клуб.

Испанец возглавил «Сити» в июле 2016 года. Под его руководством команда в сезоне-2017/18 выиграла АПЛ и Кубок английской лиги, а также завоевала Суперкубок Англии-2018.

«Я буду манкунианцем до конца моей жизни. Я буду фанатом «Манчестер Сити». Будет невозможно тренировать другую команду в Англии, как «Манчестер Сити», потому что я чувствую любовь людей в этом клубе.

Когда люди говорят: «Чего ты хочешь?» Быть любимым. Самое приятное, когда тебе хорошо с другими людьми», – сказал Гвардиола.