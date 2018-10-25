Каррера готов продолжить тренерскую карьеру в России

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов рассмотреть предложения от клубов российской Премьер-лиги.

– Для вас Россия закрытая страна в плане карьеры, если позовут снова?

– Я уезжаю, потому что мой дом – в Бергамо. Но если появится возможность вернуться, я вернусь. Мне было комфортно здесь. Только в еде что-то недостает, итальянская еда нравится больше. Россия – великая страна, Москва – прекрасный город.

– Расскажите о планах на будущее. Где видите свою карьеру? Останетесь ли в России? Говорят, в Туле место освободится.

– До 7-8 ноября останусь здесь. Буду наслаждаться городом, расслабляться. Потом возьму небольшой отпуск, чтобы сбросить накопленный груз. Два с половиной года получились напряженными. Быть тренером – это постоянный стресс. А после отпуска посмотрим.

Если у какой-то команды будет намерение привлечь меня, я рассмотрю предложение. И из России тоже.