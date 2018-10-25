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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера готов продолжить тренерскую карьеру в России

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов рассмотреть предложения от клубов российской Премьер-лиги.

    – Для вас Россия закрытая страна в плане карьеры, если позовут снова?

    – Я уезжаю, потому что мой дом – в Бергамо. Но если появится возможность вернуться, я вернусь. Мне было комфортно здесь. Только в еде что-то недостает, итальянская еда нравится больше. Россия – великая страна, Москва – прекрасный город.

    – Расскажите о планах на будущее. Где видите свою карьеру? Останетесь ли в России? Говорят, в Туле место освободится.

    – До 7-8 ноября останусь здесь. Буду наслаждаться городом, расслабляться. Потом возьму небольшой отпуск, чтобы сбросить накопленный груз. Два с половиной года получились напряженными. Быть тренером – это постоянный стресс. А после отпуска посмотрим.

    Если у какой-то команды будет намерение привлечь меня, я рассмотрю предложение. И из России тоже.

    Источник: Sports.ru

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    25.10.2018 10:30
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 13:03

      После всех этих передряг ,сейчас лучше отдохнуть Массимо.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 октября 2018, 16:14

      В России по пальцам одной руки можно пересчитать клубы, которые потянут зарплату Массимо.Так что вряд ли увидем Карреру в близжайшее время.

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 25 октября 2018, 15:40

      Да подожди немного, скоро как раз место в тульском Арсенале освободится

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2018, 15:37

      Кто его возьмет? Разве что из ФНЛ. Но там с баблом сложно!

      -2
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      Рейтинг: +5

      за Спартак М 25 октября 2018, 14:55

      Лыткарино или Люберцы , но там местные быстро поймут и вспомнят про Остапа на корабле . Короче карера едет в ньювасюки .....

      0
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      Рейтинг: +2087

      upiter622 25 октября 2018, 13:43

      Давай в "крылья",слабо?

      2
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 25 октября 2018, 13:18

      Зачем менять

      0
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 25 октября 2018, 12:52

      Чемодан, вокзал, Урал)

      4
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 25 октября 2018, 12:29

      Охотно помотрел бы его работу в Уфе,вместо Томарова.Последний совсем не тянет.

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      Рейтинг: +261

      salexeich 25 октября 2018, 12:11

      Что-то подсказывает, тульский Арсенал его позовет, больше некого.

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