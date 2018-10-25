Кверквелия: «Да все получилось, «Порту» просто забил больше, чем мы»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия считает, что у его команды все получилось в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

«Почему не получилось? Да все получилось, они просто забили больше, чем мы. Не хочу больше ничего говорить», – сказал Кверквелия.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Порту» завершился со счетом 1:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Железнодорожники замыкают группу D, не набрав ни одного очка. Португальская команда возглавляет квартет с 7 очками в своем активе.

Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый