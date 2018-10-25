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    Кверквелия: «Да все получилось, «Порту» просто забил больше, чем мы»

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия считает, что у его команды все получилось в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

    «Почему не получилось? Да все получилось, они просто забили больше, чем мы. Не хочу больше ничего говорить», – сказал Кверквелия.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Порту» завершился со счетом 1:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Железнодорожники замыкают группу D, не набрав ни одного очка. Португальская команда возглавляет квартет с 7 очками в своем активе.

    Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый

    Источник: «Чемпионат»

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    25.10.2018 08:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 25 октября 2018, 13:30

      Да ладно вам...ну расстроился парень

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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 25 октября 2018, 10:43

      ...батоне-- оплошал ты и команда.А 11-метровые надо забивать.

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      Рейтинг: +895

      xkixerx 25 октября 2018, 09:53

      Соломон, что с тобой???? В прошлом сезоне тащил за себя и за "того парня" Отпустил мяч как ребенок..... да еще и рубить игрока после этого......

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 октября 2018, 09:36

      А ты вообще герой!

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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 25 октября 2018, 09:36

      "Да все получилось, они просто забили больше, чем мы. Не хочу больше ничего говорить", – сказал Кверквелия. Да тут и сказать нечего - сама игра и результат красноречиво говорят обо всем!

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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 25 октября 2018, 09:35

      "Да все получилось, они просто забили больше, чем мы. Не хочу больше ничего говорить", – сказал Кверквелия. Да тут и сказать нечего - сама игра и результат красноречиво говорят обо всем!

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