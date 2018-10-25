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    Салах: «Счастлив забить 50 голов за «Ливерпуль». Главное – это команда»

    Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» забил свой 50-й гол в составе английского клуба.

    «Я очень счастлив забить 50 голов за «Ливерпуль». Как я говорил ранее, главное – это команда. Я счастлив, что помог команде одержать победу.

    Надеюсь, мы сможем выиграть Лигу чемпионов. Впереди долгий путь. Надеюсь, продолжим хорошо играть и делать то, что делали в прошлом сезоне», – сказал Салах.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Црвена Звезда» завершился со счетом 4:0.

    Источник: УЕФА

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    25.10.2018 08:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 12:44

      Црвена Звезда не является топовым клубом ,так что все закономерно.

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 25 октября 2018, 15:13

      Молодец!

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