Салах: «Счастлив забить 50 голов за «Ливерпуль». Главное – это команда»

Црвена Звезда не является топовым клубом ,так что все закономерно.
Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» забил свой 50-й гол в составе английского клуба.
«Я очень счастлив забить 50 голов за «Ливерпуль». Как я говорил ранее, главное – это команда. Я счастлив, что помог команде одержать победу.
Надеюсь, мы сможем выиграть Лигу чемпионов. Впереди долгий путь. Надеюсь, продолжим хорошо играть и делать то, что делали в прошлом сезоне», – сказал Салах.
Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Црвена Звезда» завершился со счетом 4:0.