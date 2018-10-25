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    Витсель: «Рад забить первый гол за «Боруссию» в ЛЧ»

    Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель накануне забил свой первый гол в Лиге чемпионов за дортмундцев.

    «Вечер, который нельзя будет забыть. Отличная игра команды. Рад, что забил первый гол в Лиге чемпионов за «Боруссию», – написал Витсель в твиттере.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» – «Атлетико» завершился со счетом 4:0. Испанский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А, набрав шесть очков. Лидирует в этом квартете немецкий клуб, на счету которого девять очков.

    Источник: Твиттер Акселя Витселя

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    25.10.2018 07:53
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