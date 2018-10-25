Оливер Торрес: «Было важно победить «Локомотив» в Москве»

Полузащитник «Порту» Оливер Торрес рассказал, что его команде было важно обыграть «Локомотив» в Москве в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я каждый день работаю, чтобы меня выпускали на поле. Чувства просто великолепные. Было важно победить здесь.

Мы контролировали ход игры, но «Локомотив» опасно контратаковал. И все же нам удалось сохранить концентрацию до самого конца. Мы провели очень хороший матч», – рассказал Торрес.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Порту» завершился со счетом 1:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Железнодорожники замыкают группу D, не набрав ни одного очка. Португальская команда возглавляет квартет с 7 очками в своем активе.

Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый