Хесус Корона: «Локомотив» доказал, что является хорошей командой»

Нападающий «Порту» Хесус Корона рад, что его команда смогла обыграть «Локомотив» в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я забил как раз тогда, когда мы оказались под давлением, и очень этому рад. Периодически мы советуемся с нашими вратарями. Они говорят нам, куда лучше бить. В том эпизоде я решил пробить верхом, под перекладину. Было важно победить здесь. Это не решающая победа, но она крайне важна для нас.

Сегодня не было легко. «Локомотив» доказал, что является хорошей командой, но мы были лучше и победили заслуженно.

Был ли это лучший мой матч в сезоне? Не знаю, но я рад, что нам удалось взять три очка в этой непростой гостевой игре», – сказал футболист.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Порту» завершился со счетом 1:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Железнодорожники замыкают группу D, не набрав ни одного очка. Португальская команда возглавляет квартет с 7 очками в своем активе.

Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый