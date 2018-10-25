Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре форварда Мохамеда Салаха в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (4:0). Игрока критиковали за низкую результативность на старте сезона.

В этой игре он забил два гола, второй мяч стал 50-м для Салаха за «Ливерпуль».

«Это хорошо, потому что мы можем перестать говорить об этом [о низкой результативности – прим. «Бомбардира»]. Я не сомневался, он не сомневался, но если вы постоянно спрашиваете об этом, то кажется, что что-то не так.

Не нужно постоянно думать: «Могу ли я снова забить?» Голы приходят только в случае, если вы усердно работаете, если занимаете правильную позицию, если партнеры видят вас в правильные моменты, если вы делаете правильные забегания, тогда вы можете забить.

Это выдающийся результат [50 голов – прим. «Бомбардира»]. Надеюсь, он сможет продолжить», – сказал Клопп.

Салах забил 50 голов в 65 матчах за «Ливерпуль».