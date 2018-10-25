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    Какой вы футболист?

    Клопп: «Я не сомневался в Салахе. 50 голов – выдающийся результат»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре форварда Мохамеда Салаха в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (4:0). Игрока критиковали за низкую результативность на старте сезона.

    В этой игре он забил два гола, второй мяч стал 50-м для Салаха за «Ливерпуль».

    «Это хорошо, потому что мы можем перестать говорить об этом [о низкой результативности – прим. «Бомбардира»]. Я не сомневался, он не сомневался, но если вы постоянно спрашиваете об этом, то кажется, что что-то не так.

    Не нужно постоянно думать: «Могу ли я снова забить?» Голы приходят только в случае, если вы усердно работаете, если занимаете правильную позицию, если партнеры видят вас в правильные моменты, если вы делаете правильные забегания, тогда вы можете забить.

    Это выдающийся результат [50 голов – прим. «Бомбардира»]. Надеюсь, он сможет продолжить», – сказал Клопп.

    Салах забил 50 голов в 65 матчах за «Ливерпуль».

    Источник: Sky Sports

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    25.10.2018 01:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 12:04

      Вновь его игра начинает походить на прежнего Салаха.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 октября 2018, 07:08

      Когда обретёт былые игровые кондиции, мы увидим прежнего Салаха с его эффективной и результативной игрой.

      3
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      Рейтинг: +1307

      21082014 25 октября 2018, 06:37

      Салах крут.повторить результат прошлого сезона второй год подряд,вряд ли возможно,но Салах своё забьет все равно.

      5
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