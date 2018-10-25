Касильяс: «Победа 3:1 над «Локомотивом» кажется мне справедливой»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (3:1).

«Мне повезло, что я отбил пенальти. Все произошло довольно неожиданно. Мы контролировали игру, и вдруг «Локомотив» получил две возможности забить мяч. Затем мы забили дважды, и тут соперник снова получил нелогичный момент и воспользовался им. Во втором тайме мы прибавили, и победа 3:1 кажется мне справедливой», – сказал Касильяс.

Моменты, которые добили «Локомотив»

Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый