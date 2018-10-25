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    Какой вы футболист?

    Касильяс: «Победа 3:1 над «Локомотивом» кажется мне справедливой»

    Вратарь «Порту» Икер Касильяс прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (3:1).

    «Мне повезло, что я отбил пенальти. Все произошло довольно неожиданно. Мы контролировали игру, и вдруг «Локомотив» получил две возможности забить мяч. Затем мы забили дважды, и тут соперник снова получил нелогичный момент и воспользовался им. Во втором тайме мы прибавили, и победа 3:1 кажется мне справедливой», – сказал Касильяс.

    Моменты, которые добили «Локомотив»

    Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    25.10.2018 00:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 11:47

      Не смотря на свои 37 лет Касильяс по прежнему играет надежно.

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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 25 октября 2018, 11:23

      Локо сам сплоховал а не порту хорошо сыграл, такая же ошибка порту и победа за локо, фортуна была на стороне порту вот и всё перевеса в силе как такового и не было .

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 25 октября 2018, 01:47

      Лол. Разные матчи мы смотрели. Локомотив играл лучше, но моменты создал "нелогичные".))) От такого заслуженного человека слышать такую чушь откровенную как то странно.

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      Рейтинг: +88

      Sergey_LM 25 октября 2018, 01:03

      Да ладно!?
      Справедливой? Ты это судье втирай.... Если бы не он еще не известно у кого было бы 3-1.

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