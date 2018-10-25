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    Какой вы футболист?

    Гилерме: «Мы были уверены, что у «Порту» можно было выиграть»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал резултат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (1:3).

    «Кто не смотрел игру, а просто узнал результат, не знает, что мы тоже могли забить три гола. Не смогли реализовать пенальти, еще были моменты. На таком уровне нельзя не реализовывать свои шансы. Идем дальше.

    Даже когда не забили пенальти, мы играли нормально. Мы были уверены, что можно было выиграть этот матч. Но после пропущенного гола в начале второго тайма уже было эмоционально тяжело», – сказал Гилерме.

    Моменты, которые добили «Локомотив»

    Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.10.2018 00:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 октября 2018, 07:42

      Поменьше смотри российское ТВ, Матч ТВ в частности, будет поменьше ни на чем не основанной самоуверенности. Меньше будут макать мордой в грязь.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 25 октября 2018, 01:41

      На самом деле, жутко невезёт паровозам в этом сезоне, видимо, должок от судьбы за прошлый сезон. Ну и эффект второго сезона имеет место быть, а тут ещё и ЛЧ подвалила, к которой они не готовы по всей видимости. Хотя и с Шальке и с Галатасараем и сегодня создали больше, чем соперники.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2018, 01:07

      Пять от Зенита, три от портосов, помалкивал бы. То-ли еще будет в Портосии!

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      Рейтинг: +88

      Sergey_LM 25 октября 2018, 01:03

      Всё по делу. Реализация подвела. И судьи.

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