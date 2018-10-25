Гилерме: «Мы были уверены, что у «Порту» можно было выиграть»

Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал резултат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (1:3).

«Кто не смотрел игру, а просто узнал результат, не знает, что мы тоже могли забить три гола. Не смогли реализовать пенальти, еще были моменты. На таком уровне нельзя не реализовывать свои шансы. Идем дальше.

Даже когда не забили пенальти, мы играли нормально. Мы были уверены, что можно было выиграть этот матч. Но после пропущенного гола в начале второго тайма уже было эмоционально тяжело», – сказал Гилерме.

Моменты, которые добили «Локомотив»

Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый