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    «Локомотив» из-за пробок приехал на матч с «Порту» на электричке

    «Локомотив» сегодня сыграет в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту». Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена».

    «Локомотив» из-за пробок добирался до стадиона на электричке по МЦК (Московское центрально кольцо). Как сообщает пресс-служба клуба, команда доехала вовремя и сейчас готовится к началу игры.

    «Сели на «Кутузовской» МЦК и за 45 минут добрались. Обычно едем 15-20 минут до Кутузовской, сейчас ехали 1 час 20 минут», – сказал главный тренер команды Юрий Семин в эфире телеканал «Матч ТВ».

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2018 21:57
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 11:09

      Ж.д. пути провести прямо к стадиону.

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 25 октября 2018, 07:04

      Наверняка зайцами ехали.

      0
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 25 октября 2018, 02:50

      как это было символично и многообещающе но потом оказалось что ещё и поиграть надо а бесплатного проездного на поле не выдают и тут сразу начались проблемы с кондуктором по имени порту в итоге после долгих споров невнятных объяснений и бесполезных пререканий локомотив был вынужден покинуть поле как безбилетник(ну тоесть как проигравший) что тоже было по-своему символично но бесхарактерно и позорно для хозяев

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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 24 октября 2018, 23:57

      Паровозы по другому и не должны ездить)

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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 24 октября 2018, 23:57

      Вот оказывается причина поражения)

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 24 октября 2018, 23:42

      Они везде по железной дороге должны ездить.

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      Рейтинг: +31

      zverrrek 24 октября 2018, 23:09

      У них, как у сотрудников РЖД, проезд бесплатный.))))

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      Рейтинг: +808

      dimmmka 24 октября 2018, 22:53

      Неплохо. У кого то личные электрички

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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 24 октября 2018, 22:51

      Опять реклама РЖД, как в прошлый раз? Или реально не успевали? И почему тогда Порту успел?

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      Рейтинг: +18118

      ilichkadr 24 октября 2018, 22:48

      Интересно, а Порту пешком пришли на стадион?

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