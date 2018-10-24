«Локомотив» из-за пробок приехал на матч с «Порту» на электричке

«Локомотив» сегодня сыграет в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту». Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена».

«Локомотив» из-за пробок добирался до стадиона на электричке по МЦК (Московское центрально кольцо). Как сообщает пресс-служба клуба, команда доехала вовремя и сейчас готовится к началу игры.

«Сели на «Кутузовской» МЦК и за 45 минут добрались. Обычно едем 15-20 минут до Кутузовской, сейчас ехали 1 час 20 минут», – сказал главный тренер команды Юрий Семин в эфире телеканал «Матч ТВ».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.