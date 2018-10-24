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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Еременко: «Давление в «Спартаке»? На меня и так было серьезное давление за эти два года»

    Полузащитник «Спартака» Роман Еременко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс».

    – Как вы себя ощущаете в клубе? Что вы чувствуете накануне первого матча? К чему вы бы хотели призвать болельщиков?

    – Очень жду игру. Большой матч, легендарный стадион, долго не играл… Могу попросить фанатов, чтобы они нас поддерживали. Будем отдаваться полностью. Все находимся в этой ситуации и выбраться из нее можем только мы сами.

    – Вы уже успели почувствовать, что в «Спартаке» более серьезное давление, чем в любом другом клубе России?

    – На меня и так было серьезное давление за эти два года. Серьезно готовился к возвращению. Хотя, конечно, видно. Везде про «Спартак», поэтому, да, заметил.

    «Я в большей степени обиделся на капитана, а не на Ещенко»

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.10.2018 21:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 10:52

      Видно что свои качества совсем не растерял.

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 25 октября 2018, 09:49

      Роман, не обращай внимание! Ты главное играй!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2018, 01:18

      Меньше курить надо!

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 25 октября 2018, 00:12

      Рома очень не плохо себя показал в 2ъ матчах. Хоть и сыграл не много.
      Надеюсь будет прогрессировать и Федун полюбому продлит с ним контракт

      1
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 24 октября 2018, 23:35

      – Вы уже успели почувствовать, что в «Спартаке» более серьезное давление, чем в любом другом клубе России?.....Что за вопрос гнилой,хотя гнилому игроку гнилой вопрос !!!

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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 октября 2018, 23:03

      Ну в своём давлении Рома сам виноват.Испортил себе здоровье исключительно своими руками.А вот казённое дружно вытаскивать и успокаивать придётся.

      1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 24 октября 2018, 22:48

      Даааа, Еременко думает, че происходит мля, куда я попал?? Наверное, после семейных израильских отношений в ЦСКА, типично русская атмосфера в Спартаке сильно ощущается на контрасте..))

      2
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 24 октября 2018, 22:06

      Давление в команде в норме: 120 на 80. Только вот главному специалисту по ритуальным услугам Глушаку теперь придётся принимать капотен.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 24 октября 2018, 21:40

      Он сам себе создал давление на 2 года

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      Рейтинг: +666

      vlad1969 24 октября 2018, 21:19

      Рома вытаскивать нас!!!!! Один остался со светлой головой

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      Рейтинг: +715

      Mario84 > vlad1969 24 октября 2018, 21:26

      Голова у наркоманов всегда светлая!

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > Mario84 25 октября 2018, 00:15

      Да лучше такая чем как Кокорина...Мамаева и Глушакова....Да сглупил употреблял....но не кому подлости не делал...не борзел не мешал людям жить ...не кидался с табуретом...вообщем по тихому оттянулся не принося окружающим вреда....и это простительно такие ошибки у всех у нас....бывают

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