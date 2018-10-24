Еременко: «Давление в «Спартаке»? На меня и так было серьезное давление за эти два года»

Полузащитник «Спартака» Роман Еременко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс».

– Как вы себя ощущаете в клубе? Что вы чувствуете накануне первого матча? К чему вы бы хотели призвать болельщиков?

– Очень жду игру. Большой матч, легендарный стадион, долго не играл… Могу попросить фанатов, чтобы они нас поддерживали. Будем отдаваться полностью. Все находимся в этой ситуации и выбраться из нее можем только мы сами.

– Вы уже успели почувствовать, что в «Спартаке» более серьезное давление, чем в любом другом клубе России?

– На меня и так было серьезное давление за эти два года. Серьезно готовился к возвращению. Хотя, конечно, видно. Везде про «Спартак», поэтому, да, заметил.

«Я в большей степени обиделся на капитана, а не на Ещенко»