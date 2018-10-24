Фанаты «Спартака» проводили Карреру с прощальной пресс-конференции аплодисментами и кричалками

Грустно и обидно что мы потеряли Массимо.Один из немногих тренеров,кого уважали многие болельщики,причём не только спартаковские.Думаю Каррере было приятно видеть то,что его работа в клубе была по достоинству оценена болельщиками.К сожалению этого нельзя сказать о руководстве.Удачи Сеньор!И не держите на нас зла!Спасибо Вам!!!
Несколько сотен человек пришли к зданию, где бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера проводил прощальную пресс-конференцию. Специалиста уволили на этой неделе.
Болельщики красно-белых выстроились живым коридором перед автомобилем итальянца. Фанаты проводили тренера аплодисментами и кричалаками.
«Спартак» в прошлом году под руководством Карреры выиграл чемпионат России впервые за 16 лет.
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— СЭ Спартак (@spartak_se) 24 октября 2018 г.
«Я в большей степени обиделся на капитана, а не на Ещенко»