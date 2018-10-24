Фанаты «Спартака» проводили Карреру с прощальной пресс-конференции аплодисментами и кричалками

Несколько сотен человек пришли к зданию, где бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера проводил прощальную пресс-конференцию. Специалиста уволили на этой неделе.

Болельщики красно-белых выстроились живым коридором перед автомобилем итальянца. Фанаты проводили тренера аплодисментами и кричалаками.

«Спартак» в прошлом году под руководством Карреры выиграл чемпионат России впервые за 16 лет.

twit text — СЭ Спартак (@spartak_se) 24 октября 2018 г.

«Я в большей степени обиделся на капитана, а не на Ещенко»