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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Фанаты «Спартака» проводили Карреру с прощальной пресс-конференции аплодисментами и кричалками

    Несколько сотен человек пришли к зданию, где бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера проводил прощальную пресс-конференцию. Специалиста уволили на этой неделе.

    Болельщики красно-белых выстроились живым коридором перед автомобилем итальянца. Фанаты проводили тренера аплодисментами и кричалаками.

    «Спартак» в прошлом году под руководством Карреры выиграл чемпионат России впервые за 16 лет.

    «Я в большей степени обиделся на капитана, а не на Ещенко»

    Источник: Твиттер СЭ

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    24.10.2018 18:40
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 25 октября 2018, 05:31

      Грустно и обидно что мы потеряли Массимо.Один из немногих тренеров,кого уважали многие болельщики,причём не только спартаковские.Думаю Каррере было приятно видеть то,что его работа в клубе была по достоинству оценена болельщиками.К сожалению этого нельзя сказать о руководстве.Удачи Сеньор!И не держите на нас зла!Спасибо Вам!!!

      7
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      Рейтинг: +17971

      арейская 25 октября 2018, 05:15

      Трогательно, до слёз, спасибо болельщики...

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2018, 01:19

      Почему фаны поддерживают, а игроки плавят?

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 24 октября 2018, 23:01

      А по Матч ТВ показали другой сюжет. Где возле ворот стоят человек пятьдесят, не больше. Причём с таким нехотением они показывают и рассказывают отношение болельщиков к Каррере.

      2
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      Рейтинг: +19

      kikosik83 24 октября 2018, 21:47

      Я ДУМАЮ ТЕРРИ ПОСТАВЯТ ПОТОМ ТЕМ БОЛЕЕ ОН ТРЕНЕР УЖЕ

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 21:18

      Молодцы. Достойно.

      8
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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 24 октября 2018, 20:37

      Не люблю Спартак, но Карреру уважаю. Хороший человек(и наверное тренер тоже). Таких как он по-больше в нашем бы футболе. Очень жаль что с ним так по-свински поступили. Отрыв от 2-го места всего в 1 очко. От первого на 7. Команда явно не так днит как раньше,уж не хуже выступает это точно. Человек их сделал чемпионами впервые за чёрт знает сколько лет,а как только возникли проблемы, пинок под зад и до свидания....

      12
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 24 октября 2018, 20:37

      Очень жаль. Хороший специалист получился для нашего футбола и много трофеев ещё мог завоевать со Спартаком. Однако бескомпенсированная продажа Промеса, вопли Назарова и подковерные игры некоторых игроков клуба таки сделали своё грязное дело.

      9
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 24 октября 2018, 20:02

      Большой респект Каррере. даже зная что его уволят за плохой результат остался верен себе и не стал возвращать тех которые его предали. ни кого нестал обливать грязью. но такого тренера теперь уже днем с огнем не найдут.

      9
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      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 24 октября 2018, 20:01

      Существа,захватившие народную команду,будучи плебеями по крови,импульсивно уволили человека,не подумав о последствиях.

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