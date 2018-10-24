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    Какой вы футболист?

    Фанаты ЦСКА подадут коллективный иск в адрес властей Рима

    Болельщики ЦСКА пострадали в результате поломки эскалатора в римском метро. Это случилось перед матчем третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ромы» (0:3). Россияне подадут коллективный иск итальянской стороне.

    «Для подачи иска просим всех пострадавших обратиться в клуб болельщиков, а также обязательно сохранять все справки и выписки, которые вы получили или еще получите во время лечения; все документы, в которых указано и описано, какие травмы получены, и что сделано со стороны медицинских учреждений», – говорится в заявлении на сайте болельщиков армейцев.

    В результате инцидента пострадали порядка 30 человек.

    Источник: RBworld.org

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    24.10.2018 18:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 октября 2018, 15:27

      От наших властей такое отношение! Если РУССКИЙ то недочеловек

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 октября 2018, 21:34

      И это правильно !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 24 октября 2018, 19:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Россия виновата в том что она есть

      -4
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > kvm5 24 октября 2018, 21:03

      мама твоя виновата что тебя родила..

      3
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