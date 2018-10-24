Фанаты ЦСКА подадут коллективный иск в адрес властей Рима

Болельщики ЦСКА пострадали в результате поломки эскалатора в римском метро. Это случилось перед матчем третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ромы» (0:3). Россияне подадут коллективный иск итальянской стороне.

«Для подачи иска просим всех пострадавших обратиться в клуб болельщиков, а также обязательно сохранять все справки и выписки, которые вы получили или еще получите во время лечения; все документы, в которых указано и описано, какие травмы получены, и что сделано со стороны медицинских учреждений», – говорится в заявлении на сайте болельщиков армейцев.

В результате инцидента пострадали порядка 30 человек.