Орлов – об отставке Карреры: «Все к этому шло»

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера «Спартака».

Итальянский специалист был отправлен в отставку 22 октября.

«Все к этому шло. Но жалко, что сейчас это произошло. Мне непонятно. Надо было дать тренеру возможность поработать летом. Сезон идет, убрали главного тренера, поставили исполняющего обязанности. Когда придет новый тренер? Может быть, этот останется?

Любой новый тренер – это новая команда. Такие вещи нужно делать в межсезонье. Наверное, это логично», – сказал Орлов.