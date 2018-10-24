Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Орлов – об отставке Карреры: «Все к этому шло»

    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера «Спартака».

    Итальянский специалист был отправлен в отставку 22 октября.

    «Все к этому шло. Но жалко, что сейчас это произошло. Мне непонятно. Надо было дать тренеру возможность поработать летом. Сезон идет, убрали главного тренера, поставили исполняющего обязанности. Когда придет новый тренер? Может быть, этот останется?

    Любой новый тренер – это новая команда. Такие вещи нужно делать в межсезонье. Наверное, это логично», – сказал Орлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2018 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 20:48

      Все могло получится и по другому но случилось именно так.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 октября 2018, 20:24

      Всё идёт к тому, что будет как в жизни:" Сменили мебель, пора и девочек менять". А в данном случае : сменили главного тренера, пора и главных заединщиков убрать...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 24 октября 2018, 19:39

      Во всём виноват Орлов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 24 октября 2018, 18:59

      орёл.когда хоть тебя снимут.пора на покой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 24 октября 2018, 18:23

      не о тои Орлов говоришь ! На лицо явный слив , причем не только некоторыми футболистами -но и некоторыми руководителями и прихлебателями типа Назарова .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 24 октября 2018, 17:22

      Вот тебя-то,питерского маразма а не спросили!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 24 октября 2018, 17:18

      А чего ждать? Новый тренер встряхнёт команду,так чаще всего бывает,принесёт новые игровые идеи,старые то не срабатывают,пол-года Спартак проигрывает.Вспомните Жиркова забраковали и Газзаев,и Романцев,а раскрыл только иностранный тренер.Та же история с Зыряновым,Самедовым.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 октября 2018, 17:09

      Призывает действовать как в "Зените" :Сезон-тренер,сезон-полтора-новый тренер.Но тренер вперёд.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11