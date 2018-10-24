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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера: «Спасибо Федуну, который в меня поверил. Для меня большая честь, что я тренировал «Спартак»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выступил с официальным обращением на своей пресс-конференции в Москве.

    22 октября итальянский специалист был отправлен в отставку. Он проработал в московской команде два года.

    «Благодарю Марко Трабукки, который организовал нашу встречу. Я кое-что подготовил. Хочу обратиться со словами. Даже записал. С годами память подводит! Итак, напоминаю, что два с половиной года я провел в «Спартаке». Для меня это были замечательные годы. Это первый самостоятельный тренерский опыт. Сумел передать команде многое. Команда не выигрывала 16 лет, а я привел ее к победу, и этот успех навсегда будет в моей душе. Очень рад, что доставил столько положительных эмоций болельщикам. Мы выиграли Суперкубок, который раньше никогда «Спартаку» не давался. Считаю итог работы положительным. Конечно, были взлеты и падения. И в этом году мы всего в одном очке от зоны Лиги чемпионов! Готов работать.

    Итак, мои благодарности. Спасибо Федуну, который дал эту возможность и поверил в меня. Для меня большая честь, что я тренировал «Спартак». Всегда буду благодарен господину Федуну.

    Спасибо и клубу. Вице-президенту Измайлову. Секретариату, аппарату. И особая благодарность – моей семье, моим детям, то есть моим игрокам. Они дали все, что могли дать. Было приятно поужинать с игроками накануне, была отличная встреча. Игроки все это время способствовали моему росту. Я им многим обязан!» – сказал Каррера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2018 16:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 25 октября 2018, 00:38

      ну Федун и правда поверил в Массимо когда никаких предпосылок и не было. А он в итоге сделал Федуна и всех нас чемпионами.
      Спасибо тебе Массимо!

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 20:24

      Многие тебе будут благодарны Массимо. Спасибо за работу.

      2
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      Рейтинг: +3542

      aaaaahhhh 24 октября 2018, 20:14

      странная ситуация , руководство Каррере должно было помочь, - а они его просто съели.

      2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 24 октября 2018, 17:12

      Может быть когда Каррера помог Глушакому с продлением контракта, а тот взамен должен был часть зарплаты тренеру перечислять? И в итоге обманул? ))))))

      -1
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== 24 октября 2018, 17:05

      Вот мужик честный.Когда уже от этих пиндосов избавимся?Глушак и ему подобные должны сидеть на лавке безвылазно.Выпускать только в экстренных случаях.
      Проститутки слили тренера который из них сделал людей.Козлы.

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > Гладиатор++++=== 24 октября 2018, 17:28

      Зачем сидеть? Пусть идет на производство работать.

      1
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 24 октября 2018, 16:59

      xD

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 октября 2018, 16:42

      Достойно и корректно.Впрочем как и всегда!Спасибо Массимо!

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 октября 2018, 16:33

      Про Родионова промолчал.Что было и так понятно.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 октября 2018, 16:33

      Спасибо!

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