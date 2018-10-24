Каррера: «Спасибо Федуну, который в меня поверил. Для меня большая честь, что я тренировал «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выступил с официальным обращением на своей пресс-конференции в Москве.

22 октября итальянский специалист был отправлен в отставку. Он проработал в московской команде два года.

«Благодарю Марко Трабукки, который организовал нашу встречу. Я кое-что подготовил. Хочу обратиться со словами. Даже записал. С годами память подводит! Итак, напоминаю, что два с половиной года я провел в «Спартаке». Для меня это были замечательные годы. Это первый самостоятельный тренерский опыт. Сумел передать команде многое. Команда не выигрывала 16 лет, а я привел ее к победу, и этот успех навсегда будет в моей душе. Очень рад, что доставил столько положительных эмоций болельщикам. Мы выиграли Суперкубок, который раньше никогда «Спартаку» не давался. Считаю итог работы положительным. Конечно, были взлеты и падения. И в этом году мы всего в одном очке от зоны Лиги чемпионов! Готов работать.

Итак, мои благодарности. Спасибо Федуну, который дал эту возможность и поверил в меня. Для меня большая честь, что я тренировал «Спартак». Всегда буду благодарен господину Федуну.

Спасибо и клубу. Вице-президенту Измайлову. Секретариату, аппарату. И особая благодарность – моей семье, моим детям, то есть моим игрокам. Они дали все, что могли дать. Было приятно поужинать с игроками накануне, была отличная встреча. Игроки все это время способствовали моему росту. Я им многим обязан!» – сказал Каррера.