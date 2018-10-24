Каррера на прощальной пресс-конференции: «В жизни встречаются лживые люди. Пусть им будет стыдно»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на прощальной пресс-конференции поблагодарил руководителей клуба, а также обвинил неназванных людей во лжи.

«Я как тренер всегда старался быть лояльным, искренним, честным со всеми. Я всегда любил всех, кто со мной играл. Независимо от их роли. В жизни ты сталкиваешься иногда с людьми, которые не соответствуют твоим представлениям, но я всегда всех любил. Независимо от того, чем они занимаются.

Не стыжусь того, что я любил даже тех людей, которые оказались лживыми. Поэтому им может быть следует стыдиться за то, кем они являются. Это не моя проблема. Но я буду благодарен. Наши игроки всегда останутся в моем сердце. Желаю им выигрывать множество трофеев как в составе «Спартака», так и других команд.

Благодарю всех врачей, массажистов, администраторов — всех. Спасибо особое Джанлуке Риомми, людям, которые пригласили меня в «Спартак», способствовали тому, что я попал в клуб. Благодарен сотрудникам базы — с ними я чувствовал себя как дома, меня баловали там, занимались со мной!

Моя благодарность нашему первому болельщику — Вагиту Алекперову. Благодаря его поддержке будущее «Спартака» будет замечательным! Желаю ему больших успехов, он этого заслуживает», — сказал Каррера.