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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера на прощальной пресс-конференции: «В жизни встречаются лживые люди. Пусть им будет стыдно»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на прощальной пресс-конференции поблагодарил руководителей клуба, а также обвинил неназванных людей во лжи.

    «Я как тренер всегда старался быть лояльным, искренним, честным со всеми. Я всегда любил всех, кто со мной играл. Независимо от их роли. В жизни ты сталкиваешься иногда с людьми, которые не соответствуют твоим представлениям, но я всегда всех любил. Независимо от того, чем они занимаются.

    Не стыжусь того, что я любил даже тех людей, которые оказались лживыми. Поэтому им может быть следует стыдиться за то, кем они являются. Это не моя проблема. Но я буду благодарен. Наши игроки всегда останутся в моем сердце. Желаю им выигрывать множество трофеев как в составе «Спартака», так и других команд.

    Благодарю всех врачей, массажистов, администраторов — всех. Спасибо особое Джанлуке Риомми, людям, которые пригласили меня в «Спартак», способствовали тому, что я попал в клуб. Благодарен сотрудникам базы — с ними я чувствовал себя как дома, меня баловали там, занимались со мной!

    Моя благодарность нашему первому болельщику — Вагиту Алекперову. Благодаря его поддержке будущее «Спартака» будет замечательным! Желаю ему больших успехов, он этого заслуживает», — сказал Каррера.

    Источник: «Чемпионат.com»

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    24.10.2018 16:22
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 20:20

      Такие лживые люди есть Массимо и жаль что они оказались в Спартаке рядом с тобой.

      5
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      Рейтинг: +1260

      tushkanlz 24 октября 2018, 19:13

      лживые люди были,есть и будут...вечная им память!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 октября 2018, 18:25

      Спасибо мистер за всё.
      А Глушакова я надеюсь в скором времени больше не увидеть.Пусть уезжает куда хочет.

      6
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 24 октября 2018, 18:13

      Твоя лояльность все сделала за тебя

      0
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 24 октября 2018, 17:57

      Вообще глупо было его увольнять! не удивлюсь если через пару лет он возьмёт кубок лиги европы как его предшественник,которого тоже выгнали в своё время

      4
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      Рейтинг: +28748

      JTherry 24 октября 2018, 17:52

      спасибо, Массимо, ты навсегда в сердцах спартачей!!!

      6
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      Рейтинг: +1440

      balam 24 октября 2018, 17:28

      Массимо-респект!. слов нет.а Дениска-гнида

      3
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 24 октября 2018, 17:06

      К сожалению в России "лживых" предостаточно , а не приятности имеют как правило порядочные люди как Каррера.Успехов ему в дальнейшей карьере

      7
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      Рейтинг: +1426

      VSt > fanchik 24 октября 2018, 17:22

      Лживых вообще много. И в Россия их точно не больше, чем везде.
      А Каррера умница, настоящий мужик. Таких мало (мало везде, а не только в России)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 24 октября 2018, 17:00

      mga

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      Рейтинг: +8093

      nik55 24 октября 2018, 16:59

      очень жаль

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