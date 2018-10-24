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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ловчев: «Быстрый возврат из дубля Глушакова и Ещенко – плевок в сторону Карреры»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение об увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера московской команды. Итальянский специалист был отправлен в отставку 22 октября.

    «Увольнение Карреры логично. А в том, что нет четкой кандидатуры ему на смену, виноваты Сережа Родионов и Наиль Измайлов.

    И еще момент. Глушаков и Ещенко – классные игроки. Но их моментальный возврат из дубля – тоже один плевок в сторону Массимо», – сообщил Ловчев.

    Источник: Twitter

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    24.10.2018 16:15
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 октября 2018, 12:06

      Какой плевок ? Надо эмоции выключить. Спартаку сейчас нужен весь игровой ресурс, тренер новый, новый взгляд может у него, и как сам Ловчев сказал - игроки классные. Давайте еще месяц траура объявим, а Глушакова и Ещенко ВО ИМЯ УВОЛЕННОГО полы мыть заставим. Грамотный мужик, а сказал что-то глупое.

      0
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 24 октября 2018, 22:59

      да не хрена не логично!!!!!!!!!! мудак диванный!!!!!!! ******* НЕ ДЕЛАТЬ!!!! Слили ЛУЧШЕГО!!!! А МУДАК АЛКОНАФТ и ***** ОСТАЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ЛОГИЧНО ПО ФЕДУНСКИ((((((((((((((

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 20:09

      Скорей всего они не классные игроки а деградирующие.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 октября 2018, 19:43

      забыл сколько раз сам плевался нехорошо нехорошо женёк с вашей стороны на других пальцем

      2
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      Рейтинг: +169

      Волховский 24 октября 2018, 19:06

      Просто новый тренер принял свое решение. Вот и все.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 24 октября 2018, 18:52

      Ты бы Серафимыч тоже плюнул, но с. у. к. а не долетит.

      2
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 24 октября 2018, 18:24

      не нужно плевать,а вдруг ветер перемениться,будете выглядеть как дурачьё в соплях все

      3
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      Рейтинг: +222

      ajax707 24 октября 2018, 17:59

      да какие они классные игроки, два бревна

      4
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      Рейтинг: +876

      movie 24 октября 2018, 17:13

      думаю это не последний плевок

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 24 октября 2018, 16:59

      Так получается что Сережа с Наилем расскачивали лодку! Ради этого прокакали ЛЧ, да и ЛЕ похоже то же. Ну, ну....

      4
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      Рейтинг: +6913

      батог > батог 24 октября 2018, 17:06

      Г-н Алекперов аууууууу.........

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