Ловчев: «Быстрый возврат из дубля Глушакова и Ещенко – плевок в сторону Карреры»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение об увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера московской команды. Итальянский специалист был отправлен в отставку 22 октября.

«Увольнение Карреры логично. А в том, что нет четкой кандидатуры ему на смену, виноваты Сережа Родионов и Наиль Измайлов.

И еще момент. Глушаков и Ещенко – классные игроки. Но их моментальный возврат из дубля – тоже один плевок в сторону Массимо», – сообщил Ловчев.