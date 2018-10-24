Ловчев: «Быстрый возврат из дубля Глушакова и Ещенко – плевок в сторону Карреры»

Какой плевок ? Надо эмоции выключить. Спартаку сейчас нужен весь игровой ресурс, тренер новый, новый взгляд может у него, и как сам Ловчев сказал - игроки классные. Давайте еще месяц траура объявим, а Глушакова и Ещенко ВО ИМЯ УВОЛЕННОГО полы мыть заставим. Грамотный мужик, а сказал что-то глупое.
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение об увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера московской команды. Итальянский специалист был отправлен в отставку 22 октября.
«Увольнение Карреры логично. А в том, что нет четкой кандидатуры ему на смену, виноваты Сережа Родионов и Наиль Измайлов.
И еще момент. Глушаков и Ещенко – классные игроки. Но их моментальный возврат из дубля – тоже один плевок в сторону Массимо», – сообщил Ловчев.
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— Евгений Ловчев (@EvLovchev) 24 октября 2018 г.