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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Арустамян: «Спартак» заплатил Каррере всю неустойку сразу после увольнения»

    Руководство «Спартака» выплатило бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере неустойку за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян.

    22 октября итальянский специалист был отправлен в отставку.

    «К чести «Спартака», несмотря на негативный фон в целом и проблемы клуба с коммуникациями в частности, всю неустойку тренеру до конца контракта заплатили полностью, буквально на следующий день после отставки.

    Это несколько удивительно: обычно клуб в таких случаях продолжает просто ежемесячно платить зарплату в надежде, что тренер найдет себе новое место работы и сам откажется от контракта. Либо клуб оставляет соглашение с отставленным тренером в силе, так как через некоторые время может вернуться к его услугам, если у нового не заладится. Это обычно экономит деньги и время. Так обычно делают итальянские клубы.

    Но «Спартак» выступил очень щедро и благородно. Тем более это уникально в экономически непростые времена для российского футбола», – сообщил Арустамян.

    Источник: Telegram

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    24.10.2018 16:01
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 19:51

      А как вы хотели что бы и здесь еще надуть.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 октября 2018, 19:46

      Арустамян сам пересчитывал всю выплаченную неустойку до еврика...

      1
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 24 октября 2018, 17:56

      У лукойла щас экономически непростое время?)) смешно...

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 24 октября 2018, 17:25

      Экономически непростые времена для простых людей, а не для тех, кто сидит на трубе. У них состояния растут быстрее, чем в развитых странах. А тут и Массимо заплатили и Шнобелю на заказной материал хватило. В ближайшие 15 лет еще неустоек 20 заплатят и не обеднеют.

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 24 октября 2018, 16:52

      Хоть какая то ложка меда.........

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20938

      derrik2000 > батог 24 октября 2018, 16:55

      Ох, не хренусечки себе "ложка мёда"?
      Там целый ВАГОН мёда, если говорить о количестве денежных знаков.

      4
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      Рейтинг: +1501

      777+ 24 октября 2018, 16:25

      Ушел один, придет другой......
      А неустойка что? - бумажных денег тонны!!!...
      Их "накачает" вам еще Федун, ведь деньги - нефть!!!
      И потому они бездонны!!!.....

      2
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 24 октября 2018, 16:24

      чурбан опять на ходу что-то придумал

      0
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 24 октября 2018, 16:17

      Этот как всегда - в курсе всех дел...всех клубов

      3
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      Рейтинг: +966

      Харченко 24 октября 2018, 16:16

      Руководство "Спартака" поступило щедро и благородно?
      Лучше бы оно чаще поступало умно и целесообразно.

      6
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 24 октября 2018, 16:15

      Мы еще увидим Карреру

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      сервас > Bozigit 24 октября 2018, 17:59

      Не приведи Господи!

      0
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