Арустамян: «Спартак» заплатил Каррере всю неустойку сразу после увольнения»

Руководство «Спартака» выплатило бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере неустойку за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян.

22 октября итальянский специалист был отправлен в отставку.

«К чести «Спартака», несмотря на негативный фон в целом и проблемы клуба с коммуникациями в частности, всю неустойку тренеру до конца контракта заплатили полностью, буквально на следующий день после отставки.

Это несколько удивительно: обычно клуб в таких случаях продолжает просто ежемесячно платить зарплату в надежде, что тренер найдет себе новое место работы и сам откажется от контракта. Либо клуб оставляет соглашение с отставленным тренером в силе, так как через некоторые время может вернуться к его услугам, если у нового не заладится. Это обычно экономит деньги и время. Так обычно делают итальянские клубы.

Но «Спартак» выступил очень щедро и благородно. Тем более это уникально в экономически непростые времена для российского футбола», – сообщил Арустамян.