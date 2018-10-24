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    Какой вы футболист?

    Путин поблагодарил мэра Рима за слова после инцидента с фанатами ЦСКА в метро

    Президент России Владимир Путин сегодня провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

    На ней глава страны поблагодарил мэра Рима Вирджинию Раджи.

    «Хотел бы со своей стороны передать через Вас слова благодарности мэру Рима и медицинскому персоналу, который оказывал помощь российским футбольным болельщикам, которые пострадали во время инцидента в римском метро. Спасибо большое», – заявил Путин.

    Перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» в римском метро вышел из строя эскалатор. Пострадали около 20 россиян.

    Источник: Официальный сайт президента России

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    24.10.2018 15:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 24 октября 2018, 17:19

      А за подрез болельщика ничего? Лучше бы вы.е.бал его за безопасность.
      Как задрало это угодничество перед немытой Европой.

      6
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      Рейтинг: +187

      teodogat > +50/-50 24 октября 2018, 20:15

      Это ж он вам всем внушил что типа очень крутой и все страны его боятся чтобы вы за него голосовали на выборах, а на самом деле его не боятся так как вы думаете, да и сам он в курсе всей обстановки.

      2
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 24 октября 2018, 16:33

      Лучше бы втык им дал, что бы метро строили нормально!!!

      2
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      Рейтинг: +966

      Харченко 24 октября 2018, 16:10

      А главу МВД не "поблагодарил"?

      3
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 24 октября 2018, 16:05

      Нет бы своих людей защитить, помочь им, их семьям и тд, а он мэру рима подлизнул. В нашей стране мы собираем по смс детям на лечение и прощаем долги другим странам...

      11
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      Рейтинг: +67524

      portero > Dgad 24 октября 2018, 21:41

      своих он может вместе с чинушими и олигархами только раздевать

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 октября 2018, 16:03

      Вот привычка- ему лижут зад и он решил итальянцам лизнуть, только за что?

      7
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 октября 2018, 15:59

      За какие слова? Что россияне виноваты?А за дела? За то,что(по свидетельству болельщиков)персонал не спешил на помощь,а скорая приехала через сорок минут? "Гросс-политИк,матушка,гросс-политИк!"
      А по мне,так дружеские отношения с дядюшкой Сильвио-не основание для восхвалений всего управления и служб "вечного города".

      5
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      Рейтинг: +25022

      bset 24 октября 2018, 15:54

      Спасибо, что наших обвинили в этом происшествии. Скоро появятся эксклюзивные кадры, как болельщики прыгали на мосту в Италии перед тем, как он обрушился.

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