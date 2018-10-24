Путин поблагодарил мэра Рима за слова после инцидента с фанатами ЦСКА в метро

Президент России Владимир Путин сегодня провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

На ней глава страны поблагодарил мэра Рима Вирджинию Раджи.

«Хотел бы со своей стороны передать через Вас слова благодарности мэру Рима и медицинскому персоналу, который оказывал помощь российским футбольным болельщикам, которые пострадали во время инцидента в римском метро. Спасибо большое», – заявил Путин.

Перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» в римском метро вышел из строя эскалатор. Пострадали около 20 россиян.