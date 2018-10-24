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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Чернов: «Если хотим выйти в плей-офф ЛЧ, надо выигрывать у «Ромы» через две недели»

    Защитник ЦСКА Никита Чернов подвел итоги гостевого матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы». Армейская команда проиграла в этой встрече со счетом 0:3 и теперь занимает третье место в своей группе.

    — В любом случае они забили нам два быстрых гола. Надо было что-то менять. Не получилось — пропустили сразу третий. И все, отыграть столько у «Ромы» уже крайне сложно.

    — Как это поражение отразится на перспективах выхода из группы?

    — В принципе, такое же положение и осталось. Понятно, что один матч у «Ромы» надо выигрывать. Как минимум. В Риме не вышло, теперь надо стараться при своих болельщиках добиться результата. Если хотим выйти в 1/8 финала, выигрывать через две недели необходимо. С «Реалом» в Москве это получилось — если сыграем примерно так же, то победим.

    — Илья Помазун справился с дебютом в Лиге чемпионов?

    — Он почти не нервничал на самом деле, очень уверенно выглядел. За исключением, может, первых минут десяти. Когда выбил мяч низом и чуть не получил гол за шиворот. А так Илья хотел быть везде и помогал нам. В пропущенных голах нет его вины.

    — Игоря Акинфеева не хватало сегодня?

    — Конечно, не хватало. Таких футболистов чем в команде больше, тем лучше. Игорь очень часто нас выручает. Может, и в Риме один-два мяча потащил бы, которые мы пропустили. А там и результат был бы другой… Но на вратаря нам жаловаться нет смысла. И Помаз выручал вчера — без него даже не знаю, сколько могли бы пропустить.

    Источник: «Sport24»

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    24.10.2018 15:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 октября 2018, 17:06

      В который раз Гончаренко начинает с излюбленными тремя центральными,а при провале пытается спастись классикой в четыре защитника.Получается,она даёт больше шансов для атаки?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 октября 2018, 16:34

      Все верно, Никита. Необходимо у Ромы выигрывать у себя дома. Болельщики
      ждут этого и поддержат вас. Удачи!

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