Матч ЦСКА – «Краснодар» обслужит Галимов, игру «Рубина» со «Спартаком» – Казарцев

«Рубин» — «Спартак»
Судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург);
первые раз питерскому арбитру...
Давай Вася ты знаешь кому свистеть, в пользу Рубина ну и твоих братанов из питера соотвественно!
РФС назначил судей на матчи 12-го тура чемпионата России.
Игру между ЦСКА и «Краснодаром» будет обслужить бригада арбитров во главе с Романом Галимовым. Встречу «Рубин» — «Спартак» рассудит Василий Казарцев.
27 октября (суббота)
«Урал» — «Уфа»
Судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Артур Федоров (Петрозаводск); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
«Арсенал» — «Оренбург»
Судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья — Роман Сафьян (Москва); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).
«Ростов» — «Анжи»
Судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
28 октября (воскресенье)
«Енисей» — «Локомотив»
Судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
«Ахмат» — «Динамо»
Судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Андрей Глот (Ярославль), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Максим Чембулатов (Кострома); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).
ЦСКА — «Краснодар»
Судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
29 октября (понедельник)
«Крылья Советов» — «Зенит»
Судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Рубин» — «Спартак»
Судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Французов (Москва).