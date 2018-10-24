Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Матч ЦСКА – «Краснодар» обслужит Галимов, игру «Рубина» со «Спартаком» – Казарцев

    РФС назначил судей на матчи 12-го тура чемпионата России.

    Игру между ЦСКА и «Краснодаром» будет обслужить бригада арбитров во главе с Романом Галимовым. Встречу «Рубин»«Спартак» рассудит Василий Казарцев.

    27 октября (суббота)

    «Урал» — «Уфа»

    Судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Артур Федоров (Петрозаводск); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

    «Арсенал» — «Оренбург»

    Судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья — Роман Сафьян (Москва); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

    «Ростов» — «Анжи»

    Судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

    28 октября (воскресенье)

    «Енисей» — «Локомотив»

    Судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

    «Ахмат» — «Динамо»

    Судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Андрей Глот (Ярославль), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Максим Чембулатов (Кострома); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

    ЦСКА — «Краснодар»

    Судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

    29 октября (понедельник)

    «Крылья Советов» — «Зенит»

    Судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

    «Рубин» — «Спартак»

    Судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Французов (Москва).

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2018 15:16
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 24 октября 2018, 18:35

      «Рубин» — «Спартак»
      Судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург);
      первые раз питерскому арбитру...
      Давай Вася ты знаешь кому свистеть, в пользу Рубина ну и твоих братанов из питера соотвественно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 октября 2018, 16:47

      Ху из Казарцев???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 октября 2018, 15:26

      Встреча Рубин-Спартак закончится вничью 1:1

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11