Каррера не хочет посещать ближайший матч «Спартака» из уважения к новому тренеру

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не собирается посещать ближайший матч московской команды. Об этом сообщил журналист Василий Конов.

«Каррера на данный момент не планирует идти на следующий домашний матч «Спартака», куда его пригласил клуб в лице Наиля Измайлова.

По словам тех, кто общается с Массимо, он не готов на это из уважения к новому тренеру команды, который в этом случае будет подвергнут сильнейшему психологическому давлению и стрессу со стороны трибун», – рассказал Конов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился о контракте с Олегом Кононовым.