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    Какой вы футболист?

    Каррера не хочет посещать ближайший матч «Спартака» из уважения к новому тренеру

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не собирается посещать ближайший матч московской команды. Об этом сообщил журналист Василий Конов.

    «Каррера на данный момент не планирует идти на следующий домашний матч «Спартака», куда его пригласил клуб в лице Наиля Измайлова.

    По словам тех, кто общается с Массимо, он не готов на это из уважения к новому тренеру команды, который в этом случае будет подвергнут сильнейшему психологическому давлению и стрессу со стороны трибун», – рассказал Конов.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился о контракте с Олегом Кононовым.

    Источник: Telegram

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    24.10.2018 14:10
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +675

      life85 24 октября 2018, 23:13

      После комментов испашки думается что скорее из-за НЕуважения к новому тренеру ...

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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 24 октября 2018, 16:18

      Нужно дать ему почетного гражданина г. Москва

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Bozigit 24 октября 2018, 16:19

      Не катит.Но как ирония-годится! И только Тарасовки.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 октября 2018, 16:15

      Ничего логичного.Скорее-от отвращения к тем руководителям,которые ведут себя по-свински.Как присутствие бывшего тренера и аплодисменты в его адрес могут оскорбить честь и достоинство нового??? Разве что потому,что он сбежал с "живого места",бросив другую команду?

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      Рейтинг: +209

      Горький565 24 октября 2018, 16:04

      Всё больше убеждаюсь, что Каррера-ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!!

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 24 октября 2018, 15:56

      а зря, приемнику сразу дали бы понять к чему стремиться

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      Рейтинг: +25022

      bset 24 октября 2018, 15:16

      Ага, не хочет он. Болельщики все равно будут скандировать твое имя. Твое присутствие давления не добавит)

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      Рейтинг: +261

      salexeich 24 октября 2018, 15:16

      Не удивлюсь, если Каррера возглавит Арсенал. В Европе его, если пригласят, то только в клуб 2-й лиги.

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      Рейтинг: +14

      сервас > salexeich 24 октября 2018, 17:57

      Хоть один здравый комментарий! Он на хер никому не нужен. Вторым где то будет.

      0
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      Рейтинг: +5241

      Каратель > сервас 25 октября 2018, 02:59

      По себе судишь,всегда вечно второй?

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 октября 2018, 15:05

      Возглавить Арсенал?!А?
      Сюжет..На один матчик-то!?
      Не?
      Зря,неплохой перформанс получился бы..
      на всю Европу креативнули...

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 24 октября 2018, 14:53

      Зря Масимо, зря. Ты приходишь к болельщикам, тебя ждут.

      0
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      Рейтинг: +18118

      ilichkadr 24 октября 2018, 14:52

      Ближайший матч Спартака 29 октября в Казани. Сидеть в Москве и ждать? Бабло получил и прощай Москва!

      -1
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