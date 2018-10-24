Врач римской больницы: «Трое российских пациентов прооперированы. Ампутации удалось избежать»

Вице-директор санитарного департамента римской больницы «Умберто I» Мария Аугуруса рассказала о состоянии болельщиков ЦСКА, госпитализированных после аварии в метро.

Перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» вышел из строя эскалатор в римском метро. Пострадали около 20 россиян.

«Трое пациентов были прооперированы. Один из пациентов только что перенес еще одну операцию. Им изначально был присвоен красный код.

Мы не знаем, прыгали ли они на эскалаторе. Пострадавшие говорят, что внезапно эскалатор сильно ускорился. Что касается информации об ампутации, мы избежали этого», – сказала Аугуруса.