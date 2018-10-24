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    Врач римской больницы: «Трое российских пациентов прооперированы. Ампутации удалось избежать»

    Вице-директор санитарного департамента римской больницы «Умберто I» Мария Аугуруса рассказала о состоянии болельщиков ЦСКА, госпитализированных после аварии в метро.

    Перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» вышел из строя эскалатор в римском метро. Пострадали около 20 россиян.

    «Трое пациентов были прооперированы. Один из пациентов только что перенес еще одну операцию. Им изначально был присвоен красный код.

    Мы не знаем, прыгали ли они на эскалаторе. Пострадавшие говорят, что внезапно эскалатор сильно ускорился. Что касается информации об ампутации, мы избежали этого», – сказала Аугуруса.

    Источник: «Sport24»

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    24.10.2018 14:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 октября 2018, 20:59

      Спасибо! От души..

      0
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 24 октября 2018, 17:01

      Здоровья фанам! Тупая ситуация. Не должно быть такого!

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 октября 2018, 16:04

      Ну и слава богу! Эй,мэрия Рима,не забудьте снова запустить фонтаны! Мы,варвары,уже уехали! Кстати,а почему ваш прекрасный город,оставленный вам в наследство предшественниками,так грязен и не ухожен? Не входит в задачу городского самоуправления???

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 24 октября 2018, 15:49

      Вот это по настоящему главная новость! Слава Богу! Здоровья ребятам!!!

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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 24 октября 2018, 14:50

      Повезло. Здоровья

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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 24 октября 2018, 14:13

      Слава богу что обошлось без ампутации
      Здоровья парню!

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