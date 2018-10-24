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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кононов завтра проведет встречу с болельщиками тульского «Арсенала»

    В четверг, 25 октября, болельщики тульского «Арсенала» встретятся с главным тренером команды Олегом Кононовым, вратарем Михаилом Левашовым и полузащитниками Сергеем Ткачевым и Георгием Костадиновым.

    Мероприятие состоится в торгово-развлекательном центре «Гостиный двор» и пройдет с 18:30 до 19:30. Все собравшиеся смогут получить автографы, сувениры, фото на память, а также выиграть билеты на ближайший домашний матч 12-го тура РПЛ с «Оренбургом».

    Ранее сообщалось, что Кононов близок к назначению в «Спартак».

    Источник: Официальный сайт тульского »Арсенала»

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    24.10.2018 13:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 октября 2018, 16:26

      Тогда Кононов,как и я-АГАСФЕР! Только моя жизнь мало волнует общественность,а ему этот шаг доброй славы не добавит.

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      Рейтинг: +222

      Леший88 24 октября 2018, 16:24

      Если уйдет в Спартак сейчас, жаль. Это один из самых порядочных тренеров на сегодняшний момент. А жаль, потому что Туле он нужен и ему даются шансы, а в Москве он столкнется с зазвездившимися бразильцами Спартака и нашими дебоширами - алкашами. И вот с этим сбродом от него еше и чемпионства требовать будут...

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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 24 октября 2018, 14:42

      Молодец

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 24 октября 2018, 14:37

      По ходу прощальную..

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