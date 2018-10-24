Кононов завтра проведет встречу с болельщиками тульского «Арсенала»

В четверг, 25 октября, болельщики тульского «Арсенала» встретятся с главным тренером команды Олегом Кононовым, вратарем Михаилом Левашовым и полузащитниками Сергеем Ткачевым и Георгием Костадиновым.

Мероприятие состоится в торгово-развлекательном центре «Гостиный двор» и пройдет с 18:30 до 19:30. Все собравшиеся смогут получить автографы, сувениры, фото на память, а также выиграть билеты на ближайший домашний матч 12-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Ранее сообщалось, что Кононов близок к назначению в «Спартак».