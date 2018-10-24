Стогниенко: «Болельщики ЦСКА ждали скорую минут 40. Про прыгание – вранье»

В этой ситуации должны отработать все, в т. ч.:
-МИД РФ;
-РФС;
-ФК ЦСКА.
Желательно, чтобы местные журналисты провели объективное независимое расследование.
Должны быть средства объективного контроля работы элементов управления метро.
Есть временные нормативы оказания экстренной медицинской помощи.
Все это вместе должно доказать вину Италии в происшествии.
Комментатор Владимир Стогниенко опроверг информацию, что болельщики ЦСКА прыгали на эскалаторе в римском метро.
Ранее глава МВД Италии заявил, что авария произошла по вине российских фанатов.
«Только сейчас получилось связаться с приятелем, который в Риме был. Он отделался синяками, а друзья его сильно пострадали. Скорую, говорит, ждали минут 40. Фото жуткие, но их выложить не могу. Всем пострадавшим – выздоровления.
Говорит, что прыгали – вранье. Конечно, пели активно, но в целом ничего не делали особенного», – написал Стогниенко в твиттере.
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— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 24 октября 2018 г.