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    Стогниенко: «Болельщики ЦСКА ждали скорую минут 40. Про прыгание – вранье»

    Комментатор Владимир Стогниенко опроверг информацию, что болельщики ЦСКА прыгали на эскалаторе в римском метро.

    Ранее глава МВД Италии заявил, что авария произошла по вине российских фанатов.

    «Только сейчас получилось связаться с приятелем, который в Риме был. Он отделался синяками, а друзья его сильно пострадали. Скорую, говорит, ждали минут 40. Фото жуткие, но их выложить не могу. Всем пострадавшим – выздоровления.

    Говорит, что прыгали – вранье. Конечно, пели активно, но в целом ничего не делали особенного», – написал Стогниенко в твиттере.

    Источник: Twitter

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    24.10.2018 13:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +966

      Харченко 24 октября 2018, 14:53

      В этой ситуации должны отработать все, в т. ч.:
      -МИД РФ;
      -РФС;
      -ФК ЦСКА.
      Желательно, чтобы местные журналисты провели объективное независимое расследование.
      Должны быть средства объективного контроля работы элементов управления метро.
      Есть временные нормативы оказания экстренной медицинской помощи.
      Все это вместе должно доказать вину Италии в происшествии.

      1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Харченко 24 октября 2018, 22:10

      Виноваты всегда русские. Хайли лайкли - прыгали.

      Правда москали не должны прыгать, но это не важно. В Риме - прыгали.

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